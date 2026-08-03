Regulamentul vizează și aplicațiile considerate periculoase, precum cele care analizează emoțiile oamenilor sau folosesc recunoașterea facială în mod abuziv.

Videoclipurile și alte materiale generate cu ajutorul inteligenței artificiale trebuie, în anumite situații, să fie etichetate, astfel încât utilizatorii să știe că nu sunt autentice.

Corespondent Știrile PRO TV: „La prima vedere, această imagine pare cât se poate de reală. În realitate, este creată cu ajutorul inteligenței artificiale. Tocmai de aceea, atunci când o postez pe rețelele de socializare apare eticheta «AI info», care îi informează pe utilizatori că materialul a fost generat sau modificat cu inteligență artificială. Totuși, utilizatorii pot fi în continuare păcăliți. Dacă o imagine este redistribuită pe altă platformă și descărcată sau capturată, eticheta care indică faptul că a fost generată cu AI poate să nu mai fie afișată.”

Primele prevederi din acest regulament au intrat în vigoare în 2025, iar noi obligații și reguli vor fi introduse treptat până în 2028, în funcție de tipul sistemului de inteligență artificială și de nivelul de risc pe care îl prezintă. Unele practici făcute cu ajutorul inteligenței artificiale au fost interzise.

Geanina Moraru, specialist AI al unei companii de software: „Practicile interzise sunt tehnicile subliminale de manipulare, pentru ca oamenii să își schimbe comportamentul. Mai sunt tehnici de evaluare socială, care permit companiilor să interzică accesul la anumite servicii, practicile care vizează prelucrarea imaginilor cu oameni pentru a deduce naționalitatea, rasa, genul sau sisteme care presupun anticiparea infracțiunilor pe care cineva le-ar putea face.”

Sunt interzise și sistemele de inteligență artificială folosite de angajatori pentru a analiza expresia feței, vocea sau gesturile unui salariat.

Cristian Movilă, specialist în inteligență artificială: „De exemplu, avem o aplicație de inteligență artificială, un chatbot cu care vorbesc la telefon. Din inflexiunile vocii, cât și din cuvintele pe care le folosesc, îmi pot da seama dacă persoana respectivă este frustrată sau nu, dacă este fericită sau nu. De exemplu, dacă este foarte entuziasmată, atunci pot să îi dau o ofertă mai proastă decât unei persoane care îmi provoacă oferta și atunci trebuie să dau un preț mai jos. Astfel de sisteme sunt complet interzise.”

În schimb, aplicațiile de inteligență artificială folosite de recrutori la angajare sau cele cu asistenți virtuali vor putea fi utilizate în continuare, însă vor trebui să respecte reguli mai stricte de siguranță și transparență.