Cu 150 de kilograme de explozibil, ei au reușit să-i spulbere vârful și să adâncească în acest fel albia fluviului. Intervenția este primul pas dintr-un plan prin care autoritățile încearcă să asigure, pe termen lung debitul necesar funcționării în siguranță a centralei de la Cernavodă.

În urma exploziei din adâncurile apei a țâșnit o coloană uriașă de zeci de metri înălțime cu apă, fum și bucăți de stâncă. Ordinul de foc s-a dat luni dimineață, la ora 9 și 40 de minute. Încărcătura a fost amplasată în mai multe puncte.

Zona a fost împânzită de scafandri ai Forțelor Navale și de geniști ai Forțelor Terestre. O operațiune de o asemenea complexitate putea fi executată doar de specialiștii Armatei Române, instruiți pentru misiuni cu explozibili și intervenții subacvatice. Totuși, și pentru ei a fost o premieră.

Comandor Marian Tănase - comandatul centrului de scafandri: „Aș vrea să vă închipuiți că sunt doi munți, unul mai mare, unul mai mic, iar cel mic este in apă și doar piscul e la suprafață. Provocarea noastră cea mai mare a fost să dislocăm aceasta stâncă - care era un prag pentru curentul care mergea. Curentul era deviat către brațul Bala din cauza acestei stânci”.

Maxiliano Gabriel, comandantul Secției Scafandri de Luptă: „A fost o misiune inedită și nu a fost numai a scafandrilor EOD, ci a tuturor scafandrilor. Am dus scafandrii au montat o încărcătură îndeajuns de mare pentru a disloca obstacolul care oprea debitul pe Dunărea Veche”.

Potrivit militarilor, stânca Pârjoaia avea o înalțime de 15 metri. Explozia a distrus doar vârful de aproximativ 4 metri. Este din granit, una dintre cele mai dure roci.

Corespondent Știrile PRO TV: „Deși nu avea dimensiuni foarte mari, specialiștii EOD ai Forțelor Navale au fost nevoiți să monteze două încărcături de 150 de kg de trinitrotoluen pentru a distruge practic acest baraj natural care a dat de furcă autorităților de zeci de ani. Iar operațiunea pare să fi reușit și întreaga presiune a fluviului Dunărea să fie mutată spre suprafață, iar cursul să fie alimentat tot mai mult în direcția dorită către Centrala Nucleară de la Cernavodă”.

Inclusiv în weekend, responsabilii au încercat să disloce stânca, însă fără succes.

Contraamiral Marcel Neculae, locțiitorul șefului Statului Major al Forţelor Navale: „Am calculat și am făcut analize detaliate pentru ziua de astăzi, am suplimentat cantitatea de explozibil”.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării: „Ce s-a făcut în aceste zile cu dislocarea acestei stânci - chiar dacă va prelungi 2-3-4 zile sau nicio zi activitatea Centralei de la Cernavodă este un câștig permanent. Această stancă este pe graficele autorităților, ca o problemă nerezolvată”.

Deocamdată, autoritățile nu au venit cu date noi despre creșterea debitului însă după intervenția de duminică a crescut cu 15%.

Intervenția de la stânca Pârjoaia este doar primul pas făcut de responsabili pentru a îmbunătăți debitul de apă spre Cernavodă.

Corespondent Știrile PRO TV: „Chiar în această zonă la aproximativ un kilometru de brațul Bala, Apele Române vor încerca să creeze un baraj, cu ajutorul a patru barje încărcate fiecare cu 500 de tone de piatră în acest fel autoritățile vor să se asigure că Dunărea Veche va fi alimentată tot mai mult, iar debitul să asigure necesarul de care are nevoie Centrala Nucleară de la Cernavodă”.

Corespondent Știrile PRO TV: „Vedem Dunărea și bifurcația dintre cursul principal și Brațul Bala. Apa urmează întotdeauna calea cea mai ușoară.

În spatele meu cresc apele încet-încet și vedem o secțiune a celor două canale și apa care curge mai animat spre Brațul Bala.

Iar aici apare problema. Fundul Brațului Bala este cu aproape 4 metri mai jos decât fundul Dunării Vechi. în secțiunea transversală ridicată în spatele meu, vedem fundul celor două canale, cel al Brațului Bala e mai jos decât cel al Dunării vechi - diferență de aproape 4 metri - apare și săgeată cu scris aprox. 4 metri.

Din cauza acestei diferențe, apa este atrasă în cantitate tot mai mare pe Brațul Bala, în loc să rămână pe cursul principal al fluviului. Cam 85% din debit curge pe braț și doar 15% pe cursul principal, estimează ministrul Radu Miruță.

Marcăm prin săgeți mai multe ca pe Bala se duce mai multă apă decât pe Dunărea veche - și scriem 85% pe braț și 15% pe Dunărea veche.

Asta încearcă acum autoritățile să corecteze: să reducă diferența de nivel dintre cele două albii, astfel încât o parte mai mare din debit să se întoarcă pe Dunărea veche. Pentru asta vor să scufunde mai multe barje la intrarea pe acest canal. Cu un astfel de prag submers, cum îl numesc specialiștii, pe principiul vaselor comunicante, se speră că apa va fi redirecționată în cantități mai mari spre cursul principal al Dunării. În paralel, vor fi executate lucrări de dragare a cursului principal al Dunării.

Adaugăm barjele scufundate una câte una pe canalul Bala și vedem cum se reduce diferență dintre fundurile celor două cursuri.”