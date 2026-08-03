Ucraina va încerca să exercite o presiune diplomatică, economică și militară suficientă asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului purtat de Rusia înainte de începerea iernii, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski, scrie Kyiv Post.

În cadrul unei întâlniri cu ambasadorii ucraineni la Kiev, Zelenski a indicat toamna anului 2026 ca perioadă optimă pentru a forța Rusia să accepte pacea, deși a precizat că acest termen nu poate fi garantat. El l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că se pregătește să prelungească războiul prin mobilizări suplimentare și noi atacuri.

„Vom depune eforturi susținute pentru a realiza acest lucru înainte de venirea iernii, în toamnă”, a declarat Zelenski, potrivit RBC-Ucraina. „Însă înțelegem foarte bine cu cine avem de-a face și că Putin speră să continue să prelungească acest război.”

Zelenski: „Putin pregătește o mobilizare în interiorul Rusiei și noi atacuri”

Președintele ucrainean a afirmat că Vladimir Putin „pregătește o mobilizare în interiorul Rusiei și noi atacuri”, susținând că aceste planuri arată intenția Moscovei de a prelungi războiul. „Vedem adevăratele intenții ale Rusiei, ne mobilizăm partenerii și intensificăm presiunea asupra agresorului”, a declarat Zelenski.

El a explicat că Ucraina va încerca să combine toate formele de presiune asupra Rusiei – eforturile diplomatice, atacurile asupra unor ținte de pe teritoriul rus, sancțiunile economice și măsurile adoptate de statele aliate – astfel încât Moscova să nu mai aibă altă opțiune decât acceptarea păcii. Totuși, Zelenski a recunoscut că nu poate spune cu certitudine când această strategie va da rezultate.

În acest context, liderul ucrainean a făcut referire și la ceea ce Kievul numește „sancțiuni cu rază lungă”, termen folosit pentru loviturile asupra infrastructurii și facilităților ruse care susțin efortul de război, completate de atacuri cu rachete cu rază medie și lungă și de sancțiunile economice impuse de aliații Ucrainei.

Potrivit lui Zelenski, toate aceste măsuri trebuie să creeze un nivel de presiune suficient de mare încât Rusia să fie nevoită să accepte negocierile de pace. El a susținut în repetate rânduri că atacurile ucrainene asupra obiectivelor militare, logistice și energetice din Rusia cresc costurile războiului pentru Kremlin și pot forța Moscova să negocieze.