De mare ajutor este că uzinele Dacia și Ford și-au oprit producția până pe 19 august. Guvernul face același apel către autoritățile locale și populație. În câteva localități a fost oprit iluminatul public pe timpul nopții.

Premierul a făcut un apel public pentru reducerea consumului de electricitate.

Ilie Bolojan, premierul României: „Fac încă o dată un apel către cetățeni, către companii și către autoritățile publice să luăm măsuri voluntare pentru reducerea consumului și vreau să le mulțumesc tuturor românilor și tuturor companiilor care, în aceste zile, la solicitarea Guvernului, în fața acestei realități care nu depinde de noi, au luat deja aceste măsuri. Efectele se văd deja în reducerea consumului de energie. De exemplu, în această dimineață am avut, în medie, un consum cu aproximativ 200 MW mai mic decât în alte dimineți”.

Deja în unele orașe sau chiar in comune, seara este beznă. De exemplu, în Iași, primăria a decis oprirea iluminatului public.

O economie mai mare de energie ar putea să facă marii consumatori industriali. Guvernul a avut o întâlnire cu reprezentanții acestora și mulți dintre ei au anunțat că vor lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumului.

Uzinele Dacia și Ford au oprit deja producția până pe 19 august.

Problema cea mai mare este la orele serii, când parcurile fotovoltaice nu mai produc, iar producția este redusă și din cauza opririi reactorului 1 de la Cernavoda. Iar consumul este mare, pentru ca sunt pornite aparatele de aer condiționat. Totuși, încep să se vadă în sistem bateriile, care asigură deja seară 5-7% din consumul total.

Corina Murafa, expert energie: „Noi am reușit să creștem capacitatea instalată pe baterii. Nu în ritmul în care ar fi fost de dorit, dar am reușit să depășim mia de megawații acum le vedem la orele de seară cu 200 și ceva, în zilele bune”.

Criza energetică a dus si la un schimb de replici între liderii politici.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Una din cele mai simple soluții ar fi repornirea, repet, repornirea a încă două grupuri la Turceni și la Rovinari. Îi cer public prim-ministrului demis Ilie Bolojan să meargă urgent la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor electrice pe bază de cărbun”.

De cealaltă parte, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că toate capacitățile de producție care au putut fi deschise funcționează.

Ilie Bolojan: „Decizii pe care le putem lua într-un stil populist privind încălcarea înțelegerilor pe care le-am făcut înseamnă nu doar ca vom pierde niște bani, ci corecțiile pe PNRR vor fi foarte mari. Bine era ca timp de 5 ani toți cei care au avut responsabilități în sistemul energetic să fi făcut ceea ce trebuie”.

Corespondent Știrile PRO TV: „Guvernul are și un plan de rezervă - pentru scenariul în care marile companii, autoritățile și populația nu vor reduce consumul suficient, iar cel de-al doilea reactor de la Cernavodă se va opri si vom pierde astfel 10% din producția națională. În zilele următoare se va adopta o hotărâre de guvern, pentru ca Dispecerul Energetic Național să poate interveni pentru reducerea consumului in companii. Dacă se va ajunge aici, va trimite marilor consumatori industriali notificări cu 24 de ore înainte”.