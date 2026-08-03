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FOTO. Armata reușit să arunce în aer stânca, într-o operațiune pentru devierea cursului Dunării, fără precedent

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Inquam Photos / George Calin

Armata a reușit, luni, să detoneze și să distrugă stânca pentru blocarea Brațului Bala, într-o operațiune fără precedent, pentru devierea cursului Dunării.

autor
Cristian Matei

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Intervențiile fără precedent pentru devierea cursului Dunării au fost reluate luni dimineață. Militarii Forțelor Navale au încercat și duminică, fără succes, să detoneze o stâncă scufundată în calea fluviului spre Cernavodă.

Autoritățile vor să crească debitul care ajunge la centrala de la Cernavodă, pentru ca reactorul doi să rămână în funcțiune. 

Stanca detonare dunare explozie instant detonare dunare 015 inquam photos george calin
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Inquam Photos / George Calin

Inquam Photos / George Calin

Inquam Photos / George Calin

Inquam Photos / George Calin

Inquam Photos / George Calin

Inquam Photos / George Calin

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Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării, stânca a avut o înălțime de opt metri și o grosime de șase metri.

După aceste operațiuni, debitul care ajunge la centrală ar trebui să crească, iar reactorul doi să rămână în funcțiune.

Ce urmează după detonarea stâncii

După detonarea stâncii, Apele Române vor scufunda pe malul opus patru barje încărcate cu piatră. Muncitorii au început încă de duminică să încarce barjele cu piatră. Vor fi scufundate câte 500 de tone.

Detonarea stâncii și blocarea brațului Bala cu barje sunt "puținele, daca nu chiar singurele soluții", spun autoritățile, ca debitul Dunării să fie concentrat către Cernavodă.

Se așteaptă ca aceste intervenții să aibă efect imediat - până marți - și să ajute Unitatea 2 a Centralei Nucleare să treacă următoarele două săptămâni - considerate dificile - în funcțiune.

Se lucrează inclusiv la adâncirea apei prin dragaj, iar autoritățile implicate au luat în calcul mai multe riscuri.

Armata încearcă să devieze cât mai e din Dunăre spre Centrala Nucleară Cernavodă. Fluviul a secat și până la 1 metru adâncime

Sursa: StirilePROTV

Etichete: dunare, detonare, Centrala de la Cernavoda, armata, explozie,

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