Riviera Albaneză se întinde de-a lungul coastei sud-vestice a Albaniei, începând din satul Palasë și terminându-se în Lukovë. Mulți turiști preferă să exploreze zona cu rulote, mașini închiriate sau pur și simplu pe jos.

Prețurile nu sunt mici, însă o vacanță la mare în Albania te va convinge să te reîntorci măcar încă o dată. Iată ce trebuie să știi despre Riviera Albaneză.

De ce să alegi Riviera Albaneză pentru vacanța de vară

Pe lângă faptul că este o destinație populară pentru turiști din întreaga lume, Riviera Albaneză a jucat un rol semnificativ și în perioadele comunistă și precomunistă.

În epoca precomunistă, Riviera Albaneză era o zonă importantă de comerț și schimburi, fiind situată aproape de principalele porturi și orașe ale țării. De asemenea, era un centru cultural important și gazda multor festivaluri tradiționale albaneze, precum Festivalul Național de Folclor de la Gjirokastër, organizat în orașul Gjirokastër.

În timpul epocii comuniste, Riviera Albaneză a devenit o destinație turistică foarte populară. Zona era cunoscută pentru plajele sale pitorești, coasta accidentată și locuitorii prietenoși. Turiști din întreaga lume vizitau regiunea, iar guvernul albanez promova activ Riviera ca destinație turistică.

Această perioadă a marcat și o creștere a construcției de hoteluri și stațiuni de-a lungul coastei, precum și dezvoltarea infrastructurii — drumuri, poduri și alte facilități necesare turismului.

Albania este cunoscută pentru istoria sa bogată, cultura diversă și satele sale pline de farmec.

Unul dintre cele mai îndrăgite locuri turistice din Albania și de pe Rivieră este Saranda.

Peisajele spectaculoase, plajele curate și obiectivele istorice explică de ce este o destinație atât de populară. Cei pasionați de istorie vor fi încântați să descopere ruinele antice ale orașelor feniciene și grecești, dar mai ales orașul antic Butrint, datând din secolul al VI-lea î.Hr., inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

Pentru cei care caută și distracție, Saranda oferă și o viață de noapte destul de animată.

Insulele Ksamil sunt un grup de patru insule mici situate în largul coastei sudice a Albaniei. Sunt o destinație turistică populară pentru cei care vor să descopere frumusețea litoralului adriatic.

Insulele sunt renumite pentru apele lor limpezi și plajele cu nisip alb, fiind locul ideal pentru înot, plajă și snorkeling. De asemenea, găzduiesc o varietate de specii sălbatice, inclusiv delfini, foci și țestoase.

Pe insule se află și câteva restaurante și cafenele, iar turiștii pot opta pentru excursii cu barca și alte activități recreative.

Cea mai bună perioadă să vizitezi Albania pentru mare și soare

Albania a devenit în ultimii ani una dintre cele mai apreciate destinații turistice din Europa pentru vacanțele la mare. Cu plaje spectaculoase, ape cristaline și prețuri mai accesibile decât în alte țări mediteraneene, litoralul albanez atrage tot mai mulți turiști în căutarea unei experiențe autentice. Alegerea perioadei potrivite pentru o vacanță poate face însă diferența dintre un sejur relaxant și unul afectat de aglomerație sau temperaturi excesive.

Pentru cei care își doresc să se bucure de mare și soare în condiții ideale, lunile iunie și septembrie sunt considerate cele mai bune perioade pentru a vizita Albania. Temperaturile sunt plăcute, cu valori cuprinse între 25 și 30 de grade Celsius, iar apa mării este suficient de caldă pentru înot. În plus, plajele și stațiunile sunt mai puțin aglomerate comparativ cu vârful sezonului estival.

Luna iulie marchează începutul perioadei de maximă afluență turistică. Temperaturile depășesc frecvent 30 de grade Celsius, iar cele mai populare destinații de pe Riviera Albaneză, precum Ksamil, Saranda sau Dhermi, devin foarte căutate. Pentru turiștii care iubesc atmosfera animată și viața de noapte, aceasta poate fi perioada ideală pentru o vacanță.

August este cea mai aglomerată lună a anului pe litoralul albanez. Hotelurile și pensiunile funcționează la capacitate maximă, iar plajele sunt pline de turiști locali și străini. Deși vremea este excelentă pentru plajă și sporturi nautice, cei care preferă liniștea pot considera această perioadă prea agitată.

În schimb, luna septembrie oferă un echilibru perfect între vreme bună și confort. Temperaturile rămân ridicate, marea păstrează căldura acumulată pe parcursul verii, iar numărul vizitatorilor începe să scadă. Mulți călători consideră începutul toamnei cea mai bună perioadă pentru a descoperi frumusețea litoralului albanez fără aglomerația specifică sezonului de vârf.

Pentru turiștii interesați de economii, lunile mai și octombrie pot reprezenta alternative atractive. Prețurile la cazare sunt mai mici, iar obiectivele turistice pot fi explorate într-un ritm mai relaxat. Totuși, temperatura apei poate fi mai scăzută decât în timpul verii, ceea ce limitează timpul petrecut la plajă.

Indiferent de perioada aleasă, Albania impresionează prin peisajele sale spectaculoase, plajele cu nisip fin și golfurile ascunse care rivalizează cu cele mai renumite destinații din Marea Mediterană. Pentru iubitorii de mare și soare, lunile iunie și septembrie rămân cele mai recomandate pentru o vacanță reușită pe Riviera Albaneză.

Top stațiuni din Albania de neratat

Experiența ta pe Riviera Albaneză va depinde în totalitate de locul în care alegi să-ți petreci timpul.

►Sarandë este principalul centru din sud și punctul de intrare cu feribotul din Corfu, Grecia. Aici găsești o mulțime de operatori de turism, supermarketuri și servicii medicale.

►Ksamil este un oraș de petrecere situat la sud de Sarandë, cu o apă limpede și baruri pe plajă. Se spune că nisipul de aici seamănă cu cel din Maldive.

►Borsh este mult mai liniștit, cu cea mai lungă plajă din Albania și câteva pensiuni, apartamente și hoteluri presărate ici-colo.

►Himarë oferă combinația perfectă între facilități prietenoase pentru turiști, mâncare decentă și o atmosferă locală relaxată.

►Vuno este un sat autentic și foarte drăguț, prin care cei mai mulți doar trec cu mașina, dar are unele dintre cele mai bune opțiuni de cazare ca raport calitate-preț și oferă acces ușor la cele mai frumoase plaje, dacă ai mașină.

►Dhermi e pentru tine dacă îți plac lucrurile de calitate – cu hoteluri boutique, beach club-uri elegante de-a lungul apei și case cu acoperișuri din teracotă urcând pe deal. Prețurile sunt mari, dar și calitatea este pe măsură. Dacă vrei să te răsfeți, mai bine o faci aici decât în Sarandë.

Satul de munte Dhermi este așezat la poalele unor munți impunători, cu case tradiționale răsfirate pe pantele verzi.

În cele din urmă, Vlore este poarta de nord către Rivieră și al treilea cel mai mare oraș din Albania. Vara devine aglomerat, în special cu turiști locali, iar plajele nu se compară cu cele din sud, dar dacă ai nevoie de o bază mai apropiată de Tirana, poate fi o variantă bună.

Ce poți face pe Riviera Albaneză

• Turul plajelor. Rezervă o excursie cu barca spre golfuri ascunse sau închiriază o mașină ca să explorezi coasta în ritmul tău.

• Privește apusul de la un bar pe plajă, cu un cocktail în mână

• Vizitează satele vechi de pe deal, precum Dhermi, Himarë sau Vuno

• Plimbă-te prin Castelul Porto Palermo, o fortăreață din secolul XIX aproape complet înconjurată de apă

• Vizitează ruinele antice din Parcul Național Butrint

• Fă o excursie de o zi la izvorul natural Ochiul Albastru (Syri i Kaltër) și în orașul tradițional Gjirokastër

• Rezervă o excursie cu caiacul și vâslește de-a lungul coastei

Sfaturi utile pentru o vacanță fără probleme în Albania la mare

• Rezervă cazarea din timp dacă mergi vara – prețurile de ultim moment explodează

• Evită Sarandë și Ksamil dacă nu vrei distracție și agitație; celelalte orașe au plaje mai bune, prețuri mai corecte și experiențe mai plăcute în general

• Ia cu tine euro (toți de pe Riviera Albaneză acceptă euro la un curs stabil) sau scoate lek (moneda locală) la începutul călătoriei, dar scoate suficienți pentru întreaga vacanță. Comisioanele ATM-urilor sunt între 5 și 8 euro pe retragere, chiar și la bancomatele băncilor

• Călătorește în iunie sau septembrie pentru vreme bună și prețuri mai decente. Mai și octombrie sunt și mai ieftine, dar multe locuri sunt închise în afara sezonului.

• Stai într-un loc care are bucătărie, vei economisi bani și vei putea evita restaurantele turistice

Cum ajungi la mare în Albania

Poți ajunge în Albania cu mașina, cu avionul către Tirana iar de acolo cu o mașină închiriat sau cu autobuzele turistice care merg spre stațiunile de la malul mării. Majoritatea stațiunilor se află la 2-4 ore distanță.

Poți ajunge pe Riviera Albaneză și din Corfu cu feribotul. Ca să ajungi în Saranda, poți lua un zbor direct România-Corfu, apoi feribotul către Saranda. Călătoria pe apă durează cam 30-60 de minute.

Varianta în care zbori spre Corfu este cea mai convenabilă, pentru că zborurile sunt ieftine și durata călătoriei este foarte mică. Dacă alegi să zbori spre Tirana, va dura mai mult și e posibil să fie mai scump. Dacă alegi mașina, înarmează-te cu răbdare. Vei petrece multe ore în mașină, aproximativ 13-15 în funcție de aglomerație și opriri. Din Tirana, vei mai parcurge încă 2-4 ore până ajungi la pe Rivieră.

Cât costă o vacanță pe litoralul albanez

O vacanță pe litoralul albanez nu e ieftină. Poate fi ușor comparabilă cu o vacanță pe litoralul românesc, însă la aceste costuri trebuie să adaugi și drumul până acolo. Iată câteva prețuri care te vor ajuta să te orientezi: