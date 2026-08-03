Creaturile numite „meduze extraterestre” sunt întâlnite în mod normal în zone exotice precum Portugalia sau Caraibe, însă plaja St Bees din Cumbria a fost invadată de ele, relatează METRO.

Louise Nicholson aproape că a confundat una dintre aceste creaturi ciudate cu o grămadă de alge marine.

„Mulți vizitatori ai zonei făceau fotografii. Sunt absolut superbe, au aproximativ cinci centimetri lungime. A fost o descoperire minunată într-o zi frumoasă.”, a precizat ea pentru BBC Cumbria, citat de METRO.

Aceste organisme au o „pânză” cu ajutorul căreia sunt purtate de vânt peste oceane și ajung, de obicei, în zone neobișnuite după furtuni.

Sunt inofensive pentru oameni, însă cei care se plimbă pe plajă au fost avertizați să fie atenți.

Velella velella, cunoscute sub numele de „marinarii purtați de vânt”, nu au mai fost aduse la țărm în asemenea cantități de peste un deceniu.

Deși sunt înrudite cu periculoasa caravelă portugheză, cel mai rău lucru pe care îl pot provoca oamenilor este o înțepătură ușoară.

Creaturile albastre electric sunt hidrozoare coloniale, ceea ce înseamnă că nu sunt meduze adevărate, ci colonii alcătuite din numeroase organisme mici, fiecare cu un rol propriu.

Ele trăiesc parțial în apă și parțial la suprafață, având o pânză susținută de vânt și tentacule care atârnă în apă pentru a prinde plancton.

„Ele ajung pe țărm doar după perioade lungi de vânturi puternice și furtuni.

Pentru că se deplasează în același mod, teoretic și caravelele portugheze ar putea ajunge aici, iar asta ar fi un motiv real de îngrijorare. Ele reprezintă o amenințare serioasă și pot ucide oameni aflați în apă.

Observăm o tendință ca aceste animale marine neobișnuite să ajungă pe țărmurile noastre tot mai frecvent în ultima perioadă. Acest lucru se datorează probabil schimbărilor climatice și modificării vremii.

Velella velella au culoarea albastru închis sau violet și adesea creează confuzie atunci când ajung pe plajă în număr mare, formând adevărate „plaje albastre”.”, a declarat ecologistul Steve Trewhella.

Specialista în biologie marină Frankie Hobro, proprietara Grădinii Zoologice Marine Anglesey Sea Zoo din Bynsiencyn, a spus că înțepătura lor este „ușoară” în comparație cu cea a „rudelor” lor periculoase – caravelele portugheze.

„Dacă ai atinge o astfel de creatură și apoi ți-ai atinge buzele, fața sau o altă zonă sensibilă, ar putea fi destul de dureros și ar putea provoca o senzație de furnicături”, a explicat ea.

„Ceea ce este puțin îngrijorător este că aceste caravele portugheze ajung mai devreme în an și mai frecvent, suprapunându-se cu creaturi marine precum marinarii purtați de vânt. Acest lucru arată modul în care schimbările climatice afectează curenții oceanici.”, a mai precizat ea.

Temperaturile ar putea ajunge la 35°C în sud-estul Angliei luni, potrivit Biroului Meteorologic britanic (Met Office), depășind prognozele pentru insulele Mykonos, Rodos și Santorini.