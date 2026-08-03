Timp de trei zile, fanii înflăcărați au cântat, au dansat și au demonstrat că fac parte dintr-o comunitate unită de aceeași pasiune. Iar artiștii veniți din Coreea de Sud au dialogat în permanență cu publicul.

Cei 7 membri ai trupei WHIB au deschis festivalul duminică seară. Țipetele fanilor au acoperit primele acorduri.

Fete: „Foarte fain! Îi ascult de 3 ani acum plâng de emoții. Îi vreau înapoi, îi iubesc”.

Fete: „Foarte tare! De mult timp îmi doream să îi văd...”

Artiștii ne-au povestit că le-ar plăcea să descopere România și au avut un mesaj pentru admiratoarele lor.

Jeon Somi a fost artista serii. Are 25 de ani și aproape un deceniu de carieră în industria K-pop.

Jeon Somi este cunoscută pentru energia și umorul ei dar și pentru felul în care interacționează cu fanii.

Cuplu: „A fost foarte frumos. Am venit pentru Somi. Mi-a plăcut foarte mult că s-a chinuit să învețe cuvinte în română”.

La rândul lor DJ-ii s-au asigurat că muzica răsună în tot Costineștiul.

Dj Xenith: „Fanii sunt plini de energie, toți sunt nebuni. Sunt foarte fericit că sunt aici”.

Indiferent de idolul care urcă pe scenă, un lucru rămâne neschimbat- entuziasmul.

Corespondent PRO TV: „O să vă spun un mic secret al comunității Kpop, fanii care se întâlnesc în festival nu se salutat întotdeauna cu bună ci spun "Annyeonghaseyo!" Pentru că pe lângă muzica ei au descoperit și limba și o altă cultură. Astăzi schimbă între ei expresii precum "kamsahamnida" și "guenchanayo" care înseamnă mulțumesc, respectiv sunt ok", sunt destul de folosite.”

Organizatorii pregătesc deja ediția de anul viitor care vă avea loc între 6 și 8 august, tot la Nibiru.