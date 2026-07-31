Agenţia de rating Fitch decide dacă ţara noastră îşi păstrează statutul de ţară recomandată investitorilor sau ajunge în categoria economiilor considerate riscante. Miza este uriaşă - credite mai scumpe, investiţii mai puţine şi presiune suplimentară asupra economiei.

Oficialii români le-au prezentat experţilor agenţiei de rating internaţional Fitch rezultatele bugetare din prima jumătate a anului şi au susţinut că planul de reducere a deficitului este respectat. Însă agenţia analizează şi instabilitatea politică din ultimele luni.

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanţelor: „Am prezentat evoluţia execuţiei bugetare, care, la şase luni, se prezintă foarte bine. Nu au fost discuţii uşoare, pentru că, în acelaşi timp, analiştii de la agenţiile de rating sunt îngrijoraţi în privinţa incertitudinii politice şi a modului în care aceasta poate afecta finalizarea proiectelor din PNRR, adoptarea reformelor din PNRR în Parlament, în acest moment”.

Fitch publică în această noapte evaluarea economiei României, iar riscul este o retrogradare în categoria ţărilor nerecomandate investiţiilor. Această retrogradare ar însemna împrumuturi mai scumpe pentru stat, apoi pentru firme şi populaţie.

Adrian Codîrlaşu, preşedintele CFA România: „Cresc dobânzile. Leul se depreciază, vin mai greu investiţiile şi cred că recesiunea se va accentua. Riscul e chiar de a avea mai mult decât recesiune”.

După Fitch, şi agenţia de rating Moody's urmează să publice propria evaluare asupra ţării noastre, pe 7 august. Apoi, va veni evaluarea Standard & Poor's, în octombrie.

În prezent, cele trei mari agenţii de rating ne acordă acelaşi rating şi ne plasează pe ultima treaptă în categoria ţărilor recomandate pentru investiţii.