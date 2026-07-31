Guvernul de la Madrid a trimis militari în Ceuta, dar prea puțini și prea târziu. Premierul Sanchez a calificat escaladarea afluxului de migranţi drept un atac şi o încălcare a suveranităţii teritoriale a țării sale.

Alarmat, guvernul italian și-a consolidat granița cu Spania și cere suspendarea acesteia din acordul Schengen, care permite circulația fără controale la frontierele interne între 29 de țări europene.

Și Finlanda susține excluderea Spaniei din spațiul Schengen.

În ultimele două zile, teritoriul nord-african Ceuta a fost luat cu asalt de marocani și algerieni.

Cu precădere bărbați tineri și chiar adolescenți, migranții sosesc pe apă, înot sau folosind diverse plute. Câteva zeci s-au înecat, dar restul, odată ajunși pe uscat, forțează gardul de frontieră și năvălesc în orașul autonom, copleșind forțele de securitate locale. Tunurile cu apă și gardurile consolidate nu au rezistat în fața numărului extraordinar de mare de migranți.

Dacă nu reușesc să pătrundă în primul loc în care încearcă, grupuri de migranți se deplasează de-a lungul coastei, în căutarea unor rute prin care să ocolească gardul.

Guvernul socialist de la Madrid a refuzat să decreteze starea de urgență, așa cum ceruse președintele orașului autonom. A anunțat, în schimb, suplimentarea forțelor de securitate din orașul autonom spaniol Ceuta. A trimis 60 de militari, un număr infim pentru amploarea asaltului. Vineri, premierul Sánchez și ministrul spaniol de Interne au venit în Ceuta să constate gravitatea crizei.

Pedro Sánchez: „Le transmit locuitorilor din Ceuta, 85.000 de persoane, că întreaga Spanie este alături de voi. Ce s-a întâmplat este un atac și o încălcare a suveranității teritoriale a Spaniei. Guvernul spaniol va folosi toate mecanismele și resursele de care dispune pentru a garanta siguranța locuitorilor din Ceuta.”

Salad, din Tetouan, Maroc, în vârstă de 25 de ani: „Venim pentru că avem viața grea în Maroc. Nu avem sistem de sănătate, nici educație. Viața rea din Maroc ne face să înotăm până aici.”

Souleimn, din Tetouan, Maroc, în vârstă de 23 de ani: „Venim aici pentru că nu avem de lucru acasă. Nu e deloc greu să ajungi aici și să-ți regularizezi situația.”

Ahmed Karim, marocan, șomer: „În primul rând, vreau să descopăr Europa. În Maroc nu ni se permite să călătorim. /.../ În plus, în Maroc nu sunt locuri de muncă.”

Dincolo de intențiile și motivațiile declarate, în ultimele 24 de ore, în Ceuta au avut loc ciocniri între forțele de securitate și grupuri de migranți care au incendiat mașini și chiar un autobuz.

Corespondent PROTV: „Cu toții ne întrebăm cum au ajuns acești oameni aici și unde se află. Sunt în Ceuta, oraș situat pe coasta nordică a Marocului și care este separat de Spania continentală prin Strâmtoarea Gibraltar. Au plecat din orașul marocan Fnideq, care este aproape lipit de frontiera cu Ceuta, și au mers până la plaja El Tarajal. Aici sunt garduri de frontieră și diguri care intră în mare. Miile de migranți au intrat în apă. Unii au înotat sute de metri în jurul digurilor de la Tarajal, ocolind gardurile de frontieră. Alții au folosit colaci, camere de cauciuc sau obiecte plutitoare pentru a ajunge pe malul spaniol. Când au ieșit din apă, pe plajele din Ceuta, se aflau deja pe teritoriul spaniol.”

Ceuta și Melilla, situată la aproximativ 400 de kilometri mai la est, sunt singurele frontiere terestre ale Uniunii Europene pe continentul african.

Asaltul de acum este urmarea faptului că Instanța Supremă din Spania a decis recent că migranții interceptați pe mare, în timp ce încearcă să ajungă în Ceuta ori Melilla, nu mai pot fi întorși automat în Maroc.

Reacții dure din partea politicienilor europeni de dreapta

Imaginile cu migranții care invadează Ceuta sunt distribuite masiv pe rețelele sociale și au provocat reacții dure din partea politicienilor europeni de dreapta. Iar la Roma au stârnit furie și îngrijorare.

Premierul Giorgia Meloni a convocat o ședință de urgență a autorităților competente și preconizează măsuri extraordinare pentru a apăra frontierele Italiei.

„Imaginile care vin din Ceuta arată cum decizia guvernului de la Madrid de a acorda cetățenia spaniolă și, prin urmare, europeană, pentru peste 500.000 de imigranți ilegali este profund greșită și încurajează traficul de persoane”, a scris șeful diplomației italiene, Antonio Tajani, pe X.

În Europa, guvernul condus de Pedro Sánchez se remarcă prin poziția sa favorabilă migranților și a lansat, primăvara trecută, un program menit să acorde statut legal unui număr de aproximativ 500.000 de migranți fără documente. Cererile depuse au depășit însă un milion.