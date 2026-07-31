Dispozitivele incendiare aduse la noi au fost ascunse în Polonia, la doar câțiva kilometri de Kaliningrad.

După arestarea celor doi suspecți ucraineni la București, procurorii DIICOT au cerut ajutorul colegilor din Germania și Polonia, țări prin care au trecut aceștia înainte să ajungă la noi cu cele două colete-capcană.

Atentatul, de natură să pună în pericol securitatea națională, ar fi fost organizat de un cunoscut al unuia dintre suspecți. Acesta a fost localizat în repetate rânduri pe teritoriul Federației Ruse, potrivit serviciilor de informații occidentale.

Individul le-ar fi dat instrucțiuni clare despre cum să transporte coletele-capcană la București și cum să le activeze. Pentru fiecare etapă, cerea fotografii și filmulețe, iar în schimb i-ar fi plătit pe ucraineni cu monede virtuale.

Dispozitivele explozive, ascunse în căști audio

Corespondent Știrile PRO TV: „Experții SRI au descoperit dispozitivul de localizare și mecanismul de declanșare a exploziei și apoi a incendiului de la distanță, ascunse în două căști audio. Acestea, împreună cu celelalte obiecte din colete – consumabile pentru autoturisme – ar fi provocat dezastrul. Lucru, de altfel, demonstrat de anchetatori printr-un experiment judiciar.”

Un alt detaliu care face legătura cu Federația Rusă a fost scos la lumină de serviciile poloneze, care susțin că toate componentele necesare diversiunii de la București ar fi fost îngropate inițial într-o pădure dintr-un orășel polonez, situat la doar câțiva kilometri de frontiera cu enclava rusă Kaliningrad.

Corespondent Știrile PRO TV: „Procurorii DIICOT au aflat că inițial gruparea ar fi intenționat să plaseze coletele la un oficiu poștal din Polonia, însă, din rațiuni de securitate personală, au optat imediat pentru București, unde intenționau să distrugă sediul companiei ucrainene de curierat.”

Anchetatorii au refăcut inclusiv filmul zilei în care suspecții au reușit să plaseze coletele la sediul Nova Post din București. Ei au activat mecanismele care ar fi provocat o explozie urmată de un incendiu, la parterul unui bloc din centrul Capitalei.

Expert: Sunt agenți folosiți pentru o singură operațiune

Experții susțin că episodul face parte din războiul hibrid dus de serviciile secrete din Federația Rusă în Europa, în care sunt folosiți inclusiv ucraineni din zonele ocupate.

Prof. Armand Goșu, expert: „Sunt agenți «One Shot», folosiți doar pentru o singură operațiune de către serviciile rusești. Utilizându-i în această operațiune, tu lovești o dată... în România. Nu faci decât să instigi populația locală: «Ia! Uite! Ucrainenii! Îi ajutați, ia nu-i mai ajutați, că ei vin să ne pună bombe» și lovești în comunitatea ucraineană din România.”

Procesul celor doi ucraineni va începe la Curtea de Apel București, pe 1 septembrie. DIICOT va continua însă ancheta.