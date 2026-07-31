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Suspendarea temporară a Acordului Schengen a fost determinată de preocupările legate de criza migranţilor din Ceuta, potrivit Euronews.

Ministerul italian de Interne a dispus închiderea frontierelor maritime şi aeriene ale ţării cu Spania, suspendând temporar regimul de liberă circulaţie Schengen între cele două state. Măsura a fost anunţată joi seară de premierul Giorgia Meloni şi de vicepremierii Antonio Tajani şi Matteo Salvini, după sosirea a mii de migranţi în enclava spaniolă Ceuta, din nordul Africii.

Decizia a fost aprobată oficial vineri dimineaţă, în cadrul unei reuniuni desfăşurate la Ministerul de Interne şi prezidate de ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, pe baza evaluărilor Comitetului italian pentru analiza migraţiei şi securitatea frontierelor.

Criza migranților din Ceuta

Apelurile venite din țări europene care cer excluderea Spaniei din spațiul Schengen s-au înmulțit vineri, după afluxul masiv de migranți din Maroc către orașul spaniol Ceuta din Africa de Nord, informează EFE.

Totodată, Ministerul de Interne spaniol a anunțat vineri desfășurarea de întăriri suplimentare ale poliției, inclusiv scafandri și ambarcațiuni, în exclava Ceuta, unde între 60.000 de migranți au sosit în ultimele zile, traversând-o pe mare sau pe uscat, scrie Agerpres.

Câteva zeci de ofițeri ai Gărzii Civile și personal de poliție vor fi trimiși în următoarele ore, inclusiv opt scafandri, o ambarcațiune și drone, a declarat ministerul, pe fondul unei crize migratorii în toată regula în exclavă, care formează una dintre cele două granițe terestre dintre Africa și Europa (împreună cu cealaltă exclavă spaniolă Melilla), potrivit AFP.

În Ceuta a ajuns și premierul spaniol Pedro Sanchez, care a condamnat ceea ce a numit 'un atac' și 'o încălcare a integrității teritoriale a Spaniei'. Șeful executivului de la Madrid se va întâlni cu forțele de ordine de la frontieră, iar apoi cu autoritățile regionale.

Separat, surse din poliție au declarat pentru EFE că numărul cadavrelor găsite în ultimele ore pe țărmurile orașului Ceuta a crescut la 24, după ce alte șase cadavre au fost recuperate vineri dimineață.