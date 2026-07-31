CTP, despre o ”specie” aparte de politicieni. ”Nici măcar o Românie ajunsă gubernie rusească nu i-ar deranja”

”Marasmul României” este cauzat de parlamentarii PSD, AUR, ”gașca Thuma din PNL” și ”partidelele” care se opun îndeplinirii de către statul român a cerințelor PNRR, pentru a-și păstra, cu orice preț, privilegiul de a ”împărăți” în continuare țara, fie ea ajunsă chiar și ”gubernie rusească”, este de părere Cristian Tudor Popescu.

Aceștia reprezintă ”Fanarul românesc”, apreciază gazetarul – o specie de politicieni ”înguști la minte”, al căror crez suprem, ”principiu strămoșesc esențial”, este următorul: ”Fie pâinea cât de rea, de furat mai e ceva”.

”Ce nu se conștientizează suficient în spațiul public ca principală cauză a marasmului României: PSD, AUR, gașca Thuma din PNL și partidelele din Parlament de fapt NU VOR îndeplinirea de către statul român a cerințelor PNRR.

Din păcate, și UDMR, care nu e un partidel, cochetează cu această idee. Prin șeful grupului senatorial Csoma Botond, susține că „e mai bine să ne lipsim de 770 milioane euro, decât să viețuim într-o revoltă socială continuă, provocată de Legea Salarizării”. Surprinzătoare îngustime de minte: pierderea banilor din PNRR aruncă România în categoria Junk, într-o situație economică și mai gravă, care va genera convulsii sociale mai dure”, a scris vineri CTP pe contul său de Facebook.