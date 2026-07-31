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CTP, despre o ”specie” aparte de politicieni. ”Nici măcar o Românie ajunsă gubernie rusească nu i-ar deranja”

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
60451705

O bună parte din politicienii români au un crez sincer: ”fie pâinea cât de rea, de furat mai ceva” – consideră CTP. Potrivit gazetarului, pe aceștia, interesați de putere cu orice preț, nu i-ar deranja ”nici măcar o România ajunsă gubernie rusească”. 

autor
Cristian Anton

Marasmul României” este cauzat de parlamentarii PSD, AUR, ”gașca Thuma din PNL” și ”partidelele” care se opun îndeplinirii de către statul român a cerințelor PNRR, pentru a-și păstra, cu orice preț, privilegiul de a ”împărăți” în continuare țara, fie ea ajunsă chiar și ”gubernie rusească”, este de părere Cristian Tudor Popescu.

Aceștia reprezintă ”Fanarul românesc”, apreciază gazetarul – o specie de politicieni ”înguști la minte”, al căror crez suprem, ”principiu strămoșesc esențial”, este următorul: ”Fie pâinea cât de rea, de furat mai e ceva”.

Ce nu se conștientizează suficient în spațiul public ca principală cauză a marasmului României: PSD, AUR, gașca Thuma din PNL și partidelele din Parlament de fapt NU VOR îndeplinirea de către statul român a cerințelor PNRR.

Din păcate, și UDMR, care nu e un partidel, cochetează cu această idee. Prin șeful grupului senatorial Csoma Botond, susține că „e mai bine să ne lipsim de 770 milioane euro, decât să viețuim într-o revoltă socială continuă, provocată de Legea Salarizării”. Surprinzătoare îngustime de minte: pierderea banilor din PNRR aruncă România în categoria Junk, într-o situație economică și mai gravă, care va genera convulsii sociale mai dure”, a scris vineri CTP pe contul său de Facebook. 

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Iar micimea acestor politicieni este atât de profundă, încât nu i-ar deranja nici dacă România ar ajunge gubernie rusească, atât timp cât tot pe ei i-ar pune Kremlinul la putere.

”Fie pâinea cât de rea, de furat mai e ceva”

De ce această năzuință? Mai întâi, pentru ca guvernul Bolojan să nu câștige astfel niscai capital politic. Apoi, mai important, deoarece specia asta de politicieni vrea puterea cu orice preț. Le convine o Românie în faliment de țară, pe care s-o împărățească ei, nu o țară europeană, trăind decent, fără ei în capul trebii. Și să nu uităm un principiu strămoșesc esențial pe aceste meleaguri: „Fie pâinea cât de rea, de furat mai e ceva”.

Nici măcar o Românie ajunsă gubernie rusească nu i-ar deranja, dacă Kremlinul îi pune în domnie, ca Imperiul Otoman pe fanarioți”.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: ctp, cristian tudor popescu,

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