Experții occidentali observă că Rusia nu este capabilă să-și consolideze umbrela de apărare aeriană pentru a acoperi simultan atât linia frontului, cât și vasta sa zonă din spate.

În zori, dronele ucrainene au lovit rafinăria Lukoil din regiunea rusă Volgograd, dar și un complex logistic de 44.000 de metri pătrați aparținând gigantului online Wildberries. Lovitura a generat o coloană groasă de fum negru.

Imagini postate pe internet îi arată și pe angajații unui depozit Ozon din regiunea Tatarstan ieșind în grabă din incintă și privind cum o dronă se prăbușește la mică distanță.

Depozitele Wildberries și Ozon, ținte repetate

În ultimele două săptămâni, Ucraina a atacat cel puțin 12 depozite aparținând platformei de vânzări Wildberries, în încercarea de a perturba operațiunile companiei, un pilon al economiei de consum din Rusia.

În multe orașe, depozitele Ozon și Wildberries sunt situate unul lângă celălalt, așa că nu este niciodată clar care este ținta dronelor.

„Concentrația de ozon, pe fondul eșecului recoltei de fructe de pădure – Wildberries, depășește nivelul critic”, a transmis, ironic, comandantul Forțelor ucrainene de drone, Robert „Magyar” Brovdi.

Tot mai multe voci din Rusia cer oprirea războiului

Campania prin care Kievul vizează serviciile de care, până acum, rușii se bucurau nestingheriți își face simțite efectele.

Tot mai multe vedete din Rusia, care până de curând și-au afișat susținerea față de Kremlin, cer acum sfârșitul războiului. Printre acestea se numără cântăreața Slava, cu aproape 4 milioane de abonați pe Instagram.

Slava: „Fac apel către toți artiștii, bloggerii și oamenii din mass-media. Haideți să spunem împreună că trebuie să punem capăt acestui război!”

Mesaje directe pentru Vladimir Putin

Un alt exemplu este actorul Alexei Iarmușciuk, care tocmai i-a adresat un apel lui Vladimir Putin.

Alexei Iarmușciuk: „Nu vreau să mai fiți președintele meu. Cer dizolvarea întregului guvern. Nu știu care sunt rușii aceia care vă iubesc și vă respectă. Nu sunteți președintele meu!”

La rândul ei, bloggerul și fosta vedetă TV Victoria Bonya i-a adresat un mesaj președintelui rus. Pare convinsă că Putin nu primește informații reale despre situația din țară și de pe front.

Victoria Bonya: „Ați creat un sistem care nu funcționează. Cei din jurul dumneavoastră vă mint.”

Rămâne de văzut ce impact va avea această schimbare de ton asupra publicului larg.