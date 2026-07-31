După cea mai amplă consultare publică dedicată parcului, autoritățile spun că lucrările intră în linie dreaptă.

Alei degradate, vegetație uscată și mobilier învechit – sunt doar câteva dintre problemele semnalate de bucureșteni pentru Herăstrău. În urma consultării publice, oamenii au cerut un parc mai curat și mai sigur, cu mai mulți copaci, alei refăcute, toalete moderne și apă mai curată în lac.

Ce își doresc oamenii

85,5% – mai multe toalete publice

78,6% – mai mulți copaci și mai multă umbră

77,9% – alei reparate

71,2% – apă mai curată în lac

68,9% – cișmele funcționale

61,6% – bănci și mobilier urban noi

58,5% – pistă de alergare

56,9% – acces mai bun la malul lacului

Aproape jumătate dintre cei care au participat la sondaj spun că sunt nemulțumiți de starea actuală a parcului și doar 12% spun că sunt mulțumiți.

Cum văd oamenii acum parcul:

43% - nemulțumiți de starea actuală a parcului,

43% - evaluează situația drept acceptabilă, în timp ce doar

12,5% - se declară mulțumiți.

Corespondent ProTV: ”Sunt într-un loc de joacă din Parcul Herăstrău, care arată destul de rău în acest moment. Leagănele lipsesc – au rămas doar stâlpii de susținere, iarba a crescut printre pietriș, iar băncile sunt rupte. Autoritățile spun că acest lucru se va schimba, pentru că și locurile de joacă vor fi modernizate”.

Modernizarea durează 4 ani, iar costurile ar ajunge și la 10 milioane de euro

Primăria Capitalei a semnat un parteneriat cu Fundația Comunitară București și Asociația Peisagiștilor din România pentru realizarea unui plan de regenerare și administrare a parcului. În atenția autorităților au intrat și terasele, care nu sunt deschise legal.

Ciprian Ciucu, primarul general al municipiului București: ”Evident cu toate aceste schimbări care vor avea loc în parc toată lumea trebuie să fie în legalitate. Să fie mai prietenos din punct de vedere al aspectului, acel plan de management va aduce mai multă unitate în parc. Sunt 18 modele de bănci diferite, nu știu câte modele de coșuri de gunoi. Este un fel de babilonie a mobilierului și nu există unitate vizuală”.

Pe lângă investițiile publice, proiectul va fi susținut și din fonduri private.

Alina Kasprovschi, directorul executiv al fundației comunitare din București: ”Avem deja o finanțare privată de 900.000 de euro, însă planul nostru pe 2-3 ani este de 10 milioane de euro, pentru că e cel mai mare parc al orașului”.

În paralel, continuă și lucrările de consolidare a malurilor lacului. După finalizarea lor, autoritățile se vor ocupa de alei, locuri de joacă și mobilier urban. Modernizarea parcului va fi făcută treptat, în 4 ani.