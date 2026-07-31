România va primi în aceste zile un ajutor de urgență din Ucraina, constând în energie electrică produsă de una dintre centralele nucleare ale țării vecine, a anunțat vineri seara premierul Ilie Bolojan, la finalul ședinței extraordinare de Guvern.

De asemenea, în perioada imediat următoare, Guvernul va stabili un plan de reducere a consumului de energie în sectorul industrial. ”Fiecare megawat contează”, a declarat Bolojan.

Autorităţile au declarat stare de alertă la nivel naţional în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică, a anunţat, vineri, premierul interimar Ilie Bolojan.

"Am declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică din cauza secetei şi a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea", a precizat Bolojan, care ocupă şi funcţia de ministru interimar al Energiei.

”În această perioadă, în loc de aproape 4.000, peste 4.000 de metri cubi pe secundă, suntem la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă, în aşa fel încât vom ajunge la valori limită ale debitelor apelor Dunării.

Ca efect al acestei stări de lucruri, nivelul apei în zona de aducţiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puşi în situaţia zilele trecute să oprim un prim grup, aceeaşi situaţie este şi în Ungaria, deci ne-am redus ambele ţări capacitatea de producţie a energiei pe nuclear la jumătate şi pe fondul tendinţei de scădere din zilele următoare, există un risc destul de mare să închidem şi al doilea grup”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Cele mai importante declarații ale premierului Ilie Bolojan:

-Există un risc destul de mare să închidem și al doilea reactor nuclear de la Cernavodă. Asta ar însemna să pierdem 20% din producția de energie la nivel națonal, lucur foarte important, pentru că este vorba despre o producție în bandă.

-Avem o capacitate limitată de a crește producția în hidrocentrale, putând să producem puțin peste 1.000 MW pe zi.

-Suntem în situația ca în orele de seară să importăm 1.700 MW, în condțiile în care s-ar opri și Reactorul 2 ar trebui să importăm peste 2.500 de MW, astfel încât să avem sistemul energetic echilibrat.

-Acest lucru se întâmplă și în țările vecine, am discutat măsurile pe care le putem adopta pentru a asigura funcționarea sistemului energetic național în condiții normale.

-Am discutat cu vicepremieru Ucrainei pentru a ne susține în perioada următoare cu producția din una din centralele nucleare ale Ucrainei. Transelectrica și Nuclerelectrica vor purta discuții pentru un autor de urgență din partea Ucrainei pe orele de seară.

-Discutăm cu Bulgaria, Grecia, pentru energia pe orele de seară.

-Toate capacitățile de producție au primit recomandpri să funcționeze la capacitate maximă.

-Centralele hidroelectrice vor lucra în principal în orele de seară, în aşa fel încât, atunci când avem acest deficit de energie, să avem aportul maxim şi din acest sector de producţie.

-ANRE şi Transelectrica au autorizat şi vor autoriza în zilele următoare, în procedură de urgenţă, toate capacităţile care sunt finalizate şi sunt în faza de obţinere a autorizaţiilor de exploatare, pentru a putea intra imediat în producţie.

Ilie Bolojan a menţionat că e vorba de fotovoltaice, eolian, stocare.

-S-au autorizat peste 400 de megavati în aceste zile, dintre care o treime pe capacităţi de stocare, pentru ca şi acestea să-şi aducă aportul în această situaţie.