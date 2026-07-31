Totodată, Ministerul de Interne spaniol a anunțat vineri desfășurarea de întăriri suplimentare ale poliției, inclusiv scafandri și ambarcațiuni, în exclava Ceuta, unde între 60.000 de migranți au sosit în ultimele zile, traversând-o pe mare sau pe uscat, scrie Agerpres.

Câteva zeci de ofițeri ai Gărzii Civile și personal de poliție vor fi trimiși în următoarele ore, inclusiv opt scafandri, o ambarcațiune și drone, a declarat ministerul, pe fondul unei crize migratorii în toată regula în exclavă, care formează una dintre cele două granițe terestre dintre Africa și Europa (împreună cu cealaltă exclavă spaniolă Melilla), potrivit AFP.

În Ceuta a ajuns și premierul spaniol Pedro Sanchez, care a condamnat ceea ce a numit 'un atac' și 'o încălcare a integrității teritoriale a Spaniei'. Șeful executivului de la Madrid se va întâlni cu forțele de ordine de la frontieră, iar apoi cu autoritățile regionale.

Separat, surse din poliție au declarat pentru EFE că numărul cadavrelor găsite în ultimele ore pe țărmurile orașului Ceuta a crescut la 24, după ce alte șase cadavre au fost recuperate vineri dimineață.

Criza a izbucnit la începutul acestei săptămâni cu tineri care traversau înot din teritoriul marocan spre Ceuta, un mic oraș spaniol situat pe continentul african, și a culminat joi cu o intrare masivă și ilegală a mii de oameni care au traversat pe jos un dig care marchează granița dintre Spania și Maroc.

EFE amintește că aceasta este cea mai gravă criză a migrației dintre cele două țări din 2021 și generează numeroase reacții la nivel european, țări precum Italia și Finlanda pledând pentru excluderea Spaniei din spațiul Schengen din cauza acestei situații.

După Italia, și Finlanda susține excluderea Spaniei din spațiul Schengen

Ministrul de interne finlandez, Mari Rantanen, a susținut vineri excluderea Spaniei din spațiul Schengen din cauza situației migrației din orașul autonom Ceuta, o posibilitate deja luată în considerare de Italia, confirmată joi de prim-ministrul italian Giorgia Meloni.

'Spania a eșuat complet în protejarea frontierei externe a spațiului Schengen împotriva migrației ilegale. Acest lucru nu poate continua. Toate țările europene trebuie să sprijine propunerea lui Meloni. Țările care nu își îndeplinesc obligația de a-și proteja frontierele externe nu pot fi membre Schengen', a scris Rantanen pe rețeaua de socializare X.

Totodată, într-o declarație acordată ziarului 'Helsingin Sanomat', Rantanen, din partea partidului Adevărații Finlandezi, de extremă dreapta, a declarat că situația din Ceuta reflectă un 'eșec absolut' al politicii Spaniei privind migrația și a descris evenimentele de joi drept o 'invazie a migranților'.

'Lucrurile nu pot continua așa, cu capitularea Spaniei la granița de sud a spațiului Schengen, care este și granița noastră externă cu Uniunea Europeană (UE). Această situație trebuie să se încheie într-un fel sau altul', a declarat ea.

În opinia sa, guvernul spaniol trebuie să facă tot posibilul pentru a opri migrația ilegală în masă la granița de sud a Europei, la fel cum Finlanda ține închisă pentru Rusia granița de nord a spațiului Schengen din 2023 pentru a preveni instrumentalizarea migrației de către Moscova.

'Spania trebuie să-și facă treaba sau nu va putea să facă parte din spațiul Schengen', a subliniat Rantanen.

Excluderea Spaniei din Acordul Schengen ar atrage după sine suspendarea liberei circulații a persoanelor între Spania și restul țărilor Uniunii Europene (UE), Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, precum și reinstituirea controalelor la frontierele spaniole, notează EFE.

Liderii de extremă dreapta din Danemarca și Suedia susțin și ei suspendarea acordului Schengen cu Spania

Liderul Democraților Suedezi (SD) și cel al Partidului Popular Danez (DF), cele două principale forțe de extremă dreaptă din aceste țări nordice, și-au exprimat vineri sprijinul pentru suspendarea aplicării acordului de liberă circulație Schengen cu Spania, în urma incidentelor din Ceuta, relatează agenția de presă spaniolă.

'Aceasta este nimic altceva decât o invazie. Spania trebuie să-și închidă imediat granița. Dacă nu o face, ar trebui să fie expulzată din Schengen, iar granițele cu Spania ar trebui închise cu efect imediat', a scris liderul SD, Jimmie Akesson, pe rețeaua de socializare X.

SD este a doua cea mai mare forță parlamentară din Suedia, unde la 13 septembrie vor avea loc alegeri legislative, și a acționat în această legislatură ca susținător al guvernului minoritar al conservatorului Ulf Kristersson.

Anunțul făcut joi de premierul italian Giorgia Meloni a fost susținut și de Partidul Popular Danez (DF), a cincea cea mai mare forță parlamentară din Danemarca.

'Asistăm la o catastrofă, care dezvăluie vulnerabilitatea extremă a sistemului Schengen din cauza unui guvern profund iresponsabil', a declarat liderul DF, Morten Messerschmidt, făcând aluzie la măsurile adoptate de guvernul spaniol privind regularizarea imigranților.

Messerschmidt a recunoscut însă și că suspendarea Schengen ar putea avea consecințe pentru turiștii danezi.

'Desigur că nu ne dorim acest lucru. Eu însumi îmi petrec frecvent vacanțele în Spania. Politica DF este că ar trebui să fie ușor să fii turist în Europa, dar foarte greu să fii terorist', a declarat el.

Ministrul pentru imigrație și integrare din Danemarca, social-democratul Morten Bodskov, a declarat într-un comunicat de presă că frontierele Uniunii Europene (UE) nu ar trebui slăbite, ci consolidate și a subliniat că țara sa a insistat asupra acestei poziții în ultimii ani.

'Cooperarea eficientă în cadrul Schengen este crucială. Este responsabilitatea fiecărui stat membru să își protejeze frontierele externe', a menționat el.

Von der Leyen cere expulzarea rapidă a migranţilor din Ceuta

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri că imaginile care vin din exclava spaniolă Ceuta, unde au pătruns dinspre Maroc zeci de mii de migranţi ilegali, sunt "inacceptabile" şi a adăugat că "returnările trebuie să fie rapide, aşa cum permit normele noastre" europene, relatează agenţia EFE.

"Imaginile care vin din Ceuta sunt inacceptabile. Nu putem permite nimănui să intre în Uniunea noastră fără a respecta normele noastre", a scris Ursula von der Leyen într-un mesaj pe reţelele de socializare.

"Trebuie să înceteze imediat traversările periculoase. Trebuie destructurate reţelele de trafic ilegal. Şi returnările trebuie să fie rapide, aşa cum permit normele noastre", a indicat preşedinta executivului comunitar.

Ea a menţionat că i-a însărcinat pe comisarii europeni pentru afaceri interne, Magnus Brunner, şi pentru Mediterana, Dubravka Suica, "să ofere sprijin pentru a pune situaţia sub control".

Comisarul Brunner, a continuat Von der Leyen "colaborează deja îndeaproape cu Spania şi este dispus să se deplaseze în zonele critice" şi "se va ocupa de furnizarea unui sprijin operativ suplimentar Spaniei, inclusiv prin intermediul Frontex".

Olanda îndeamnă Spania să 'facă ceea ce este necesar' pentru a proteja frontiera UE la Ceuta

Ministrul de externe olandez, Tom Berendsen, a declarat vineri că este încrezător că Spania va face 'ceea ce este necesar' pentru a proteja frontiera externă a Uniunii Europene la Ceuta, îndemnând totodată Marocul să ia 'măsuri adecvate' ca răspuns la situație, pe care a descris-o ca fiind 'îngrijorătoare'.

'Avem încredere că Spania va face ceea ce este necesar pentru a proteja frontierele externe ale UE și că Marocul va lua, de asemenea, măsurile necesare', a declarat Berendsen într-o scurtă reacție, citată de EFE.

Șeful diplomației olandeze a anunțat că a vorbit vineri cu omologii săi spaniol și marocan pentru a discuta situația, deși nu a oferit mai multe detalii despre conținutul acestor conversații, și a salutat sprijinul acordat Spaniei de executivul european.

În schimb, liderul partidului olandez de extremă dreaptă PVV, Geert Wilders, a cerut vineri ca Spania să fie exclusă din spațiul Schengen și ca granițele Olandei să fie închise 'imediat' în urma tentativelor de intrare ilegală în Ceuta dinspre Maroc.

'Granițele noastre trebuie închise ACUM și Spania trebuie expulzată din Schengen!', a scris Wilders pe rețelele de socializare, acuzând 'nebunii stângii liberale', în care a inclus deopotrivă guvernele spaniol și olandez, că permit 'intrarea tuturor'.

Liderul de extremă dreaptă, care conduce unul dintre cele mai mari partide din legislativul olandez, a anunțat că a solicitat o dezbatere urgentă în plen pentru a aborda situația din Spania, potențialele repercusiuni ale acesteia pentru Olanda și măsurile care, în opinia sa, ar trebui luate.

Opoziția italiană o critică pe Meloni pentru 'criza diplomatică' cu Spania

Partidul Democrat din Italia (PD, de opoziție), a criticat vineri 'criza diplomatică' cu Spania în urma declarațiilor guvernului privind posibilitatea suspendării acordului Schengen după sosirea a mii de migranți în Ceuta, pe care le-a calificat drept 'propagandă mizerabilă'.

'Un prim-ministru care declanșează o criză diplomatică cu Spania din cauza persecuției absurde a lui (Roberto) Vannacci (noul lider al extremei drepte italiene). Un ministru de externe care ignoră în mod clar faptul că Ceuta este o exclavă în Africa și pledează pentru închiderea spațiului Schengen pentru Spania. Acesta este un guvern de oameni iresponsabili și mistificatori care au petrecut patru ani fără să rezolve nicio problemă și care recurg la cea mai josnică propagandă în fiecare zi', a declarat Peppe Provenzano, purtătorul de cuvânt al PD pentru Afaceri Externe, într-un comunicat.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat joi că ia în considerare 'măsuri extraordinare' pentru a proteja frontierele, inclusiv suspendarea spațiului Schengen cu Spania.

Această poziție în favoarea măsurii a fost susținută și de ministrul de externe Antonio Tajani.

'Sunt în favoarea închiderii spațiului Schengen cu Spania (...). Imigrația ilegală și necontrolată reprezintă un pericol pentru securitatea națională', a declarat Tajani pe rețelele de socializare.

Șeful diplomației italiene a legat direct această potențială decizie de măsurile adoptate recent de guvernul spaniol privind regularizarea migranților, un proces pe care l-a echivalat în mod eronat cu acordarea cetățeniei spaniole, notează EFE.

Nigel Farage: 'Viitorul civilizației noastre' este în joc în Ceuta

În fine, liderul partidului britanic de extremă dreaptă Reform UK, Nigel Farage, a declarat vineri că ceea ce se întâmplă în Ceuta este de fapt 'o bătălie pentru viitorul civilizației noastre' și că 'este timpul să ne trezim'.

Într-o declarație înregistrată vineri, având pe fundal imaginile recente cu sute de marocani care traversează sau încearcă să treacă granița în Spania, Farage a făcut aluzie la propria țară și a avertizat că acești tineri, 'mulți dintre ei periculoși', ar putea ajunge în Regatul Unit.

'Uitați-vă doar la aceste scene. Acest lucru se întâmplă în Ceuta, exclava spaniolă din nordul Africii. Da, este teritoriu spaniol, zeci de mii, poate chiar mai mulți, intră ilegal în acea mică parte a Spaniei. Autoritățile par că sunt incapabile să acționeze', afirmă el.

Farage a mai declarat că Spania a acordat ceea ce el numește 'o amnistie' anul acesta, referindu-se la procesul extraordinar de regularizare a imigrației aprobat de guvern, pentru o jumătate de milion de persoane fără acte și a criticat faptul că această măsură a devenit, în opinia sa, un factor de atracție.

'Mesajul Spaniei este clar: intrați și vi se va permite să rămâneți', spune el.

'Credeți-mă, dacă nu vom avea un guvern al Reform UK, aceste scene pe care le vedeți astăzi în Spania, cu mulți dintre acești tineri, mulți dintre ei periculoși, se vor repeta și (aceștia se vor) îndrepta spre Calais și vor ajunge și în țara noastră. E timpul să ne trezim. Aceasta este o bătălie pentru viitorul civilizației noastre. Mai clar de atât nu pot fi', a declarat el.