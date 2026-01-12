Cum arată o nuntă în 2026. Sunt două mari tendințe. „Miresele nu mai doresc neapărat stilul acela de prințesă”

12-01-2026 | 08:13
Nunțile în 2026 vor fi organizate în jurul a două mari tendințe, bugetul fiind cel care primează. În timp ce unii tineri aleg evenimente cu decoruri ample, alții se orientează spre locații neconvenționale, unde elementele naturale sunt în prim-plan.

autor
Alexia Enescu

În 2026, viitoarele mirese caută rochii cu piese și accesorii versatile, care pot fi purtate și după ziua nunții, spun designerii.

Doina Pirău, designer: „Miresele nu mai doresc neapărat stilul acela de prințesă, vor ceva mai minimalist. Mi s-a cerut un accesoriu pentru rochie, o poșetă care să poată fi folosită și ulterior.”

Tinerii vor și ca marele eveniment să fie organizat în locuri neconvenționale.

Anca Gădălean, organizator târg: „Mirii se îndreaptă spre locații în natură, aleg elemente naturale, ținuta lor este mult mai simplă.”

Tineri: „Simplu, cât mai minimalist, cât mai multă verdeață, flori albe.”

Bărbat și femeie: „Prefer florile mai naturale, mi se par așa mai elegant.”

Iar elementele de decor sunt alese astfel încât să poată fi refolosite.

Ozana Grindean, organizator nunți: „Mergem foarte mult pe flori în ghiveci, pe flori pe care le păstrezi sau poate, de ce nu, pe niște fructe.”

Anca Cornea, organizator nunți: „Anul acesta este foarte mare pe sustenabilitate. Au apărut variante de uleiuri de măsline ambalate în sticluțe reutilizabile.”

Bugetul este și el atent calculat. Economia este literă de lege în anumite cazuri.

Fată și bărbat: „Cam oriunde, de la aranjamente, la costume, la prăjituri, la alcool să nu facem. Depinde ce îți place și ce valorifici cel mai mult. Cea mai mare economie cred că o faci dacă te pregătești din timp.”

În același timp, apar concepte noi și îndrăznețe, potrivite pentru cuplurile care vor să-și surprindă invitații.

Diana Pop, designer floral: „O masă rotundă în mijlocul căreia putem să amplasăm un podium și să se desfășoare un moment artistic.”

