„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți

Stiri externe
12-01-2026 | 08:10
×
Codul embed a fost copiat

În Iran, protestatarii continuă să iasă în stradă, în ciuda represiunii brutale. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care din mulțime se aud voci care cer ajutor în limba engleză.

autor
Stirileprotv

Activiștii pentru drepturile omului spun că bilanțul deceselor înregistrate în cele două săptămâni de manifestații a trecut de 500 de morți. Între timp, Teheranul l-a avertizat pe Donald Trump că orice atac al Statelor Unite va declanșa lovituri asupra Israelului și a bazelor americane din regiune considerate „ținte legitime”.

„Lucrurile aici sunt foarte, foarte grave”, a transmis un iranian din rândul participanților la protestele din stradă.

„Mulți dintre prietenii noștri au fost uciși. Trăgeau cu focuri de armă reale. E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge. Iau cadavre în camioane” - mai spune manifestantul, potrivit BBC.

Paula Hancocks, corespondent CNN: „Există această teamă că represiunea din partea forțelor de ordine iraniene va deveni și mai brutală. Câțiva protestatari care au vorbit cu CNN în ultimele zile confirmă, din păcate, că așa se întâmplă. Am vorbit cu un cuplu mai în vârstă, iar oamenii spuneau că au văzut pe străzi cetățeni de toate vârstele care protestau, iar apoi au apărut forțele de ordine, au scos armele de foc și au ucis mai mulți oameni. De asemenea, am vorbit cu un alt protestatar care ne-a relatat că atunci când a intrat într-un spital a văzut „o grămadă de cadavre”. Oamenii ies în stradă știind că își riscă viața, dar furia, frustrarea față de acest regim sunt suficient de puternice încât sunt dispuși să iasă în număr tot mai mare”.

Citește și
iran, proteste
Amenințare asupra „teritoriului ocupat”. Iran, gata de represalii împotriva Israelului dacă SUA îl atacă

Bilanțul celor uciși în timpul protestelor ar fi ajuns la 500

Analiștii susțin că bilanțul deceselor ar fi mult mai ridicat decât cel estimat de activiștii pentru drepturile omului. Se vorbește despre circa 500 de morți în rândul manifestanților.

Sanam Vakil, specialistă în politică externă: „Bilanțul morților este cumplit și, din păcate, mă aștept să crească pentru că nu avem informații clare momentan. De mai multe zile internetul este închis în Iran, iar oamenii transmit informații cu picătura, atunci când reușesc să se conecteze la semnalul oferit de Starlink. Iar regimul iranian continuă să lupte împotriva protestatarilor care demonstrează o rezistență incredibilă”.

Președintele Iranului s-a adresat poporului într-o intervenție televizată, îndemnând la calm și, în același timp, încercând să minimalizeze amploarea protestelor.

Masoud Pezeshkian, președintele Iranului: „Le cerem dragilor noștri tineri, care au tras deja niște concluzii, fie ele corecte, fie greșite, să nu se lase înșelați de toți acești agitatori și teroriști. Această țară ne aparține. Protestul este un drept al oamenilor și suntem obligați să răspundem protestelor lor. Dar tulburările și atacurile asupra locurilor publice, incendierea moscheilor, arderea Cărții lui Dumnezeu... acestea fac în mod clar parte din planul Statelor Unite și al Israelului”.

Donald Trump vorbește despre o posibilă intervenție în Iran

Într-un nou mesaj, Donald Trump a transmis poporului iranian că Statele Unite sunt gata să-l ajute.

Jon Gambrell, The Associated Press: „Rămâne neclar ce anume va constitui declanșatorul pentru ca Trump să intervină militar. A tot lansat amenințări în ultimele zile, în timp ce regimul iranian a tăiat internetul, comunicațiile telefonice și a continuat să reprime protestele”.

Președintele parlamentului de la Teheran i-a răspuns liderului american cu un șuvoi de amenințări.

Mohammad Bagher Qalibaf, președintele parlamentului iranian: „Am un mesaj pentru delirantul președinte american: ține cont că, dacă ataci Iranul, atât teritoriile ocupate (n.r. Israelul), cât și toate centrele, bazele și navele americane din regiune vor fi considerate ținte legitime. Și chiar vom acționa preventiv pe baza indiciilor concrete privind amenințarea”.

Potrivit The New York Times, președintele american a fost informat cu privire la opțiunile de atac în Iran, vizând inclusiv obiective civile. Secretarul de stat Marco Rubio a discutat telefonic cu Beniamin Netanyahu, Israelul este plasat în stare de alertă maximă, pentru eventualitatea unor atacuri iraniene, drept reacție la o eventuală intervenție americană.

Guvernul a explicat „mișcarea banilor” din impozite. Românii aveau taxe prea mici față de UE, dar nicio vorbă despre venituri

Sursa: Pro TV

Etichete: iran, proteste, donald trump, teheran,

Dată publicare: 12-01-2026 07:48

Articol recomandat de sport.ro
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Citește și...
Iranul, mesaj de amenințare pentru „delirantul” Trump. La Casa Albă, planul de atac ar fi ajuns deja pe biroul președintelui
Stiri externe
Iranul, mesaj de amenințare pentru „delirantul” Trump. La Casa Albă, planul de atac ar fi ajuns deja pe biroul președintelui

În Iran, mii de oameni continuă să conteste în stradă regimul ayatollahilor în ciuda represiunii brutale. Un bilanț neoficial indică peste 200 de morți.

Amenințare asupra „teritoriului ocupat”. Iran, gata de represalii împotriva Israelului dacă SUA îl atacă
Stiri externe
Amenințare asupra „teritoriului ocupat”. Iran, gata de represalii împotriva Israelului dacă SUA îl atacă

Israelul ar putea fi vizat de un atac al Iranului, în timp ce protestele naționale împotriva regimului ultrareligios din Iran au adus duminică mulțimi de manifestanți pe străzile Capitalei și ale celui de-al doilea oraș ca mărime al țării.

Analiză: Cum ar putea arăta, de fapt, prăbușirea regimului din Iran. Liderii Republicii islamice se simt mai „încolțiți”
Stiri externe
Analiză: Cum ar putea arăta, de fapt, prăbușirea regimului din Iran. Liderii Republicii islamice se simt mai „încolțiți”

Experți citați de Newsweek susțin că Washingtonul ar putea căuta o schimbare de lider în Iran fără a urmări prăbușirea întregului regim, ceea ce ar permite un acord cu SUA și menținerea stabilității interne.

Recomandări
Globurile de Aur 2026. Lista completă a câștigătorilor. Marile premii au ajuns la „One Battle After Another
Stiri Mondene
Globurile de Aur 2026. Lista completă a câștigătorilor. Marile premii au ajuns la „One Battle After Another" și „Hamnet”

„One Battle After Another”, o satiră usturătoare despre politica radicală, şi „Hamnet”, o privire asupra vieţii de familie complicate a lui William Shakespeare, au câştigat premiile principale a Globurilor de Aur 2026.

Guvernul a explicat „mișcarea banilor” din impozite. Românii aveau taxe prea mici față de UE, dar nicio vorbă despre venituri
Stiri actuale
Guvernul a explicat „mișcarea banilor” din impozite. Românii aveau taxe prea mici față de UE, dar nicio vorbă despre venituri

Banii obținuți din impozitele şi taxele majorate pe clădiri terenuri și autovehicule vor rămâne la primării. În schimb, Guvernul va împărți mai puțini bani în teritoriu.

Efectele aerului rece de la Polul Nord resimțite deja în România. Gerul devine și mai aprig în zilele următoare
Stiri actuale
Efectele aerului rece de la Polul Nord resimțite deja în România. Gerul devine și mai aprig în zilele următoare

Gerul a cuprins întreaga țară și devine și mai aprig în zilele următoare. Au fost -18 grade în Satu Mare, duminică dimineața, dar vom avea și -20, spun meteorologii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Ianuarie 2026

27:45

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59