O fostă fabrică de bere din Turda, scoasă la vânzare pentru aproape trei milioane de euro. Are o vechime de peste două secole

O fostă fabrică de bere din Turda a fost scoasă la vânzare pentru aproape trei milioane de euro. Istoria ei se întinde pe mai bine de două secole.

Fosta fabrică de bere din Turda este vândută prin renumita casă Sotheby’s.

Proprietatea se vine la prețul de 2,69 milioane de euro. Are o suprafață utilă de 8.400 de metri pătrați, este amplasată pe un teren de 4.200 mp și include 30 de camere și zece băi.

Situată în apropierea centrului istoric al Turdei, fosta fabrică de bere reprezintă un reper rar al patrimoniului industrial transilvănean, o proprietate definită printr-o identitate arhitecturală puternică, relatează sothebysrealty.com.

Construită între 1756 și 1814 și proiectată de arhitectul autodidact János Kövesi, clădirea îmbină funcționalitatea industrială timpurie cu expresii arhitecturale caracteristice epocii și regiunii sale.

Unul dintre cei mai respectați producători de bere din Transilvania

Inițial cunoscută sub numele de Fabrica de Bere Mendel, și ulterior redenumită Fabrica de Bere Turdeana în anii 1920, proprietatea s-a impus ca unul dintre cei mai respectați producători de bere din Transilvania.

La apogeul său, complexul industrial a fost un important angajator local și un reper economic și social semnificativ pentru oraș.

Astăzi, clădirea își păstrează caracterul arhitectural autentic, conservând elemente originale de valoare remarcabilă: zidărie decorativă aparentă, tâmplărie din lemn și metal, coș industrial, turn la colț și volume generoase care definesc silueta sa distinctivă.

Clasificată ca monument istoric, proprietatea transmite o prezență puternică și durabilă, cu o expresivitate arhitecturală care se pretează în mod natural unei reconversii atente și de calitate.

După încetarea activității industriale în perioada post-comunistă, complexul a fost achiziționat de familia Rațiu, recunoscută pentru implicarea sa civică și culturală de lungă durată în Turda și județul Cluj.

Clădirea este în prezent complet eliberată de echipamentele industriale, oferind un cadru deschis și adaptabil pentru noi interpretări și utilizări.

Spațiile interioare, dispuse pe mai multe niveluri, se caracterizează prin proporții generoase, tavane înalte și planuri flexibile, permițând o gamă largă de funcțiuni potențiale.

Parterul fostului spațiu industrial, cu acces direct din stradă, este potrivit pentru restaurante, galerii, spații expoziționale sau locuri pentru evenimente.

Etajele superioare, mai intime și luminate natural, se pretează pentru birouri, studiouri creative sau un concept de hotel boutique, în timp ce nivelul mansardei impresionează prin structura expusă și potențialul scenografic puternic.

Subsolul spațios completează ansamblul, fiind ideal pentru pivnițe de vin sau bere, facilități de wellness sau depozitări specializate.

Proprietatea este completată de terenuri auxiliare adiacente, oferind soluții valoroase de logistică și parcare, un avantaj important pentru orice proiect urban de anvergură.

De-a lungul timpului, fosta fabrică de bere a găzduit deja evenimente culturale, instalații de artă și întâlniri private, demonstrând capacitatea sa de a funcționa ca un spațiu primitor și atmosferic, cu o identitate distinctă.

Chiar și în starea sa actuală, proprietatea se remarcă ca un loc cu personalitate, pregătit să fie reimaginat ca o destinație culturală, socială sau comercială de referință.

