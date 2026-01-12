Un bărbat din Sibiu a murit într-un autobuz, fără ca nimeni să intervină. Răspunsul halucinant dat de călători

Caz șocant, petrecut la Sibiu. Un bărbat a murit în autobuz, sub ochii călătorilor, fără ca cineva să-i sară în ajutor.

Șoferul l-a descoperit inconștient, la capăt de linie, și a făcut public cazul. Când i-a întrebat pe ultimii pasageri din mijlocul de transport de ce nu au intervenit, oamenii au dat un răspuns halucinant.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Bărbatul în vârstă de 43 de ani plecase de la locul de muncă și a urcat în autobuz seara târziu, într-o zonă industrială a orașului. Pe drum i s-a făcut rău și și-a pierdut cunoștința.

În jurul lui se aflau mai mulți oameni, însă nimeni n-a intervenit. Pasagerul care călătorea lângă el a sunat la 112 abia când cobora din autobuz – a anunțat că un bărbat pare inconștient, dar nu a putut da mai multe informații. După alte șase stații, la capăt de linie, șoferul vehiculului a găsit victima în stop cardiorespirator.

A chemat imediat un echipaj medical, însă omul nu a mai putut fi salvat. Șocat, șoferul de autobuz i-a întrebat pe câțiva pasageri de ce nu l-au anunțat mai devreme despre situația de urgență, iar unii, spune el, au recunoscut că nu doreau să întrerupă cursa, dată fiind ora târzie.

După ce angajatul regiei de transport a făcut publică întâmplarea, poliția a anunțat că face cercetări în acest caz pentru ucidere din culpă.

