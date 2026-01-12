Accident cumplit pe „Drumul Morții” din Suceava. Doi răniți, după o coliziune în lanț între un autoturism, o dubiță și un TIR

Stiri actuale
12-01-2026 | 18:12
×
Codul embed a fost copiat

Accident rutier grav, soldat cu doi răniți, surprins de o cameră de supraveghere pe Drumul European 85, în județul Suceava.

autor
Marius Grama

În înregistrare se vede cum șoferul unui autoturism încetinește și oprește, ca să facă la stânga, virând tototadă în acea direcție. Mașina este lovită violent din spate, de o autoutilitară. Din impact, este aruncată pe contrasens, unde este izbită în plin de un TIR care, la rândul lui, intră într-un cap de pod.

În urma accidentului, șoferul autoturismului, un bărbat de 34 de ani, a ajuns la spital cu multiple tramatisme. Rănit ușor a fost și șoferul autoutilitarei, de 58 de ani. Polițiștii spun că el nu a păstrat distanța de siguranță. Niciunul dintre cei doi nu consumase alcool.

Anchetatorii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Și-au trimis iubitele și familia să se prostitueze la Londra ca să se îmbogățească. Trei proxeneți români au fost arestați

Sursa: Pro TV

Etichete: suceava, accident, TIR,

Dată publicare: 12-01-2026 17:24

Articol recomandat de sport.ro
Așa arată cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”
Așa arată cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”
Citește și...
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct. Artista în vârstă de 84 de ani, internată la Spitalul Clinic de Urgență din Suceava
Stiri actuale
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct. Artista în vârstă de 84 de ani, internată la Spitalul Clinic de Urgență din Suceava

Cântăreața de muzică populară Sofia Vicoveanca a suferit un infarct și este internată la Spitalul Clinic de Urgență din Suceava, în stare stabilă.

Protest inedit la Finanțe. „Ați făcut-o intenționat”. Cum a plătit un sucevean dările la stat. „Ăștia nu-s tot bani?” VIDEO
Stiri actuale
Protest inedit la Finanțe. „Ați făcut-o intenționat”. Cum a plătit un sucevean dările la stat. „Ăștia nu-s tot bani?” VIDEO

Un bărbat din Suceava a mers la Administraţia Finanţelor Publice locale pentru a plăti impozitul şi, în semn de protest faţă de majorarea taxelor, a ales să plătească în monede. El s-a filmat şi a postat imaginile pe TikTok.

Vreme rea în mare parte din țară. Situații critice din cauza ninsorilor și a temperaturilor scăzute
Stiri actuale
Vreme rea în mare parte din țară. Situații critice din cauza ninsorilor și a temperaturilor scăzute

Zăpezile continuă să facă probleme în mare parte din țară. În Suceava, șase persoane, o șoferiță și cei cinci copii ai ei, au fost la un pas de moarte după ce au plonjat cu mașina, peste un pod, pe gheața râului Bistrița.

Recomandări
Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii
Stiri Politice
Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că, săptămâna viitoare, Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

Școli închise în mai multe județe din cauza gerului. 3.000 de elevi din opt județe vor face cursuri online
Stiri Educatie
Școli închise în mai multe județe din cauza gerului. 3.000 de elevi din opt județe vor face cursuri online

Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că marți 3.000 de elevi din 10 școli vor învăța online; în trei unități din Bistrița-Năsăud, Satu Mare și Teleorman cursurile sunt suspendate.

UE ar putea trimite trupe și nave de război în cazul unei invazii americane în Groenlanda. Comisar: „Ar fi sfârșitul NATO”
Stiri externe
UE ar putea trimite trupe și nave de război în cazul unei invazii americane în Groenlanda. Comisar: „Ar fi sfârșitul NATO”

Tratatul UE obligă statele membre să ofere asistență în cazul unei agresiuni, a amintit comisarul european Andrius Kubilius, referindu-se la o posibilă anexare a Groenlandei de către SUA.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 12 Ianuarie 2026

51:53

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Ianuarie 2026

01:47:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59