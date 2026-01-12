Accident cumplit pe „Drumul Morții” din Suceava. Doi răniți, după o coliziune în lanț între un autoturism, o dubiță și un TIR

Accident rutier grav, soldat cu doi răniți, surprins de o cameră de supraveghere pe Drumul European 85, în județul Suceava.

În înregistrare se vede cum șoferul unui autoturism încetinește și oprește, ca să facă la stânga, virând tototadă în acea direcție. Mașina este lovită violent din spate, de o autoutilitară. Din impact, este aruncată pe contrasens, unde este izbită în plin de un TIR care, la rândul lui, intră într-un cap de pod.

În urma accidentului, șoferul autoturismului, un bărbat de 34 de ani, a ajuns la spital cu multiple tramatisme. Rănit ușor a fost și șoferul autoutilitarei, de 58 de ani. Polițiștii spun că el nu a păstrat distanța de siguranță. Niciunul dintre cei doi nu consumase alcool.

Anchetatorii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

