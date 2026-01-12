Spitalul de Urgență din Suceava: Starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca e stabilă. Artista de 84 de ani a suferit un infarct

Stiri actuale
12-01-2026 | 17:18
sofia vicoveanca
Agerpres

Interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca, care a suferit în noaptea de sâmbătă spre duminică un infarct şi a fost internată la Spitalul Clinic de Urgenţă din Suceava, este în stare stabilă.

autor
Mihaela Ivăncică

"Starea pacientei este stabilă", a , a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul Tiberius Brădăţan. Acesta nu a oferit alte detalii despre situaţia medicală artistei, după ce familia acesteia ar fi cerut discreţie.

Sofia Vicoveanca, în vârstă de 84 de ani, va rămâne sub supravegherea medicilor de la Secţia de cardiologie a spitalului din Suceava.

Cunoscuta solistă are o carieră de peste 65 de ani în muzica populară din România. 

Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben

Sursa: Agerpres

Etichete: suceava, infarct, sofia vicoveanca,

Dată publicare: 12-01-2026 17:18

Articol recomandat de sport.ro
Așa arată cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”
Așa arată cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”
Citește și...
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct. Artista în vârstă de 84 de ani, internată la Spitalul Clinic de Urgență din Suceava
Stiri actuale
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct. Artista în vârstă de 84 de ani, internată la Spitalul Clinic de Urgență din Suceava

Cântăreața de muzică populară Sofia Vicoveanca a suferit un infarct și este internată la Spitalul Clinic de Urgență din Suceava, în stare stabilă.

Aplicația care redă playlist-ul vedetelor, creată de Andreea Esca. Cum funcționează MyplAylist
iLikeIT
Aplicația care redă playlist-ul vedetelor, creată de Andreea Esca. Cum funcționează MyplAylist

Și te-ai întrebat vreodată ce muzică ascultă Smiley, Andra, Cabral sau Andreea Esca? Piesele lor preferate sunt listate pe aplicația MyplAylist. O soluție digitală gratuită. Chiar și Sofia Vicoveanca are un playlist aici.

Aplicația gratuită care ne spune ce muzică ascultă vedetele din România. Ce playlist au Andreea Esca, Andra sau Pavel Bartoș
iLikeIT
Aplicația gratuită care ne spune ce muzică ascultă vedetele din România. Ce playlist au Andreea Esca, Andra sau Pavel Bartoș

Cineva, nu spunem cine, s-a întrebat „oare ce muzică ascultă Sofia Vicoveanca, Margareta Pâslaru, Andra sau Pavel Bartoș?”. Și lista poate continua.

A
Stiri actuale
A "aterizat" cu masina in curtea cantaretei Sofia Vicoveanca. Ce a urmat dupa accidentul de joi noapte

Un sofer fara carnet de conducere a "aterizat" cu masina sa in curtea cantaretei de muzica populara Sofia Vicoveanca, dupa un accident rutier.

Ceremonii la Palatul Peles: Draga Olteanu, Tamara Buciuceanu, Sofia Vicoveanca si Maria Ciobanu, decorate de Casa Regala
Stiri actuale
Ceremonii la Palatul Peles: Draga Olteanu, Tamara Buciuceanu, Sofia Vicoveanca si Maria Ciobanu, decorate de Casa Regala

Seara aniversara, la Palatul Peles. Principesa Mostenitoarea Margareta a oferit distinctii regale mai multor personalitati din lumea artistica, cea culturala sau bisericeasca.

Recomandări
Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii
Stiri Politice
Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că, săptămâna viitoare, Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă
Stiri actuale
Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă

Gerul mușcă necruțător, în toată România. Peste noapte au fost -20 de grade la mare altitudine și -15 în orașele de câmpie. Grav este că vorbim deja și de victime.

Peste 70% din medici, scutiți de gărzi în unele secții ale Spitalului Județean din Constanța. S-a trimis Corpul de Control
Stiri actuale
Peste 70% din medici, scutiți de gărzi în unele secții ale Spitalului Județean din Constanța. S-a trimis Corpul de Control

Ministerul Sănătății a trimis corpul de control la Spitalul Județean din Constanța unde doi copii au intrat în moarte cerebrală, după ce au fost operați.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 12 Ianuarie 2026

51:53

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Ianuarie 2026

01:47:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59