Aseară, Filmul PRO a fost lider de audiență. Românii și-au încheiat săptămâna cu o seară plină de acțiune și suspans

Aseară, PRO TV a fost lider de audiență cu Filmul PRO. Românii s-au bucurat de o seară de film, plină de acțiune, suspans și personaje memorabile.

Două producții consacrate au ținut publicul în fața televizoarelor: Băieți răi pe viață și Prințesa din turn. Peste patru milioane de români au urmărit cel puțin un minut din Filmul PRO.

În prima parte a serii, telespectatorii au urmărit „Băieți răi pe viață” (Bad Boys for Life), filmul care marchează revenirea pe marele ecran a celebrului duo interpretat de Will Smith și Martin Lawrence.

Cu un mix exploziv de umor, cascadorii spectaculoase și secvențe de acțiune intensă, producția i-a ținut pe români în fața micilor ecrane și a dominat astfel clasamentul audiențelor TV.

În intervalul 19:58 – 22:22, PRO TV a fost lider de audiență și a înregistrat 8 puncte de audiență și 22,9% cotă de piață, pe segmentul de public Național, format din persoane cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5,9 rating și 17,1% share.

Seara Filmului PRO a continuat cu „Prințesa din turn” (The Princess), un thriller de acțiune cu accente medievale, care a adus în prim-plan o eroină puternică, neconvențională, într-o luptă contra timpului și a adversarilor săi.

Ritmul alert și povestea tensionată i-au făcut pe telespectatori să rămână în fața micilor ecrane până la miezul nopții. Pe același segment de public, Național 21-54 ESOMAR ABCD, în intervalul 22:24 – 24:01, PRO TV a fost lider de audiență, pe întreaga durată a producției, și a înregistrat 5,4 puncte de rating și 23,2% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul doi avea doar 3,8 rating și 16% share.

La nivel Național, duminică seară, peste patru milioane de români au urmărit cu sufletul la gură cel puțin un minut din Filmul PRO.

În fiecare zi, PRO TV le aduce telespectatorilor combinația perfectă dintre informație, divertisment, acțiune, adrenalină, suspans și comedie, iar prin selecția de titluri puternice, Filmul PRO rămâne una dintre destinațiile preferate ale telespectatorilor pentru serile de film, în weekend.

