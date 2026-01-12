Aseară, Filmul PRO a fost lider de audiență. Românii și-au încheiat săptămâna cu o seară plină de acțiune și suspans

12-01-2026 | 12:32
Bad Boys for Life
Aseară, PRO TV a fost lider de audiență cu Filmul PRO. Românii s-au bucurat de o seară de film, plină de acțiune, suspans și personaje memorabile.

Două producții consacrate au ținut publicul în fața televizoarelor: Băieți răi pe viață și Prințesa din turn. Peste patru milioane de români au urmărit cel puțin un minut din Filmul PRO.

În prima parte a serii, telespectatorii au urmărit „Băieți răi pe viață” (Bad Boys for Life), filmul care marchează revenirea pe marele ecran a celebrului duo interpretat de Will Smith și Martin Lawrence.

Cu un mix exploziv de umor, cascadorii spectaculoase și secvențe de acțiune intensă, producția i-a ținut pe români în fața micilor ecrane și a dominat astfel clasamentul audiențelor TV.

În intervalul 19:58 – 22:22, PRO TV a fost lider de audiență și a înregistrat 8 puncte de audiență și 22,9% cotă de piață, pe segmentul de public Național, format din persoane cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5,9 rating și 17,1% share.

Fabrică bere
O fostă fabrică de bere din Turda, scoasă la vânzare pentru aproape trei milioane de euro. Are o vechime de peste două secole

Seara Filmului PRO a continuat cu „Prințesa din turn” (The Princess), un thriller de acțiune cu accente medievale, care a adus în prim-plan o eroină puternică, neconvențională, într-o luptă contra timpului și a adversarilor săi.

Ritmul alert și povestea tensionată i-au făcut pe telespectatori să rămână în fața micilor ecrane până la miezul nopții. Pe același segment de public, Național 21-54 ESOMAR ABCD, în intervalul 22:24 – 24:01, PRO TV a fost lider de audiență, pe întreaga durată a producției, și a înregistrat 5,4 puncte de rating și 23,2% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul doi avea doar 3,8 rating și 16% share.

La nivel Național, duminică seară, peste patru milioane de români au urmărit cu sufletul la gură cel puțin un minut din Filmul PRO.

În fiecare zi, PRO TV le aduce telespectatorilor combinația perfectă dintre informație, divertisment, acțiune, adrenalină, suspans și comedie, iar prin selecția de titluri puternice, Filmul PRO rămâne una dintre destinațiile preferate ale telespectatorilor pentru serile de film, în weekend.

Globurile de Aur 2026. Lista completă a câștigătorilor. Marile premii au ajuns la „One Battle After Another" și „Hamnet"

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 12-01-2026 11:51

Așa arată Cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: "E mai bine pentru amândoi"„bijuterie" de 100 de milioane de euro din România: „Încercăm să copiem ce e afară"
Stiri Diverse
O fostă fabrică de bere din Turda a fost scoasă la vânzare pentru aproape trei milioane de euro. Istoria ei se întinde pe mai bine de două secole.

Cum arată o nuntă în 2026. Sunt două mari tendințe. „Miresele nu mai doresc neapărat stilul acela de prințesă"
Stiri Diverse
Cum arată o nuntă în 2026. Sunt două mari tendințe. „Miresele nu mai doresc neapărat stilul acela de prințesă”

Nunțile în 2026 vor fi organizate în jurul a două mari tendințe, bugetul fiind cel care primează. În timp ce unii tineri aleg evenimente cu decoruri ample, alții se orientează spre locații neconvenționale, unde elementele naturale sunt în prim-plan.

O femeie din Texas a născut un băiețel de aproape șase kilograme. Bebelușul s-a ales cu numele de „Grand Canyon"
Stiri Diverse
O femeie din Texas a născut un băiețel de aproape șase kilograme. Bebelușul s-a ales cu numele de „Grand Canyon”

O mămică din statul american Texas a avut parte, la naștere, de o mare surpriză. Medicii i-au dat vestea că băiețelul ei venit pe lume, prin cezariană, are aproape 6 kilograme.

Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben
Vremea
Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben

Meteorologii au emis mai multe atenționări de Cod Galben pentru zilele următoare. Vom avea parte de ger extrem, temperaturi deosebit de scăzute și ninsori locale.

Câștiguri record la Pilonul II în 2025. Câți bani s-au strâns în contul unui român care a cotizat din 2008
iBani
Câștiguri record la Pilonul II în 2025. Câți bani s-au strâns în contul unui român care a cotizat din 2008

În 2025, Pilonul II a avut cel mai bun an de când există. Fondurile de pensii private obligatorii au obținut un randament mediu de aproape 20%.

„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge". Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți
Stiri externe
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți

În Iran, protestatarii continuă să iasă în stradă, în ciuda represiunii brutale. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care din mulțime se aud voci care cer ajutor în limba engleză.

VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 12 Ianuarie 2026

03:16:23

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59