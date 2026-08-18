Potrivit unor surse de la Cotroceni, dacă va exista un consens politic asupra marilor principii ale legii, ar putea fi convocată o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru adoptarea proiectului. Înainte ca legea să fie depusă în Parlament, forma agreată ar urma să fie făcută publică, explică surse din Administrația Prezidențială pentru Știrile ProTV.

Una dintre variantele discutate în coaliție este ca noua lege a salarizării să fie aplicată etapizat. Surse din PSD susțin că, pentru toate familiile ocupaționale, ar putea fi stabilite anumite măsuri care să intre în vigoare de la 1 ianuarie, în timp ce unele sporuri sau alte componente ale salarizării ar urma să fie introduse ulterior.

O astfel de implementare graduală ar avea însă și consecințe financiare. Potrivit surselor citate, dacă anumite prevederi vor fi amânate, România ar putea pierde o parte din suma de aproximativ 770 de milioane de euro asociată reformei salarizării.

În același timp, există nemulțumiri în PSD legate de faptul că ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ar fi transmis Comisiei Europene un draft al legii salarizării înainte ca documentul să fi fost agreat în discuțiile interne dintre partidele politice. Social-democrații consideră că un astfel de document ar fi trebuit mai întâi discutat și convenit la nivel politic.

Negocierile privind legea salarizării se suprapun și cu discuțiile pentru formarea noului Guvern. Potrivit surselor PSD, de la 1 septembrie ar urma să fie reluate discuțiile cu parlamentarii pentru conturarea unei majorități și formarea Executivului. În acest context, social-democrații consideră că nu ar fi realist ca desemnarea premierului să aibă loc chiar la 1 septembrie.

Apel din partea liberalilor pentru o sesiune extraordinară pentru legea salarizării

„Săptămâna viitoare ar trebui să aibă loc o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru votarea Legii salarizării unitare. Au avut loc dezbateri și negocieri în diverse formate pentru această lege, dar timpul deciziei se apropie. Avem un termen limită și trebuie să-l respectăm. O sesiune extraordinară în perioada 24-28 august e soluția corectă pentru a închide acest subiect, votând o lege echitabilă și salvând banii aferenți din PNRR – 770 de milioane de euro”, transmis Gabriel Andronache, liderul deputaților liberali.

Acesta a mai adăugat că colegii săi susțin organizarea unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea legii salarizării pe care o consideră „o necesitate din perspectiva echității în sectorul bugetar și din perspectiva angajamentelor europene ale României”.

Informațiile din interiorul Administrației Prezidențiale și al PSD, precum și declarația liderului deputaților liberali vin în contextul în care săptămâna trecută au avut loc discuții la Palatul Cotroceni între liderii principalelor partide, inclusiv Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor și Dominic Fritz, pentru găsirea unei formule care să poată obține majoritate parlamentară.