Aeronava a pierdut contactul cu controlorii de trafic aerian în timp ce se afla în spațiul aerian al României. O anchetă oficială a stabilit că piloții au ajuns pe o frecvență radio greșită după ce au răspuns din greșeală la instrucțiuni destinate unui alt avion, scrie Channel News Asia.

Incidentul s-a produs pe 4 iulie, în timpul zborului CX257, operat cu un Airbus A350 pe ruta Hong Kong – Londra Heathrow.

Potrivit Departamentului de Aviație Civilă din Hong Kong (CAD), aeronava a „pierdut contactul” cu unitatea locală de control al traficului aerian.

Investigația a stabilit că problema a pornit de la o eroare a echipajului.

„Incidentul a implicat selectarea incorectă a frecvenței radio de către echipajul de zbor, ca urmare a unui răspuns greșit la instrucțiunile controlorilor de trafic aerian destinate unei alte aeronave”, a transmis CAD.

Autoritatea a precizat că piloții nu și-au dat ulterior seama că legătura cu controlorii fusese întreruptă, deși sistemele de comunicații ale aeronavei funcționau normal.

Două avioane de vânătoare au fost trimise să intercepteze aeronava

Pierderea comunicațiilor a determinat autoritățile să activeze procedurile NATO de alertă rapidă. Două avioane de luptă ungare au fost ridicate de la sol pentru a intercepta aeronava Cathay Pacific.

Incidentul a fost făcut public inițial de ministrul ungar al Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi. Acesta a precizat că avioanele au fost trimise după ce un Airbus A350 înmatriculat în China, care efectua un zbor Hong Kong-Londra, nu reușise să ia legătura cu controlul civil al traficului aerian din România.

Ulterior, autoritățile din Hong Kong au anunțat rezultatele investigației și au explicat că pierderea comunicațiilor a fost provocată de selectarea unei frecvențe greșite.

Cathay Pacific a introdus măsuri suplimentare

După incident, compania aeriană a implementat mai multe măsuri pentru a evita repetarea unei astfel de situații.

Acestea includ îmbunătățirea procedurilor operaționale și de monitorizare privind utilizarea sistemului de comunicații de către echipaj, precum și reamintirea obligației piloților de a fi permanent atenți la comunicațiile cu controlorii.

CAD a cerut companiei să urmărească în mod riguros aplicarea acestor măsuri și să ofere instruire și evaluări suplimentare echipajului implicat.

„CAD a reiterat importanța menținerii unei bune comunicări între echipajul de zbor și controlorii de trafic aerian în orice moment, pentru a asigura siguranța aviației”, a transmis Departamentul de Aviație Civilă din Hong Kong.

Potrivit autorității, Cathay Pacific a implementat măsurile corective la jumătatea lunii iulie. CAD a precizat că va continua să urmărească eficiența acestora.

Cathay Pacific a transmis că tratează incidentul „cu maximă seriozitate” și că a luat deja măsuri pentru reducerea riscului ca situația să se repete.

„Au fost implementate o serie de măsuri de îmbunătățire pentru a reduce și mai mult probabilitatea ca un astfel de incident să se repete”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Compania a subliniat că aeronava nu a părăsit traseul autorizat și și-a menținut altitudinea stabilită pe întreaga durată a incidentului. Compania a mai transmis că va continua să colaboreze cu autoritățile de reglementare pentru menținerea celor mai ridicate standarde de siguranță operațională.