El precizează că e în neregulă ca reglările de conturi politice să provoace riscul unei noi condamnări a României la CEDO şi adaugă că vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani şi credibilitate.

”Decizia de ieri a Curţii Constituţionale în cazul modificărilor aduse Legii ANI deschide o discuţie despre principii. Faptul că decizia CCR este obligatorie nu înseamnă că nu putem discuta despre efectele ei. Fac aceste precizări legate de cazul lui Dominic Fritz nu pentru că este primar sau preşedintele USR, ci pentru că sunt în joc nişte principii care trebuie să fie valabile pentru toţi, indiferent cine suntem şi ce funcţie ocupăm”, scrie premierul demis Ilie Bolojan pe Facebook.

Preşedintele PNL arată că legea dispune numai pentru viitor.

”Aşa spune Constituţia. Or, a schimba regulile jocului după ce jocul s-a încheiat nu se numeşte retroactivitate? La fel de important, legea nu trebuie folosită pentru a scoate din funcţie o anumită persoană sau pentru a lovi un adversar politic. Până când Dominic Fritz nu a devenit ţintă, pe nimeni nu a preocupat o asemenea modificare legislativă şi, cu atât mai puţin, de azi pe mâine. Azi este el. Mâine poate fi altcineva. Tocmai de aceea, principiile trebuie să fie mai importante decât persoana căreia i se aplică.”, precizează Bolojan.

El menţionează că ”e în neregulă ca reglările de conturi politice să provoace riscul unei noi condamnări a României la CEDO”.

”Aştept motivarea şi să aflu dacă, totuşi, se poate găsi o formă în care declaraţiile de avere şi interese ale demnitarilor să fie publicate. Sper că motivarea va fi rapidă, pentru ca Parlamentul să poată pune legea în acord cu decizia şi să poată intra în vigoare până la 31 august, pentru a îndeplini jalonul PNRR. Vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani şi credibilitate.”, mai afirmă Bolojan în postare.

CCR a blocat publicarea declarațiilor de avere și de interese

CCR a decis că declarațiile de avere și de interese nu se vor publica nici de acum înainte. Asta după ce anul trecut în mai CCR a decis același lucru. Doar că proiectul adoptat de Parlament acum două săptămâni hotăra ca un rezumat al acestor declarații să fie, totuși, publicat. CCR spune că nu e constituțional. Declarațiile de avere și de interese vor fi depuse în continuare la Agenția de Integritate.

CCR a stabilit că este neconstituțional amendamentul AUR care prevedea ca toți partenerii aflați în relații asemănătoare celor dintre soți să fie obligați să depună declarații de avere și de interese.

Deciziile au fost date la trei zile după ce președinta CCR, Simina Tănăsescu s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan. Întâlnirea a fost criticată imediat de PSD, CSM și de Înalta Curte de Casație și Justiție. Atât premierul României cât și președinta CCR au negat că ar fi discutat despre legea integrității.

Legea ANI se va întoarce în Parlament, iar potrivit Constituției, aleșii sunt obligați să facă schimbările cerute de CCR.

Președintele mai are însă o cale de atac, poate întoarce legea pentru reexaminare, în Parlament. Însă până la 31 august legea trebuie promulgată și publicată în Monitorul Oficial, altfel România pierde 770 de milioane de euro din PNRR.

Decizia CCR

Curtea Constituţională a decis, luni, că amendamentul care îl vizează pe primarul Timişoarei, din legea ANI, privind încetarea mandatului, în caz de incompatibilitate şi conflict de interese, în 30 de zile, este constituţional.

Dominic Fritz a transmis că, în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din CCR tocmai l-a validat, iar dacă preşedintele va promulga legea ANI, mandatul său de primar va înceta în 30 de zile, ca o sancţiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea.

El a anunţat că va ataca decizia la CEDO, acolo "unde nu ajung telefoanele din Kiseleff".

Biroul Naţional al USR a decis, cu o largă majoritate, convocarea unui Comitet Politic al partidului, care să acorde un vot de susţinere preşedintelui formaţiunii, Dominic Fritz, a anunţat deputatul Ionuţ Moşteanu.