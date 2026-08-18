”Noile cartiere trebuie să însemne şi drumuri, utilităţi, şcoli şi spaţii verzi. Oraşele şi comunele noastre cresc, însă această creştere trebuie însoţită de infrastructura de care oamenii au nevoie. Nu putem construi mii de locuinţe şi să constatăm ulterior că nu există suficiente drumuri, reţele de apă şi canalizare, şcoli, servicii publice sau spaţii verzi. Prin taxa locală de echipare a teritoriului, creăm un mecanism prin care dezvoltarea imobiliară contribuie, alături de administraţia publică, la dezvoltarea comunităţii”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, conform unui comunicat de presă transmis, marţi, de minister, relatează news.ro.

Cum ar urma să fie folosiți banii din taxă

Mecanismul urmăreşte ca proiectele majore care generează dezvoltarea unor noi zone urbane să contribuie şi la finanţarea infrastructurii necesare acestora, astfel încât costurile extinderii localităţilor să nu fie suportate exclusiv din bugetele locale şi, implicit, de comunităţile existente. Fondurile colectate prin această taxă vor fi utilizate pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii publice necesare noilor zone urbanizate, inclusiv pentru transport public, reţele tehnico-edilitare, infrastructură educaţională şi de sănătate, precum şi investiţii pentru protecţia mediului.

”Taxa locală de echipare a teritoriului nu are ca obiectiv limitarea investiţiilor imobiliare, ci crearea unui cadru în care acestea să poată fi realizate sustenabil”, a precizat Cseke.

Ce prevede noul Cod al Urbanismului

Potrivit sursei citate, Codul Urbanismului creează un mecanism prin care dezvoltarea privată şi investiţiile publice necesare acesteia sunt planificate împreună. Aceasta va deveni relevantă în special în cazul operaţiunilor urbanistice cu impact important asupra teritoriului, precum proiectele care presupun introducerea unor suprafeţe din extravilan în intravilan şi dezvoltarea unor noi ansambluri imobiliare.

Fondurile astfel colectate rămân în comunitate şi vor contribui la susţinerea unor investiţii necesare pentru extinderea şi modernizarea reţelelor de apă şi canalizare, modernizarea infrastructurii rutiere şi a transportului public, construirea de creşe, grădiniţe şi şcoli, construirea infrastructurii sanitare, amenajarea spaţiilor verzi, precum şi a altor investiţii publice necesare funcţionării noilor zone urbanizate.

Prin acest instrument, creşterea valorii şi intensităţii de utilizare a terenurilor poate fi corelată cu investiţiile publice necesare pentru ca noile cartiere să devină comunităţi funcţionale, nu doar concentrări de clădiri. În acelaşi timp, mecanismul oferă investitorilor mai multă predictibilitate privind contribuţia necesară pentru echiparea teritoriului în care urmează să dezvolte proiectele, au arătat reprezentanţii Ministerului Dezvoltării.