Incidentul s-a produs pe tronsonul din provincia Pavia, între ieșirile Casteggio și Voghera, pe sensul către Torino. La volan se afla tatăl, mama era pe scaunul din dreapta, iar fiul lor pe bancheta din spate. Tânărul părea că adormise, iar părinții au încercat de mai multe ori să-l trezească, fără rezultat, relatează Il Messaggero.

Și-au dat seama abia după ce au oprit

Șoferul a tras pe dreapta într-o zonă de odihnă dintre Casteggio și Voghera. Abia atunci părinții au realizat că fiul lor nu doar că nu răspundea, ci părea să-și fi pierdut cunoștința.

Era în jurul orei 7:30 când au solicitat intervenția serviciului de urgență 118. Echipajul medical a ajuns în câteva minute, însă nu a mai putut face nimic pentru tânărul de 31 de ani, care murise în urma unei probleme medicale.

Părinții le-au spus medicilor că fiul lor rostise ultimele cuvinte cu aproximativ 100 de kilometri înainte. Potrivit informațiilor transmise serviciului de urgență, tânărul avea probleme cardiace ușoare.