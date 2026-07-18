Salata Coleslaw, garnitura perfectă pentru grătare. Cum se prepară rețeta originală

Originară din bucătăria occidentală, această rețetă simplă și răcoritoare completează perfect carnea, burgerii sau sandvișurile. Varianta originală se remarcă prin ingrediente puține și un echilibru plăcut între gustul dulce, acrișor și textura crocantă.

De ce este salata Coleslaw garnitura perfectă pentru grătare și fripturi

Preparatele la grătar au de obicei un gust puternic, crustă rumenită și mai multă grăsime. Salata Coleslaw echilibrează farfuria prin legumele crude, textura crocantă și gustul ușor acrișor. Oțetul și muștarul reduc senzația grea lăsată de carne și sosuri, iar morcovul aduce puțină dulceață. Maioneza leagă toate ingredientele și face salata mai cremoasă.

Varza și morcovul rămân ferme și oferă un contrast plăcut lângă o friptură fragedă, un burger sau o porție de pulled pork. Coleslaw poate fi servită și în sandvișuri, unde adaugă prospețime și face preparatul mai ușor de mâncat.

Este și o garnitură practică, deoarece se pregătește din timp, nu ocupă grătarul și poate fi făcută în cantitate mare. Ingredientele sunt ieftine și ușor de găsit. Pentru copii se poate pune mai puțin muștar și se poate elimina ceapa, iar pentru un gust mai puternic pot fi adăugate piper, hrean, semințe de țelină sau sos iute. Salata Coleslaw se potrivește cu pui, porc, vită, cârnați, pește la grătar, burgeri din legume sau ciuperci coapte. Secretul este să fie cremoasă, dar și suficient de acrișoară și crocantă pentru a echilibra preparatele grele.

Ingredientele pentru Coleslaw

Pentru 6-8 porții de garnitură, proporțiile de mai jos oferă un raport bun între legume și dressing. Cantitățile pot fi dublate pentru o masă mare, însă sosul este mai bine să fie adăugat treptat. Varza diferă ca mărime și conținut de apă, iar uneori nu va fi nevoie de tot dressingul pregătit.

Pentru baza de legume

· 700 g varză albă, curățată de frunzele deteriorate și de cotor

· 2 morcovi mari, aproximativ 180-200 g

· 1/2 ceapă mică albă sau roșie, aproximativ 50-60 g; este opțională

Pentru dressingul clasic

· 150 g maioneză

· 2 linguri oțet de mere sau oțet de vin alb

· 1 lingură muștar Dijon

· 1 lingură zahăr; cantitatea poate fi redusă la jumătate

· 1/2 linguriță sare, plus puțină sare pentru ajustarea finală

· piper negru proaspăt măcinat, după gust

· 1/2 linguriță semințe de țelină, opțional, pentru aroma specifică unor versiuni americane

Varza albă este alegerea clasică pentru salata Coleslaw, deoarece are frunze ferme și nu se înmoaie repede după ce este amestecată cu sosul. Pentru o culoare mai intensă, o treime din cantitate poate fi înlocuită cu varză roșie, dar aceasta poate colora dressingul după câteva ore. Morcovii trebuie să fie tari și suculenți. Ceapa dă un gust mai puternic, iar pentru o aromă mai blândă poate fi clătită în apă rece și scursă bine.

Maioneza este baza sosului, așa că trebuie să aibă un gust plăcut. Oțetul aduce nota acrișoară, muștarul intensifică aroma, iar zahărul echilibrează gustul, fără să facă salata dulce. Pentru o variantă mai ușoară, o parte din maioneză poate fi înlocuită cu iaurt grecesc. Salata nu va mai avea exact gustul clasic, dar va rămâne cremoasă și proaspătă.

Numele Coleslaw vine din cuvântul neerlandez „koolsla”, care înseamnă salată de varză. Rețetele vechi conțineau varză, oțet și ulei sau unt, iar varianta cu maioneză a apărut mai târziu. Astăzi, rețeta clasică este făcută din varză tăiată fin, morcov și un sos dulce-acrișor pe bază de maioneză.