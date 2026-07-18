Salata Coleslaw, garnitura perfectă pentru grătare. Cum se prepară rețeta originală

Originară din bucătăria occidentală, această rețetă simplă și răcoritoare completează perfect carnea, burgerii sau sandvișurile. Varianta originală se remarcă prin ingrediente puține și un echilibru plăcut între gustul dulce, acrișor și textura crocantă.
De ce este salata Coleslaw garnitura perfectă pentru grătare și fripturi
Preparatele la grătar au de obicei un gust puternic, crustă rumenită și mai multă grăsime. Salata Coleslaw echilibrează farfuria prin legumele crude, textura crocantă și gustul ușor acrișor. Oțetul și muștarul reduc senzația grea lăsată de carne și sosuri, iar morcovul aduce puțină dulceață. Maioneza leagă toate ingredientele și face salata mai cremoasă.
Varza și morcovul rămân ferme și oferă un contrast plăcut lângă o friptură fragedă, un burger sau o porție de pulled pork. Coleslaw poate fi servită și în sandvișuri, unde adaugă prospețime și face preparatul mai ușor de mâncat.
Este și o garnitură practică, deoarece se pregătește din timp, nu ocupă grătarul și poate fi făcută în cantitate mare. Ingredientele sunt ieftine și ușor de găsit. Pentru copii se poate pune mai puțin muștar și se poate elimina ceapa, iar pentru un gust mai puternic pot fi adăugate piper, hrean, semințe de țelină sau sos iute. Salata Coleslaw se potrivește cu pui, porc, vită, cârnați, pește la grătar, burgeri din legume sau ciuperci coapte. Secretul este să fie cremoasă, dar și suficient de acrișoară și crocantă pentru a echilibra preparatele grele.
Ingredientele pentru Coleslaw
Pentru 6-8 porții de garnitură, proporțiile de mai jos oferă un raport bun între legume și dressing. Cantitățile pot fi dublate pentru o masă mare, însă sosul este mai bine să fie adăugat treptat. Varza diferă ca mărime și conținut de apă, iar uneori nu va fi nevoie de tot dressingul pregătit.
Pentru baza de legume
· 700 g varză albă, curățată de frunzele deteriorate și de cotor
· 2 morcovi mari, aproximativ 180-200 g
· 1/2 ceapă mică albă sau roșie, aproximativ 50-60 g; este opțională
Pentru dressingul clasic
· 150 g maioneză
· 2 linguri oțet de mere sau oțet de vin alb
· 1 lingură muștar Dijon
· 1 lingură zahăr; cantitatea poate fi redusă la jumătate
· 1/2 linguriță sare, plus puțină sare pentru ajustarea finală
· piper negru proaspăt măcinat, după gust
· 1/2 linguriță semințe de țelină, opțional, pentru aroma specifică unor versiuni americane
Varza albă este alegerea clasică pentru salata Coleslaw, deoarece are frunze ferme și nu se înmoaie repede după ce este amestecată cu sosul. Pentru o culoare mai intensă, o treime din cantitate poate fi înlocuită cu varză roșie, dar aceasta poate colora dressingul după câteva ore. Morcovii trebuie să fie tari și suculenți. Ceapa dă un gust mai puternic, iar pentru o aromă mai blândă poate fi clătită în apă rece și scursă bine.
Maioneza este baza sosului, așa că trebuie să aibă un gust plăcut. Oțetul aduce nota acrișoară, muștarul intensifică aroma, iar zahărul echilibrează gustul, fără să facă salata dulce. Pentru o variantă mai ușoară, o parte din maioneză poate fi înlocuită cu iaurt grecesc. Salata nu va mai avea exact gustul clasic, dar va rămâne cremoasă și proaspătă.
Numele Coleslaw vine din cuvântul neerlandez „koolsla”, care înseamnă salată de varză. Rețetele vechi conțineau varză, oțet și ulei sau unt, iar varianta cu maioneză a apărut mai târziu. Astăzi, rețeta clasică este făcută din varză tăiată fin, morcov și un sos dulce-acrișor pe bază de maioneză.
Cum se prepară rețeta originală de salată Coleslaw
Salata Coleslaw se pregătește simplu și nu necesită gătire. Ai nevoie de un bol mare pentru legume și unul mic pentru dressing. Spală bine legumele și ustensilele și nu folosi tocătorul pe care a stat carne crudă, conform BBCGoodfood.com.
1. Pregătește varza
Îndepărtează frunzele ofilite, taie varza în sferturi și scoate cotorul. Feliaz-o în fâșii subțiri, de aproximativ 2-3 milimetri, apoi pune-o în bolul mare.
2. Adaugă morcovul și ceapa
Rade morcovii pe partea mare a răzătorii sau taie-i în fâșii subțiri. Feliază ceapa cât mai fin, apoi amestecă toate legumele.
3. Prepară dressingul
Pune într-un bol maioneza, oțetul, muștarul, zahărul, sarea, piperul și, dacă dorești, semințele de țelină. Amestecă bine până când sosul devine neted. Gustul trebuie să fie cremos, ușor acrișor și doar puțin dulce.
4. Adaugă dressingul treptat
Toarnă mai întâi aproximativ trei sferturi din sos peste legume și amestecă ușor, de jos în sus. Dacă salata pare prea uscată, adaugă și restul dressingului.
5. Lasă salata la rece
Acoperă bolul și pune salata la frigider pentru cel puțin 30 de minute. Înainte de servire, amestecă din nou și potrivește gustul cu puțin oțet, sare sau piper. Dacă varza lasă multă apă, presară puțină sare peste ea și las-o 20-30 de minute într-o sită. Apoi preseaz-o ușor și șterge umezeala. Nu o frământa prea tare, pentru că își va pierde textura crocantă.
Rețeta poate fi adaptată ușor. Poți adăuga măr lângă preparatele din porc, pătrunjel sau mărar lângă pește ori puțină boia afumată lângă carnea la grătar.
Ghid pas cu pas. Cum să tai varza și morcovul pentru textura ideală
Legumele nu trebuie tăiate nici prea gros, nici prea mărunt. Fâșiile de varză ar trebui să aibă aproximativ 2-3 milimetri, astfel încât să absoarbă dressingul, dar să rămână crocante.
1. Stabilizează varza
Taie varza în jumătate prin cotor, apoi fiecare jumătate în două. Așază sfertul cu partea tăiată pe tocător și scoate cotorul printr-o tăietură oblică. Folosește un cuțit bine ascuțit, pentru mai mult control.
2. Taie fâșii egale
Ține degetele ușor curbate spre interior și taie încet. Important este ca fâșiile să fie apropiate ca grosime. Copiii pot ajuta la amestecare, dar tăierea trebuie făcută sau supravegheată de un adult.
3. Folosește unealta potrivită
Cuțitul oferă cel mai bun control. Mandolina taie repede și uniform, dar trebuie folosită cu apărătoarea pentru mână. Pentru cantități mari, poți folosi robotul de bucătărie cu discul de feliere, nu cu lama de tocat.
4. Rade morcovul grosier
Folosește partea mare a răzătorii, pentru ca morcovul să rămână ferm. Poți folosi și un curățător julienne sau îl poți tăia în bastonașe subțiri. Răzătoarea fină trebuie evitată, deoarece morcovul lasă mai mult suc și se înmoaie repede.
După tăiere, verifică legumele. Varza trebuie să fie în fâșii subțiri, iar morcovul să nu domine amestecul. Desparte bucățile lipite, pentru ca dressingul să ajungă peste toate ingredientele. Dacă salata este servită mai târziu, păstrează legumele cât mai uscate. Apa și sarea pot subția sosul și pot înmuia varza. Folosește un prosop curat sau o centrifugă pentru salată, apoi amestecă ușor, fără să apeși sau să frămânți legumele.
Cât timp se lasă salata Coleslaw la frigider înainte de servire
Salata Coleslaw poate fi mâncată imediat, dar gustul este mai bun după ce stă la rece. Minimum 30 de minute sunt suficiente, iar timpul ideal este de aproximativ o oră. În acest interval, dressingul pătrunde în varză, ceapa devine mai puțin iute, iar aromele se combină mai bine.
Bolul trebuie acoperit și păstrat la frigider, la cel mult 4°C. Înainte de servire, amestecă salata de jos în sus, deoarece la bază se poate strânge lichid. Dacă sosul s-a subțiat, îndepărtează mai întâi apa în exces și abia apoi adaugă puțin dressing proaspăt. Pentru o textură cât mai bună, salata trebuie consumată în ziua preparării sau a doua zi. Poate fi păstrată până la trei zile, dar varza și morcovul se vor înmuia treptat. Pentru a o pregăti din timp, păstrează legumele și dressingul separat și amestecă-le cu 30-60 de minute înainte de masă.
La grătar, nu lăsa salata mult timp pe masă. Dacă are maioneză sau iaurt, trebuie pusă la frigider în cel mult două ore. Când afară sunt peste 32°C, intervalul scade la o oră. Aruncă salata dacă a stat prea mult la cald, are miros neplăcut, aspect schimbat sau textură lipicioasă.