Cum faci bagels cu semințe acasă, moi la interior și crocanți la exterior. Rețeta pas cu pas

Bagels sunt un tip de pâine simplu, dar gustos, care a devenit nelipsit din meniurile de mic dejun și brunch din întreaga lume.
La prima vedere pot părea doar o altă varietate de pâine, însă aceste chifle cu formă inelară sunt mult mai mult decât atât.
Ce este un bagel și prin ce se diferențiază de un covrig românesc clasic
Bagelul este o chiflă dospită cu drojdie, în formă de inel, recunoscută pentru coaja crocantă și lucioasă și pentru miezul dens și elastic. Mult timp a fost considerat un preparat specific bucătăriei evreiești, însă astăzi este consumat în întreaga lume, în special la micul dejun sau ca gustare. De obicei, este servit cu toppinguri precum cremă de brânză și somon afumat.
Bagelii sunt preparați din ingrediente de bază pentru pâine: făină, drojdie, sare și un îndulcitor. Făina bogată în gluten le oferă textura elastică și ușor gumoasă, iar adăugarea de ouă, lapte sau unt poate face miezul mai pufos, conform britannica.
În rețeta tradițională, aluatul este modelat manual în formă de inel, apoi este fiert pentru scurt timp în apă. Acest pas ajută la formarea texturii dense și a cojii specifice. După fierbere, bagelii sunt copți în cuptor.
În producția industrială, bagelii sunt modelați cu ajutorul mașinilor, iar fierberea este uneori înlocuită cu aburirea. În ambele cazuri, înainte de coacere se aplică un strat de gălbenuș de ou sau lapte pentru a obține coaja lucioasă.
Înainte de coacere, bagelii pot fi presărați cu semințe sau condimente și pot conține în aluat diverse ingrediente, precum legume, nuci, fructe sau arome. Există, de asemenea, variante preparate din făină integrală sau făină de secară.
Spre deosebire de un covrig, un bagel este mult mai consistent și pufos în interior. Deși aluatul este aproximativ la fel, la gătire, covrigii sunt înmuiați scurt în apă clocotită cu bicarbonat de sodiu, în timp ce bagelii se fierb doar în apă sărată.
„Everything Bagel”. Cum prepari cel mai iubit amestec de semințe din lume
Dacă urmărești conținut din domeniul culinar din afară, cu siguranță ai auzit de „everything bagel”, mixul de condimente care se presară deasupra bagelillor. Este, de fapt, un mix foarte simplu și gustos pe care îl poți folosi pe bagels, covrigi, chifle, sărățele, foietaje, plăcinte sărate sau chiar salate.
Iată din ce se face:
• Semințe de susan alb – au un gust ușor dulceag și de nucă și oferă aroma clasică a unui bagel. Este recomandat să fie prăjite înainte de utilizare, deoarece astfel devin mai aromate.
• Semințe de susan negru – au un gust mai intens, ușor pământiu și discret amărui, adăugând atât savoare, cât și un plus de culoare.
• Fulgi de ceapă uscată – oferă aromă de ceapă fără să fie prea puternică.
• Usturoi uscat – adaugă gust de usturoi, dar într-o formă mai delicată decât usturoiul proaspăt. Pot fi înlocuite cu puțină pudră de usturoi, cu aceeași recomandare de a agita bine recipientul înainte de folosire.
• Semințe de mac – oferă o textură ușor crocantă, o aromă discretă de nucă și un plus de nutrienți.
• Sare de mare fulgi – completează amestecul de condimente. Sarea fină de masă nu este recomandată, deoarece se depune la baza recipientului și poate face amestecul prea sărat, deși poate fi utilizată în lipsa altor variante. Poți folosi sare maldon sau orice alt tip de sare fulgi.
Rețeta pas cu pas pentru bagels cu semințe făcuți în casă
Ingrediente
• 7 g drojdie uscată cu acțiune rapidă
• 500 g făină albă pentru pâine (cu conținut ridicat de gluten)
• puțină făină în plus, pentru modelare
• 2 linguri zahăr brun deschis
• puțin ulei, pentru ungerea vasului
• 1 lingură bicarbonat de sodiu
• 1 albuș de ou, pentru uns
• semințe la alegere pentru decor (susan, mac, floarea-soarelui etc.)
Mod de preparare
Amestecă drojdia cu 300 ml de apă călduță. Pune făina, zahărul și o linguriță de sare într-un bol mare și amestecă. Toarnă apa cu drojdia și frământă până obții un aluat omogen.
Răstoarnă aluatul pe blatul de lucru și frământă-l aproximativ 10 minute, până devine neted și elastic.
Pune aluatul într-un bol uns ușor cu ulei și acoperă-l cu folie alimentară unsă cu puțin ulei. Lasă-l la dospit într-un loc cald aproximativ o oră, până își dublează volumul.
Răstoarnă aluatul pe blatul de lucru și împarte-l în 10 bucăți egale. Modelează fiecare bucată sub formă de bilă și așază-le pe două tăvi tapetate cu hârtie de copt. Acoperă-le lejer cu folie alimentară.
Lasă-le la dospit încă aproximativ 30 de minute, până devin pufoase, apoi îndepărtează folia.
Cu un deget trecut prin făină, fă o gaură în mijlocul fiecărei bile și lărgește-o ușor prin mișcări circulare, având grijă să nu scoți prea mult aer din aluat. Între timp, preîncălzește cuptorul la 180°C/
Umple o oală mare cu apă și adu-o la punctul de fierbere. Adaugă bicarbonatul de sodiu în apă. Fierbe bagelurile câte unul sau două odată timp de 1 minut (sau 2 minute dacă le preferi mai dense și mai elastice), întorcându-le la jumătatea timpului. Scoate-le cu o spumieră, lasă-le să se scurgă și așază-le înapoi în tavă.
Unge bagelurile cu albuș de ou și presară deasupra semințele alese. Coace-le timp de 20-25 de minute, până devin rumene. Lasă-le să se răcească pe un grătar înainte de servire.
Sfaturi
Adăugarea bicarbonatului de sodiu în apa de fierbere ajută la obținerea cojii lucioase și ușor elastice, caracteristică bagelurilor.
Pentru bageluri dulci cu scorțișoară, adaugă încă o lingură de zahăr și 2 lingurițe de scorțișoară măcinată atunci când prepari aluatul.
Poți folosi orice tip de semințe pentru decor: susan alb sau negru, mac, semințe de in, dovleac, floarea-soarelui sau un amestec între acestea.
Bagelurile se păstrează proaspete 3-4 zile într-un recipient bine închis sau pot fi congelate până la două luni.
Cele mai bune idei de umplutură pentru un bagel cu semințe
Cremă de brânză și somon afumat
Bagelul cu cremă de brânză și somon afumat este una dintre cele mai cunoscute combinații. Un bagel proaspăt sau ușor prăjit se unge cu un strat generos de cremă de brânză, peste care se adaugă felii de somon afumat, ceapă roșie tăiată foarte subțire, capere și puțină zeamă de lămâie.
Fiecare ingredient are un rol important. Crema de brânză adaugă o textură fină și echilibrează gustul sărat al somonului. Ceapa roșie oferă prospețime și o ușoară iuțeală, caperele completează preparatul cu aroma lor intensă, iar lămâia îi dă un plus de prospețime. Unele variante includ și felii de roșii sau mărar proaspăt.
Idei de umpluturi sărate pentru bagel
Bagelul poate fi umplut cu numeroase ingrediente, fiind potrivit atât pentru micul dejun, cât și pentru prânz.
• Ou și brânză – Un ou prăjit sau omletă, alături de brânză cheddar sau cașcaval reprezintă baza unui sandviș clasic. Se pot adăuga bacon, cârnați sau șuncă pentru o variantă mai consistentă.
• Avocado și condimente „everything” – Avocado pasat întins pe un bagel prăjit, presărat cu sare, fulgi de ardei iute și puțină zeamă de lime. Un ou poșat deasupra transformă preparatul într-o masă completă.
• Salată de pește alb afumat sau de ton – Salata de pește alb afumat, cremoasă și aromată cu verdețuri, este un preparat tradițional în bagels. Și salata de ton, fie în varianta clasică cu maioneză și țelină, fie în stil mediteranean cu ulei de măsline și capere, este o alegere potrivită.
• Pastramă - Feliile subțiri de pastramă servite cu muștar și castraveți murați, transformă bagelul într-un sandviș consistent.
• Cremă de brânză cu diverse arome – Pe lângă varianta clasică cu ceapă verde, există și creme de brânză cu roșii uscate, usturoi copt, măsline sau ardei jalapeño, care adaugă mai multă aromă fără a fi nevoie de multe alte ingrediente.
• Inspirație mediteraneană – Labneh sau iaurt grecesc foarte gros, întins pe bagel și completat cu za'atar, castraveți, roșii și puțin ulei de măsline, oferă un preparat proaspăt, inspirat din bucătăria Orientului Mijlociu.
Cum se păstrează bagels și cum îi reîmprospătezi a doua zi
Pungă de hârtie
Bagelurile sunt mai întâi fierte și apoi coapte, ceea ce înseamnă că rețin o cantitate mare de umiditate. Punga de hârtie absoarbe excesul de umezeală eliberat sub formă de abur și ajută la păstrarea cojii ferme și ușor crocante. În aceste condiții, bagelurile își păstrează prospețimea aproximativ două zile.
Pungă de plastic
Este recomandat să muți bagelurile în punga de plastic după ce s-au răcit complet și au eliminat excesul de umiditate. Ca regulă generală, la sfârșitul celei de-a doua zile, înainte de culcare, pune bagelurile în punga de plastic și păstrează-le în locul în care ții de obicei pâinea.
Congelarea bagelurilor
Bagelurile se congelează foarte bine. Dacă știi că nu le vei consuma cât sunt proaspete, așază-le pe o tavă și pune-le în congelator timp de 3-4 ore. După ce au înghețat complet, mută-le într-o pungă de plastic sau într-o pungă specială cu fermoar pentru congelator. Astfel, se pot păstra până la o lună.
Cum reîmprospătezi bagelurile
După decongelare sau dacă nu mai sunt la fel de proaspete, bagelurile pot fi încălzite câteva minute în cuptor sau în prăjitorul de pâine pentru a-și recăpăta textura și aroma.
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