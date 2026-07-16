Cum faci bagels cu semințe acasă, moi la interior și crocanți la exterior. Rețeta pas cu pas

La prima vedere pot părea doar o altă varietate de pâine, însă aceste chifle cu formă inelară sunt mult mai mult decât atât.

Ce este un bagel și prin ce se diferențiază de un covrig românesc clasic

Bagelul este o chiflă dospită cu drojdie, în formă de inel, recunoscută pentru coaja crocantă și lucioasă și pentru miezul dens și elastic. Mult timp a fost considerat un preparat specific bucătăriei evreiești, însă astăzi este consumat în întreaga lume, în special la micul dejun sau ca gustare. De obicei, este servit cu toppinguri precum cremă de brânză și somon afumat.

Bagelii sunt preparați din ingrediente de bază pentru pâine: făină, drojdie, sare și un îndulcitor. Făina bogată în gluten le oferă textura elastică și ușor gumoasă, iar adăugarea de ouă, lapte sau unt poate face miezul mai pufos, conform britannica.

În rețeta tradițională, aluatul este modelat manual în formă de inel, apoi este fiert pentru scurt timp în apă. Acest pas ajută la formarea texturii dense și a cojii specifice. După fierbere, bagelii sunt copți în cuptor.

În producția industrială, bagelii sunt modelați cu ajutorul mașinilor, iar fierberea este uneori înlocuită cu aburirea. În ambele cazuri, înainte de coacere se aplică un strat de gălbenuș de ou sau lapte pentru a obține coaja lucioasă.

Înainte de coacere, bagelii pot fi presărați cu semințe sau condimente și pot conține în aluat diverse ingrediente, precum legume, nuci, fructe sau arome. Există, de asemenea, variante preparate din făină integrală sau făină de secară.

Spre deosebire de un covrig, un bagel este mult mai consistent și pufos în interior. Deși aluatul este aproximativ la fel, la gătire, covrigii sunt înmuiați scurt în apă clocotită cu bicarbonat de sodiu, în timp ce bagelii se fierb doar în apă sărată.

„Everything Bagel”. Cum prepari cel mai iubit amestec de semințe din lume

Dacă urmărești conținut din domeniul culinar din afară, cu siguranță ai auzit de „everything bagel”, mixul de condimente care se presară deasupra bagelillor. Este, de fapt, un mix foarte simplu și gustos pe care îl poți folosi pe bagels, covrigi, chifle, sărățele, foietaje, plăcinte sărate sau chiar salate.

Iată din ce se face:

• Semințe de susan alb – au un gust ușor dulceag și de nucă și oferă aroma clasică a unui bagel. Este recomandat să fie prăjite înainte de utilizare, deoarece astfel devin mai aromate.

• Semințe de susan negru – au un gust mai intens, ușor pământiu și discret amărui, adăugând atât savoare, cât și un plus de culoare.

• Fulgi de ceapă uscată – oferă aromă de ceapă fără să fie prea puternică.

• Usturoi uscat – adaugă gust de usturoi, dar într-o formă mai delicată decât usturoiul proaspăt. Pot fi înlocuite cu puțină pudră de usturoi, cu aceeași recomandare de a agita bine recipientul înainte de folosire.

• Semințe de mac – oferă o textură ușor crocantă, o aromă discretă de nucă și un plus de nutrienți.

• Sare de mare fulgi – completează amestecul de condimente. Sarea fină de masă nu este recomandată, deoarece se depune la baza recipientului și poate face amestecul prea sărat, deși poate fi utilizată în lipsa altor variante. Poți folosi sare maldon sau orice alt tip de sare fulgi.