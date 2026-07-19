Salata Cobb, rețeta americană originală care te face să mănânci pe săturate. Ce conține

Consistentă și plină de ingrediente, poate fi servită ca masă principală, dar și adaptată într-o variantă mai ușoară.

Istoria celei mai faimoase salate de la Hollywood. Cum a apărut Salata Cobb

Salata Cobb a apărut în perioada de glorie a Hollywoodului, într-un restaurant unde actorii, producătorii și oamenii importanți din industria filmului mergeau să mănânce și să discute despre afaceri. Primul restaurant Brown Derby a fost deschis în 1926, pe bulevardul Wilshire din Los Angeles, într-o clădire construită în forma unei pălării melon. Mai târziu, restaurantul s-a extins, iar localul aflat la intersecția Hollywood and Vine a devenit unul dintre cele mai cunoscute locuri de întâlnire pentru vedetele vremii.

Numele salatei vine de la Robert Howard Cobb, cunoscut ca Bob Cobb, unul dintre proprietarii restaurantului. Cea mai cunoscută poveste spune că, într-o seară târzie din anii 1930, Cobb a intrat în bucătărie pentru a-și pregăti ceva de mâncare. A deschis frigiderul și a adunat mai multe ingrediente rămase: câteva feluri de salată verde, roșii, avocado, carne de pui, ouă fierte, brânză, bacon și verdeață, conform presei străine.

Ingredientele au fost tocate foarte mărunt, puse împreună și amestecate cu dressingul folosit în restaurant. Potrivit unei variante a poveștii, un bucătar care se mai afla în bucătărie a adăugat și bacon proaspăt prăjit. Salata pregătită pe loc a avut atât de mult succes, încât a fost introdusă în meniul restaurantului și a primit numele proprietarului care o făcuse.

În jurul apariției salatei au rămas mai multe povești. Una dintre ele spune că Bob Cobb ar fi pregătit-o pentru Sid Grauman, omul de spectacol care a construit cunoscutul Grauman’s Chinese Theatre. Grauman ar fi trecut recent printr-o intervenție dentară, iar ingredientele ar fi fost tocate foarte fin pentru ca salata să poată fi mâncată mai ușor. O altă variantă spune că la masă se aflau producătorul Jack Warner și alți prieteni cunoscuți ai proprietarului.

Nici anul exact în care a apărut salata nu este cunoscut cu siguranță. Unele variante spun că a fost creată în 1936, iar altele indică anul 1937. Există și o poveste potrivit căreia preparatul ar fi fost făcut mai devreme de Robert Kreis, bucătarul-șef al restaurantului, și ar fi primit numele lui Bob Cobb. Dincolo de aceste diferențe, salata este legată clar de restaurantele Brown Derby și de atmosfera Hollywoodului din anii 1930.

Salata nu a devenit cunoscută doar pentru că era servită într-un loc frecventat de vedete. Pentru acea perioadă, combinația de ingrediente era neobișnuit de sățioasă. Nu era doar o garnitură făcută din frunze și legume, ci un preparat complet, care conținea carne, ouă, bacon, avocado și brânză. Putea fi comandată la prânz ca fel principal, fără să mai fie nevoie de o friptură sau de alte mâncăruri grele.

Și felul în care era așezată în farfurie a ajutat la transformarea salatei într-un preparat cunoscut. Ingredientele colorate erau puse în rânduri separate, peste un strat de verdețuri tocate. Salata era prezentată mai întâi clienților, apoi ingredientele erau amestecate cu dressingul, uneori chiar la masă. Farfuria semăna cu un mozaic, datorită culorilor.

Restaurantele Brown Derby nu au rămas deschise până în prezent în forma lor originală, dar salata a continuat să fie servită în restaurante din întreaga lume. A devenit unul dintre preparatele clasice americane și una dintre primele salate tocate care puteau fi mâncate ca fel principal. La Disney’s Hollywood Studios există chiar și o copie a restaurantului Hollywood Brown Derby, unde salata este pregătită după o rețetă inspirată de localul istoric din California.

Ce conține o salată Cobb originală. Ingredientele de bază

Baza rețetei originale nu era făcută dintr-un singur fel de salată. Se foloseau frunze de iceberg, salată romaine, creson și cicoare sau andivă creață. Toate erau tocate foarte fin și amestecate înainte ca restul ingredientelor să fie puse deasupra. Această combinație oferea atât frunze crocante și ușor dulci, cât și gusturi puțin amărui.

Peste verdețuri erau puse roșii curățate de coajă și de semințe, tăiate în cuburi mici. Apoi se adăuga avocado bine copt, care avea o textură cremoasă și echilibra frunzele crocante și baconul. Avocado era un ingredient specific pentru California și a contribuit la legătura salatei cu această zonă. În rețeta restaurantului Brown Derby era folosit piept de pui gătit, răcit și tăiat mărunt. În unele variante apărute mai târziu, puiul a fost înlocuit cu piept de curcan. Ambele tipuri de carne apar în rețetele legate de restaurant, dar carnea nu trebuie să fie pane, foarte condimentată sau acoperită cu sos. Rolul ei este să facă salata mai sățioasă, fără să acopere gustul celorlalte ingrediente.

Baconul trebuie prăjit până când devine crocant, apoi rupt sau tăiat în bucăți mici. El aduce sare, grăsime și un contrast puternic față de avocado și ouă. Ouăle sunt fierte tari și tocate, nu lăsate întregi și nici cu gălbenușul moale. Dacă toate ingredientele sunt tăiate în bucăți apropiate ca mărime, fiecare porție va conține câte puțin din fiecare. Brânza folosită în mod tradițional este Roquefort, o brânză franțuzească din lapte de oaie, cu mucegai albastru și gust puternic. În multe variante moderne este folosit un alt tip de brânză albastră, dar cheddarul, mozzarella sau feta nu fac parte din rețeta originală. Brânza nu trebuie pusă într-o cantitate atât de mare încât să acopere celelalte ingrediente. Ea trebuie doar să aducă un gust sărat și ușor picant.

La final se adaugă chives, o plantă asemănătoare cu ceapa verde, dar cu fire mai subțiri și un gust mai delicat. În varianta clasică, chives-ul era presărat peste rândurile de ingrediente înainte ca salata să fie adusă la masă. Nu era folosit doar pentru decor, ci și pentru gustul proaspăt, care se potrivea cu roșiile, ouăle și dressingul.

Dressingul original era numit „French dressing”, dar nu trebuie confundat cu sosul modern, dulce și portocaliu, vândut în unele magazine americane sub același nume. Sosul folosit la Brown Derby semăna mai mult cu o vinegretă. Era pregătit din oțet de vin roșu, suc de lămâie, ulei, usturoi, muștar uscat, sos Worcestershire, sare, piper și puțin zahăr. Gustul acru și aromat echilibra baconul, brânza și avocado-ul.

O salată Cobb originală trebuie să conțină verdețuri tocate, roșii, avocado, carne de pasăre, bacon crocant, ouă fierte, brânză Roquefort, chives și vinegretă. Ingredientele sunt așezate separat în farfurie pentru a arăta bine, dar sunt amestecate înainte de servire.