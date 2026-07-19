Salata Cobb, rețeta americană originală care te face să mănânci pe săturate. Ce conține

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Salata Cobb este unul dintre cele mai cunoscute preparate americane, născut într-un restaurant celebru de la Hollywood. 

autor
Mădălina Cristea

Consistentă și plină de ingrediente, poate fi servită ca masă principală, dar și adaptată într-o variantă mai ușoară.

Istoria celei mai faimoase salate de la Hollywood. Cum a apărut Salata Cobb

Salata Cobb a apărut în perioada de glorie a Hollywoodului, într-un restaurant unde actorii, producătorii și oamenii importanți din industria filmului mergeau să mănânce și să discute despre afaceri. Primul restaurant Brown Derby a fost deschis în 1926, pe bulevardul Wilshire din Los Angeles, într-o clădire construită în forma unei pălării melon. Mai târziu, restaurantul s-a extins, iar localul aflat la intersecția Hollywood and Vine a devenit unul dintre cele mai cunoscute locuri de întâlnire pentru vedetele vremii.

Numele salatei vine de la Robert Howard Cobb, cunoscut ca Bob Cobb, unul dintre proprietarii restaurantului. Cea mai cunoscută poveste spune că, într-o seară târzie din anii 1930, Cobb a intrat în bucătărie pentru a-și pregăti ceva de mâncare. A deschis frigiderul și a adunat mai multe ingrediente rămase: câteva feluri de salată verde, roșii, avocado, carne de pui, ouă fierte, brânză, bacon și verdeață, conform presei străine.

Ingredientele au fost tocate foarte mărunt, puse împreună și amestecate cu dressingul folosit în restaurant. Potrivit unei variante a poveștii, un bucătar care se mai afla în bucătărie a adăugat și bacon proaspăt prăjit. Salata pregătită pe loc a avut atât de mult succes, încât a fost introdusă în meniul restaurantului și a primit numele proprietarului care o făcuse.

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În jurul apariției salatei au rămas mai multe povești. Una dintre ele spune că Bob Cobb ar fi pregătit-o pentru Sid Grauman, omul de spectacol care a construit cunoscutul Grauman’s Chinese Theatre. Grauman ar fi trecut recent printr-o intervenție dentară, iar ingredientele ar fi fost tocate foarte fin pentru ca salata să poată fi mâncată mai ușor. O altă variantă spune că la masă se aflau producătorul Jack Warner și alți prieteni cunoscuți ai proprietarului.

Nici anul exact în care a apărut salata nu este cunoscut cu siguranță. Unele variante spun că a fost creată în 1936, iar altele indică anul 1937. Există și o poveste potrivit căreia preparatul ar fi fost făcut mai devreme de Robert Kreis, bucătarul-șef al restaurantului, și ar fi primit numele lui Bob Cobb. Dincolo de aceste diferențe, salata este legată clar de restaurantele Brown Derby și de atmosfera Hollywoodului din anii 1930.

Salata nu a devenit cunoscută doar pentru că era servită într-un loc frecventat de vedete. Pentru acea perioadă, combinația de ingrediente era neobișnuit de sățioasă. Nu era doar o garnitură făcută din frunze și legume, ci un preparat complet, care conținea carne, ouă, bacon, avocado și brânză. Putea fi comandată la prânz ca fel principal, fără să mai fie nevoie de o friptură sau de alte mâncăruri grele.

Și felul în care era așezată în farfurie a ajutat la transformarea salatei într-un preparat cunoscut. Ingredientele colorate erau puse în rânduri separate, peste un strat de verdețuri tocate. Salata era prezentată mai întâi clienților, apoi ingredientele erau amestecate cu dressingul, uneori chiar la masă. Farfuria semăna cu un mozaic, datorită culorilor.

Restaurantele Brown Derby nu au rămas deschise până în prezent în forma lor originală, dar salata a continuat să fie servită în restaurante din întreaga lume. A devenit unul dintre preparatele clasice americane și una dintre primele salate tocate care puteau fi mâncate ca fel principal. La Disney’s Hollywood Studios există chiar și o copie a restaurantului Hollywood Brown Derby, unde salata este pregătită după o rețetă inspirată de localul istoric din California.

Ce conține o salată Cobb originală. Ingredientele de bază

Baza rețetei originale nu era făcută dintr-un singur fel de salată. Se foloseau frunze de iceberg, salată romaine, creson și cicoare sau andivă creață. Toate erau tocate foarte fin și amestecate înainte ca restul ingredientelor să fie puse deasupra. Această combinație oferea atât frunze crocante și ușor dulci, cât și gusturi puțin amărui.

Peste verdețuri erau puse roșii curățate de coajă și de semințe, tăiate în cuburi mici. Apoi se adăuga avocado bine copt, care avea o textură cremoasă și echilibra frunzele crocante și baconul. Avocado era un ingredient specific pentru California și a contribuit la legătura salatei cu această zonă. În rețeta restaurantului Brown Derby era folosit piept de pui gătit, răcit și tăiat mărunt. În unele variante apărute mai târziu, puiul a fost înlocuit cu piept de curcan. Ambele tipuri de carne apar în rețetele legate de restaurant, dar carnea nu trebuie să fie pane, foarte condimentată sau acoperită cu sos. Rolul ei este să facă salata mai sățioasă, fără să acopere gustul celorlalte ingrediente.

Baconul trebuie prăjit până când devine crocant, apoi rupt sau tăiat în bucăți mici. El aduce sare, grăsime și un contrast puternic față de avocado și ouă. Ouăle sunt fierte tari și tocate, nu lăsate întregi și nici cu gălbenușul moale. Dacă toate ingredientele sunt tăiate în bucăți apropiate ca mărime, fiecare porție va conține câte puțin din fiecare. Brânza folosită în mod tradițional este Roquefort, o brânză franțuzească din lapte de oaie, cu mucegai albastru și gust puternic. În multe variante moderne este folosit un alt tip de brânză albastră, dar cheddarul, mozzarella sau feta nu fac parte din rețeta originală. Brânza nu trebuie pusă într-o cantitate atât de mare încât să acopere celelalte ingrediente. Ea trebuie doar să aducă un gust sărat și ușor picant.

La final se adaugă chives, o plantă asemănătoare cu ceapa verde, dar cu fire mai subțiri și un gust mai delicat. În varianta clasică, chives-ul era presărat peste rândurile de ingrediente înainte ca salata să fie adusă la masă. Nu era folosit doar pentru decor, ci și pentru gustul proaspăt, care se potrivea cu roșiile, ouăle și dressingul.

Dressingul original era numit „French dressing”, dar nu trebuie confundat cu sosul modern, dulce și portocaliu, vândut în unele magazine americane sub același nume. Sosul folosit la Brown Derby semăna mai mult cu o vinegretă. Era pregătit din oțet de vin roșu, suc de lămâie, ulei, usturoi, muștar uscat, sos Worcestershire, sare, piper și puțin zahăr. Gustul acru și aromat echilibra baconul, brânza și avocado-ul.

O salată Cobb originală trebuie să conțină verdețuri tocate, roșii, avocado, carne de pasăre, bacon crocant, ouă fierte, brânză Roquefort, chives și vinegretă. Ingredientele sunt așezate separat în farfurie pentru a arăta bine, dar sunt amestecate înainte de servire.

Rețeta pas cu pas pentru o salată Cobb sățioasă

Salata Cobb poate fi servită ca fel principal, deoarece conține carne de pasăre, ouă, bacon, brânză albastră și avocado. Rețeta este pentru patru până la șase porții și poate fi pregătită cu piept de curcan sau de pui, gătit simplu.

Ingredientele pentru patru până la șase porții

Pentru baza salatei ai nevoie de o cană de salată iceberg, o cană de cicoare sau andivă creață și o cană de creson, toate tocate fin. Poți adăuga și salată romaine sau poți folosi un amestec de frunze. Mai sunt necesare aproximativ 450 de grame de piept de pui sau curcan gătit, două roșii coapte, un avocado, o jumătate de cană de brânză albastră sfărâmată, șase felii de bacon, trei ouă fierte tari și două linguri de chives sau ceapă verde tăiată fin. Pentru salată se folosesc aproximativ 120 de mililitri de dressing.

·     Pregătește carnea și ouăle

Pieptul de pui sau curcan se gătește simplu, prin fierbere, coacere sau pe grătar, fără crustă pane și fără sosuri puternice. După răcire, se taie în cuburi mici. Ouăle se fierb tari, se răcesc, se curăță și se toacă în bucăți apropiate ca mărime de cele de carne. Carnea și ouăle pot fi pregătite mai devreme și păstrate la frigider.

·     Prăjește baconul până devine crocant

Baconul se prăjește într-o tigaie până devine bine rumenit și crocant. Se scoate pe un șervet de hârtie, pentru a se elimina grăsimea în plus, apoi se taie sau se rupe în bucăți mici.

·     Pregătește legumele și frunzele

Frunzele se spală, se usucă foarte bine și se toacă fin. Dacă rămân umede, dressingul se va subția și nu se va prinde bine de ingrediente. Verdețurile se amestecă și se așază într-un bol larg sau pe un platou.

Roșiile se curăță de semințe și de partea foarte apoasă, apoi se taie în cuburi. Avocado-ul se curăță și se taie chiar înainte de asamblare, pentru a nu se închide la culoare.

·     Așază ingredientele în rânduri

Peste verdețuri se așază separat carnea, roșiile, avocado-ul, brânza albastră, baconul și ouăle. Ingredientele se pun în rânduri, iar chives-ul se presară deasupra. Dressingul se adaugă doar înainte de servire. Se toarnă mai întâi o cantitate mică, apoi salata se amestecă ușor, astfel încât ingredientele să fie acoperite fără ca frunzele să fie îmbibate.

Dressingul perfect pentru salata Cobb

Dressingul clasic nu este un sos gros cu maioneză sau smântână, ci o vinegretă din oțet de vin roșu, lămâie, muștar, usturoi și ulei. Gustul acrișor echilibrează baconul, avocado-ul, ouăle și brânza albastră.

Ingredientele pentru dressing

Pentru aproximativ 120 de mililitri de dressing ai nevoie de:

·     două linguri de apă;

·     două linguri de oțet de vin roșu;

·     lingură de suc de lămâie;

·     jumătate de linguriță de sos Worcestershire;

·     jumătate de linguriță de sare sau după gust;

·     jumătate de linguriță de usturoi tocat fin;

·     un sfert de linguriță de zahăr;

·     un vârf de linguriță de piper;

·     un vârf de linguriță de muștar englezesc pudră;

·     aproximativ 80 de mililitri de ulei vegetal;

·     două linguri de ulei de măsline.

Cum se prepară dressingul

Apa, oțetul, sucul de lămâie, sosul Worcestershire, sarea, usturoiul, zahărul, piperul și muștarul se amestecă bine într-un bol, până când sarea și zahărul se dizolvă. Uleiul vegetal și cel de măsline se toarnă treptat, într-un fir subțire, în timp ce dressingul este amestecat continuu. Astfel, sosul devine mai uniform și se prinde mai bine de ingrediente. Dressingul poate fi păstrat acoperit la frigider. Înainte de folosire, se amestecă din nou sau se agită într-un borcan închis.

Cum poți transforma salata Cobb într-un preparat de dietă

Salata Cobb pare ușoară pentru că are multe frunze și legume, însă varianta originală conține și carne, ouă, bacon, brânză albastră, avocado și dressing cu ulei. Este o masă completă și sățioasă, dar poate avea multe calorii, grăsimi și sare dacă ingredientele nu sunt măsurate. Pentru o variantă potrivită într-un regim de slăbire, nu trebuie să renunți la toate ingredientele care îi dau gust. Este suficient să pui mai multe legume, să alegi carne slabă și să reduci baconul, brânza, avocado-ul și dressingul.

Folosește mai multe frunze și legume

Mărește baza salatei cu salată romaine, iceberg, rucola, spanac sau alte frunze verzi. Poți adăuga mai multe roșii, castravete, ardei, ridichi sau ceapă roșie. Astfel, obții o porție mai mare și mai sățioasă, fără să folosești mult bacon sau brânză. Frunzele trebuie spălate și uscate foarte bine. Dacă rămân ude, dressingul nu se prinde de ele și vei avea tendința să adaugi mai mult sos.

Alege piept de pui fără piele

Pieptul de pui sau curcan poate rămâne principala sursă de proteine. Gătește-l la grătar, în cuptor, într-o tigaie antiaderentă sau prin fierbere, fără crustă pane și fără mult ulei. Pentru o porție sunt suficiente aproximativ 100-120 de grame de carne gătită. Poți folosi piper, boia, usturoi, oregano, cimbru sau lămâie pentru mai mult gust, fără sosuri grele.

Redu cantitatea de bacon

Baconul oferă salatei gustul specific, dar conține multă sare și grăsime. Pentru o porție este suficientă cel mult o felie, bine rumenită și tăiată în bucăți mici. Astfel, gustul se va simți în toată salata, chiar dacă folosești puțin. Poți renunța complet la bacon și să adaugi semințe, nuci mărunțite sau năut copt pentru o textură crocantă.

Pune mai puțină brânză albastră

Brânza albastră are un gust puternic, așa că nu este nevoie de o cantitate mare. Pentru o persoană sunt suficiente aproximativ 15-20 de grame. Sfărâmă brânza foarte fin și împrăștie-o peste toată salata. În acest fel, gustul se va simți în mai multe îmbucături.

Păstrează un singur ou

Un ou fiert aduce proteine și face salata mai sățioasă. Pentru o porție este suficient un ou, tăiat în bucăți sau mărunțit printre celelalte ingrediente. Nu este nevoie să scoți gălbenușul pentru ca salata să fie mai ușoară.

Controlează porția de avocado

Avocado conține fibre și grăsimi bune, dar are și multe calorii. Pentru o salată individuală este suficient un sfert de avocado. Taie-l în cuburi mici și împrăștie-l în toată farfuria. Este mai bine să păstrezi puțin avocado și să reduci baconul și brânza.

Cum arată o porție echilibrată

Pentru o persoană poți folosi două sau trei mâini de frunze și legume, 100-120 de grame de piept de pui, un ou, un sfert de avocado, 15-20 de grame de brânză albastră și cel mult o felie de bacon. Dressingul trebuie măsurat și adăugat treptat.

Etichete: salata, retete, mancare,

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