Lobodă - beneficii și contraindicații. Recomandări și moduri de consum. Cum se mănâncă această plantă

Loboda este o plantă nutritivă, bogată în vitamine și minerale, cu multiple beneficii pentru sănătate. Consumată corect, poate susține digestia și detoxifierea, însă are și contraindicații de care trebuie să ții cont.

Loboda, pe numele său științific Atriplex hortensis, este o plantă anuală erbacee din familia Amaranthaceae.

Loboda este extrem de benefică pentru organism și la mare căutare primăvara, când este în sezon. Frunzele sale sunt bogate în minerale și pot fi consumate proaspete, în salate, sau în diferite preparate precum ciorbă, ori mâncărică de lobodă.

Ce este loboda

Loboda este o plantă anuală erectă, cu tulpini de 0,6 până la 1,8 m înălțime, acoperite cu frunze verzi triunghiulare, care pot fi consumate tinere și fragede, asemănătoare spanacului. În timpul verii, planta produce ciorchini de flori mici, nesemnificative, de culoare verde-roșiatică.

Se cultivă în sol bine drenat, în plin soare, iar în perioadele secetoase trebuie udată abundent pentru a preveni înflorirea prematură.

Ce gust are loboda

Atriplex hortensis are un gust sărat, asemănător spanacului. Frunzele pot fi consumate crude, în salate, sau gătite. În trecut, frunzele verzi erau folosite în Italia pentru a colora pastele. O utilizare frecventă a plantei este pentru a echilibra gustul acid al măcrișului.

Această plantă era cultivată frecvent în regiunile mediteraneene din cele mai vechi timpuri, până când spanacul a devenit mai popular. Este apreciată ca alternativă pentru spanac în anotimpurile calde, deoarece tolerează mai bine temperaturile ridicate și înflorește mai târziu.

Cum arată loboda

Există varietăți cu frunze roșii, albe și verzi. Florile sunt mici și discrete, cu nuanțe de verde sau roșu, corespunzătoare culorii frunzișului. Pot fi masculine, feminine sau hermafrodite. Fructele sunt adesea aplecate sub greutatea lor. Semințele își păstrează viabilitatea timp de trei ani. Cele galben-maronii, cu un diametru de 3-4 mm și o coajă mai translucidă, germinează imediat. Semințele negre, mai mici (1,5-2 mm), cu o coajă netedă, groasă și cornoasă, germinează abia după doi ani.

Când apare loboda în piețe

Loboda apare pe tarabele din piețe primăvara, în sezonul verdețurilor, alături de leuștean, leurdă, untișor, frunze de păpădie, lobodă, spanac, salată verde, usturoi verde, ceapă verde, mărar, lăptucă, mentă, corcodușe verzi, mere verzi, ridichi roșii, flori de soc, busuioc, muguri de pin, cireșe de mai sau căpșune.

Vei găsi frunze de lobodă în piață începând cu luna martie și le vei recunoaște după mirosul lor specific și culoarea violet. Totuși, există și lobodă verde, la fel de gustoasă și sănătoasă.

Primăvara este anotimpul în care românii se bucură de preparate precum mâncare de ștevie sau de urzici, ciorbă de leurdă, de ștevie sau mâncărica de spanac ori de urzici.

Beneficii pentru sănătate

Susține sănătatea inimii - Datorită conținutului ridicat de potasiu, loboda ajută la reglarea tensiunii arteriale, contracarând efectele sodiului și îmbunătățind circulația sângelui. De asemenea, fibrele alimentare din lobodă pot contribui la reducerea nivelului de colesterol.

Fiind bogată în antioxidanți, cum ar fi vitamina C și flavonoidele, loboda protejează vasele de sânge de stresul oxidativ și reduce riscul de ateroscleroză și alte afecțiuni cardiovasculare. În plus, datorită conținutului ridicat de fier, susține formarea sănătoasă a sângelui și asigură transportul adecvat al oxigenului în organism, menținând funcționarea optimă a inimii.

Întărește sistemul imunitar - Loboda, datorită conținutului bogat de vitamina C, stimulează producția și activitatea globulelor albe, care sunt principala linie de apărare a organismului împotriva agenților patogeni. De asemenea, vitamina A din această plantă verde ajută la menținerea integrității membranelor mucoase, care acționează ca o barieră împotriva infecțiilor.

Susține sănătatea oaselor - Loboda conține calciu și fosfor, doi nutrienți esențiali pentru menținerea densității osoase și prevenirea osteoporozei. De asemenea, este bogată în magneziu, care influențează funcționarea celulelor responsabile de formarea oaselor și menține echilibrul calciului în organism. În plus, vitamina K joacă un rol important în metabolismul osos, activând proteinele implicate în formarea oaselor și reglând depunerea calciului.

Încetinește procesul de îmbătrânire - Fiind o sursă bogată de antioxidanți, precum vitamina C și flavonoidele, loboda ajută la combaterea stresului oxidativ, încetinind procesele de îmbătrânire celulară și reducând riscul apariției bolilor cronice. Conține și seleniu, care acționează sinergic cu alți antioxidanți puternici pentru a proteja celulele de deteriorare. De asemenea, carotenoidele din lobodă susțin sănătatea pielii și pot preveni îmbătrânirea prematură a celulelor epiteliale, conform netmeds.

Susține sănătatea digestivă - Loboda este o sursă excelentă de fibre alimentare, care ajută la reglarea tranzitului intestinal și la prevenirea constipației. Fibrele din lobodă hrănesc bacteriile benefice din intestin, contribuind la menținerea unui microbiom sănătos. De asemenea, conține compuși bioactivi care stimulează producția de bilă, facilitând digestia grăsimilor și sprijinind sănătatea ficatului.

Detoxifiere - Loboda are proprietăți diuretice, ajutând la eliminarea toxinelor din organism prin creșterea producției de urină. Acest proces sprijină funcția rinichilor și reduce riscul de formare a pietrelor la rinichi.

Lobodă - valori nutriționale

Loboda vine cu un profil nutritiv extrem de impresionant, făcând-o o adiție valoroasă într-un plan alimentar sănătos. Verdele său viu colorat oferă o gamă diversă de vitamine, minerale, macronutrienți și compuși fitochimici benefici. Această plantă cu frunze verzi este bogată în vitamine și minerale variate, nutrienți echilibrați și compuși fitochimici valoroși.

Loboda roșie este plină de nutrienți esențiali, printre care:

• Vitamine precum A, C, K și folat.

• Minerale precum fier, potasiu și magneziu.

• Antioxidanți precum betalaine și carotenoide, care combat stresul oxidativ.

• Fibre alimentare care susțin digestia și sănătatea intestinală.

O porție de 100 de grame de lobodă conține:

• Calorii: 35;

• Proteine: 3,3 grame;

• Carbohidrati: 7 grame;

• Fibr3: 3,7 grame;

• Vitamina K: 477% din DZR (Doza Zilnica Recomandata);

• Vitamina A: 60% din DZR;

• Magneziu: 36% din DZR;

• Vitamina C: 35% din DZR;

• Cupru: 32% din DZR;

• Mangan: 25% din DZR;

• Fier: 22% din DZR;

• Vitamina E: 22% din DZR;

• Potasiu: 20% din DZR;

• Calciu: 8% din DZR.

Contraindicații ale consumului de lobodă

Niciun membru al familiei din care provine loboda nu conține toxine, iar toate au frunze mai mult sau mai puțin comestibile. Totuși, dacă sunt cultivate cu îngrășăminte artificiale, plantele pot acumula cantități dăunătoare de nitrați în frunze.

Semințele plantei conțin saponine și deși sunt toxice, saponinele sunt slab absorbite de organismul uman, astfel încât majoritatea trec prin sistemul digestiv fără a provoca daune.

Saponinele au un gust destul de amar și se găsesc în multe alimente comune, cum ar fi anumite tipuri de fasole. Ele pot fi eliminate prin spălarea atentă a semințelor sau a făinii sub un jet de apă.

De asemenea, gătirea completă și, eventual, schimbarea apei de gătit o dată pot elimina cea mai mare parte a acestora. Cu toate acestea, nu este recomandat să se consume cantități mari de alimente care conțin saponine. Saponinele sunt mult mai toxice pentru anumite viețuitoare, cum ar fi peștii, iar triburile de vânători le-au folosit tradițional în cantități mari în râuri, lacuri etc., pentru a ameți sau ucide peștii.

Cum se consumă loboda

Loboda poate fi integrată cu ușurință în dietă și poate fi folosită la fel ca spanacul. Se poate consuma atât crudă, cât și gătită, fiind o alternativă excelentă la urzici, ștevie sau leurdă.

Frunzele tinere de lobodă sunt perfecte în salate, alături de roșii, castraveți, ridichi și brânzeturi. Poți adăuga și nuci, semințe sau dressinguri pe bază de lămâie și ulei de măsline.

De departe cel mai popular mod de a consuma loboda este în ciorba tradițională de lobodă, care se acrește de obicei cu borș sau lămâie.

Alternativ, loboda se poate găti rapid la aburi sau sotată cu usturoi și ulei de măsline sau o poți face mâncărică, precum cea de spanac, urzici sau leurdă.

Poți adăuga frunze de lobodă și în omletă sau în tarte sărate ori în smoothie-uri, alături de fructe precum banane, mere, pere sau citrice.

Rețetă de ciorbă de lobodă tradițională

Ingrediente

• 3 l de apă;

• 1 castron mare cu lobodă;

• 1 borcan de roșii în suc propriu;

• 1 ceapă mare;

• 1 ardei gras;

• 1 morcov;

• 1 legătură de leuștean;

• 50 g de orez;

• borș, după gust;

• sare, după gust.

Legumele se decojesc și se spală . Apa se pune la fiert într-o oală și între timp se spală bine loboda, frunză cu frunză. Ardeiul, ceapa și morcovul se taie în cubulețe mici. Toate legumele se pun la fiert, la fel și frunzele de lobodă.

Orezul se spală în câteva ape și se adaugă și el la fiert. Se adaugă sare și alte condimente la alegere și se lasă totul să fiarbă până când legumele și orezul devin moi. Se adaugă borșul încins într-o crăticioară în prealabil și se gustă ciorba. Când ai condimentat-o după gust, se oprește focul și se adaugă leuștean proaspăt tocat. Se servește ciorba de lobodă cu pâine proaspătă și puțină smântână.

Cum se gătește loboda

Loboda este una dintre primele plante care apar primăvara și poate fi găsită pe tot parcursul sezonului cald, până spre mijlocul toamnei. Atunci când o gătești, este recomandat să folosești nu doar frunzele, ci și tulpinile. Chiar dacă la început pot părea mai tari, acestea sunt bogate în fibre și conțin numeroși nutrienți benefici pentru organism.

Atât frunzele, cât și tulpinile pot fi consumate crude, în salate proaspete, dar și gătite în diferite preparate precum supe, ciorbe sau tocane. Loboda se potrivește foarte bine în combinație cu alte legume și poate fi folosită ca o alternativă sănătoasă și gustoasă la alte frunze verzi.

În general, loboda se gătește asemănător cu spanacul, însă există o diferență importantă: frunzele de lobodă sunt mult mai fragede. Din acest motiv, ele nu necesită fierbere sau opărire îndelungată. Se prepară foarte rapid, în doar câteva minute, indiferent de metoda aleasă.

Pe lângă gustul plăcut, loboda are și numeroase beneficii pentru sănătate. Este cunoscută pentru proprietățile sale de detoxifiere și are, de asemenea, un ușor efect laxativ.

De cele mai multe ori, suntem obișnuiți să folosim loboda în ciorbele de primăvară, ceea ce este o alegere excelentă. Totuși, această plantă poate fi preparată și în alte moduri inspirate din bucătăria franceză, de exemplu în combinație cu aluaturi, sub formă de sote sau în salate.

