Fie că îl cultivi pe pervaz (creson de grădină), într-un iaz (creson de apă) sau în grădina de legume (creson de câmp), toate tipurile sunt ușor de crescut și adaugă un gust proaspăt preparatelor. Iată câteva lucruri despre creson.

Ce este cresonul și de ce este considerat un superaliment

Creson este denumirea folosită pentru mai multe plante aromatice din familia muștarului – de la mai cunoscutul creson de apă, la cresonul de câmp, care se vinde adesea cu rădăcinile atașate, cresonul de apă tânăr și cresonul de grădină, mai compact, comercializat sub formă de răsaduri în cutii, asemănător cu lucerna.

Fiecare dintre aceste varietăți este potrivită pentru salate, sandvișuri și tocănițe. Conțin niveluri ridicate de vitaminele C, A și K și au un gust proaspăt, ușor picant.

Cresonul de grădină este disponibil și sub formă de semințe, astfel încât îl poți cultiva acasă, obținând o garnitură proaspătă în aproximativ două săptămâni.

Beneficiile cresonului pentru sănătate

Cresonul este o adevărată sursă de vitamine, mai ales în lunile reci. Conține cantități ridicate de vitamina C, care întărește sistemul imunitar și protejează organismul împotriva răcelilor. Chiar și câteva frunze pe zi pot contribui semnificativ la aportul zilnic de vitamina C.

Pe lângă vitamina C, cresonul conține și vitamina A, importantă pentru sănătatea pielii și a ochilor, precum și vitamina E, care are rol antioxidant și protejează celulele împotriva radicalilor liberi. Aceste vitamine fac din creson un aliment valoros pentru susținerea imunității și menținerea unui aspect sănătos al pielii, conform liebherr.

Cresonul este bogat nu doar în vitamine, ci și în nutrienți esențiali precum acidul folic, important pentru diviziunea celulară. Fierul din creson sprijină transportul oxigenului în sânge și ajută la prevenirea deficitului de fier. Potasiul este, de asemenea, un element important, contribuind la reglarea tensiunii arteriale și la susținerea sistemului cardiovascular.

În plus, cresonul furnizează magneziu, necesar pentru funcționarea mușchilor, și calciu, care susține sănătatea oaselor și a dinților și contribuie la dezvoltarea acestora.

Cum se consumă corect cresonul

O salată simplă de creson servită ca garnitură la un preparat individual sau la o masă adaugă un aport nutritiv ridicat și se prepară rapid. Rețeta de bază presupune un dressing simplu din ulei și oțet, care poate fi ajustat după gust. Poți înlocui oțetul cu suc de lămâie sau lime pentru aciditate sau poți adăuga condimente potrivite cu restul preparatului. Prepară dressingul din timp și amestecă cresonul chiar înainte de servire.

Folosește creson în loc de salată. O mână de creson poate înlocui salata clasică în orice sandviș și este mai ușor de mușcat decât o frunză mare de salată. Folosește creson într-un sandviș sau înlocuiește salata din orice sandviș sau wrap sărat preferat.

Pentru o supă simplă și răcoritoare, potrivită ca masă ușoară sau aperitiv, folosește cresonul ca ingredient principal. Supa poate avea la bază supă de pui sau de legume și se gătește rapid, deoarece cresonul se înmoaie aproape imediat. Supa de creson cu cartofi este o variantă clasică, necesită un timp mai lung de preparare, dar este mai consistentă.

Alternativ, folosește cresonul în smoothie-uri, în omlete, quiche-uri, tarte sărate, plăcinte cu brânză sau în salata preferată.

Cum cultivi cresonul acasă, chiar și în apartament

Cum se cultivă cresonul de grădină

Cresonul de grădină se dezvoltă bine în toate tipurile de sol, atât timp cât acestea sunt umede și bogate în nutrienți.

Înainte de plantare, stabilește necesarul de fertilizare printr-o analiză a solului și urmează recomandările din raport. Dacă este necesară fertilizarea, încorporează îngrășământul în primii 15 cm de sol. Dacă folosești compost, aplică maximum 2,5 cm de materie organică bine descompusă la fiecare 9–10 metri pătrați de grădină.

Cresonul de grădină se plantează prin semințe. Acestea pot fi împrăștiate uniform pe suprafața solului sau semănate în rânduri dese. Rândurile trebuie să fie la o distanță de 7–10 cm între ele. După răsărire, rărește plantele la 20–30 cm distanță. Pentru o recoltă continuă, seamănă din nou la fiecare 2 săptămâni. Semințele se plantează la aproximativ 0,5 cm adâncime. Cresonul nu tolerează înghețul, așa că plantează-l aproape de perioada fără risc de îngheț din zona ta.

Cresonul crește cel mai bine dacă solul rămâne foarte umed. În cazul cultivării în ghivece, udă la câteva zile, menținând solul umed. Stresul cauzat de secetă în timpul creșterii reduce semnificativ producția.

Recoltare și depozitare

Recoltarea începe la 2–3 săptămâni după răsărire, când frunzele au aproximativ 5 cm lungime. Îndepărtează frunzele mai vechi pentru consum imediat și lasă frunzele tinere pentru a permite plantei să continue creșterea. Un rând de 3–4,5 metri este de obicei suficient pentru necesarul unei familii medii.

Utilizări

Cresonul de grădină se folosește în salate, supe, sandvișuri și ca verdeață tânără. De asemenea, este utilizat pentru reducerea inflamațiilor, tratarea acneei și a infecțiilor cutanate și este considerat purificator al sângelui, diuretic și expectorant.