Motivul pentru care sunt locuri goale în zborurile de repatriere din Orientul Mijlociu. Explicațiile Oanei Țoiu

Înainte de discuțiile din Comisia de politică externă, Oana Țoiu a explicat de ce sunt locuri libere în zborurile de evacuare organizate de România.

Oana Țoiu a oferit explicații despre numărul românilor repatriați din Orientul Mijlociu și condițiile în care are loc acest proces. Ministrul Afacerilor Externe a explicat și de ce unele locuri din zborurile de evacuare organizate de România există locuri libere. Mai exact, ea a explicat că aceste zboruri sunt organizate prin mecanismul de protecție civilă și că România a ocupat toate locurile care i-au fost alocate, iar locurile libere aparțin altor țări, consulatele acestora fiind cele care stabilesc cine le ocupă. „În ceea ce privește zborurile de evacuare, prin mecanismele legate de instituțiile europene, țara care organizează zborul respectiv are o cotă care-i revine. România a acoperit integral fiecare scaun care i-a fost alocat. În ceea ce privește cota care este alocată altor cetățeni europeni, sunt confirmări care vin prin ambasadele acelor centre. Dacă la momentul în care aeronava decolează un cetățean european nu s-a prezentat, sigur că poate fi înlocuit. Dacă în aeroport se află cetățeni altor state, dar nu poate să prevadă nimeni cine dintre cei care au confirmat din cazurile selectate de țările respective va fi cazul care nu va fi prezent la aeroport, de aeroport, când constatați că planul inițial nu mai are, se regăsește în realitate și ajunge la planul manifest, că asta înseamnă nu se poate în aeroport să se suplimenteze pe locurile lăsate libere cu alți pasageri care nu au prins alte curse aeriene. În teorie, ceea ce spuneți dumneavoastră este realizabil, în practică, depinde de echipele consulare”, a mai adăugat ministrul.

Câți români a evacuat Ministerul de Externe din Orientul Mijlociu „În ceea ce privește evoluțiile din Orientul Mijlociu, suntem într-un moment în care a trecut vârful crizei, cel puțin din perspectiva cererilor cetățenilor români de asistență. În acest moment, peste 5700 de cetățeni români au ajuns înapoi în siguranță pe teritoriul României. Reluăm cea mai importantă informație pe care o comunicăm zilnică tre publicul general, și anume din cererile de asistență consulară și sesizările pe care le primim de la autoritățile țărilor din regiune. Până în acest moment nu avem informații despre niciun român rănit, nu avem informații despre niciun român care să fie victima conflictului și acesta este cel mai important lucru, așa cum am spus de la începutul acestei crize în Orientul Mijlociu”, a declarat Oana Țoiu, ministrul de Externe. În ceea ce privește zborurile de evacuare, Ministrul Țoiu a explicat că acestea sunt organizate pentru grupurile vulnerabile care nu pot opta pentru opțiunile comerciale disponibile sau care au un grad de urgență semnificativ din perspectiva duratei pe care o mai pot petrece în spațiul respectiv. „Copiii, minorii, în special minorii de vârste mici, rămân prioritate. În ceea ce privește cazurile medicale mai avem un număr limitat de cazuri medicale care nu au fost incluse în zborurile anterioare. Sigur, în continuare continuă numărul de sesizări, semnalări și cereri de asistență consulară, mai ales că Dubai este și un punct de tranzit pentru o bună parte din cetățenii care se întorc din Asia și caută un zbor înapoi spre casă”, a mai adăugat ministrul.

Oana Țoiu, chemată în Parlament Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a fost chemată miercuri în Comisia de politică externă a Camerei Deputaţilor, pentru a da explicaţii în legătură cu repatrierea românilor din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. Preşedintele Comisiei de politică externă, Hajdu Gabor, a declarat marţi că urmăreşte „cu îngrijorare” situaţia românilor blocaţi în aceste zone. „Este clar că urmărim cu mare interes şi îngrijorare ce se întâmplă în zonele afectate de escaladarea războiului din Orientul Mijlociu. Urmărim ce se întâmplă cu concetăţenii noştri care sunt blocaţi în aceste zone. Pot să vă spun foarte deschis că primesc şi eu telefoane de la ei în mod personal şi se interesează. Convocarea şedinţei Comisiei pentru politică externă a fost decisă în acest context, în care mulţi cetăţeni români se află în aceste state afectate de conflictul din Orientul Mijlociu”, a precizat parlamentarul. El a subliniat că a solicitat, începând din 3 martie, informaţii de la Ministerul Afacerilor Externe. „Ne-am adresat cu două adrese consecutive, transmise în 3 şi 5 martie, prin care am solicitat informaţii privind numărul cetăţenilor români aflaţi în această situaţie, măsurile avute în vedere pentru sprijinul şi repatrierea acestora, precum şi, în mod normal, estimarea termenului în care revenirea lor în siguranţă în ţară ar putea fi organizată. Invitaţia adresată ministerului se înscrie în această linie, a interesului manifestat pentru soarta concetăţenilor noştri care sunt acolo. Şi este un interes absolut legitim al Parlamentului, dorim să obţinem informaţii de la minister şi de la Guvern”, a explicat Hajdu Gabor.

Scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta a ajuns în Parlament Şi vicepreşedintele Comisiei de politică externă, deputatul AUR Cosmin Corendea, a precizat că aşteaptă nişte „explicaţii de bun simţ” legate de criteriile aplicate de Ministerul de Externe românilor aduşi în ţară din Orientul Mijlociu, respectiv de condiţiile în care i-ar fi fost refuzată îmbarcarea Irinei Ponta. Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a anunţat că ministrul Oana Ţoiu va participa miercuri la şedinţa Comisiei de politică externă a Camerei Deputaţilor. Întrebat dacă Oana Ţoiu va fi prezentă fizic sau online la şedinţa Comisiei, purtătorul de cuvânt a răspuns: „Asta nu ştiu, dar fiind în Bucureşti, bănuiesc că fizic, nu pot să dau o confirmare sută la sută”. Luni, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de control la Ministerul Afacerilor Externe pentru a verifica situaţia legată de transportul românilor din zona de conflict din Orientul Mijlociu. Totodată, el a anunţat că le va cere parlamentarilor partidului din Comisiile de politică externă să îi cheme la audieri pe ministrul Oana Ţoiu şi pe consulul României în Dubai.

