Dacia Striker este chiar mai lungă decât Bigster, care era până acum cea mai mare mașină românească. În plus, Striker reflectă noua viziune Dacia: este un break lifestyle, scriu jurnaliștii de la Kronen Zeitung.

Până acum, modelele mărcii erau robuste, practice și ieftine, dar nu mai erau deloc lipsite de design. De aceea, imaginea s-a schimbat. „Cine conduce o Dacia nu mai este etichetat imediat ca un ratat, ci este considerat mai degrabă o persoană rațională, poate chiar liberă. În cele din urmă, produsele actuale ale românilor oferă exact atât cât ai nevoie – fără fiori” scriu austriecii.

Renault a adus pe scenă Striker, care pare – după cum sugerează și numele – să treacă complet la atac. Cu 4,62 metri, este cu cinci centimetri mai lung decât Bigster și cu opt centimetri mai scurt decât Skoda Octavia.

La capitolul motorizări, producătorul a anunțat o versiune hibridă completă de 158 CP cu tracțiune față, prezentă pe Bigster. În plus, sunt disponibile un hibrid cu tracțiune integrală, care combină motorul mild hybrid de 1,2 TCe în trei cilindri, cu sistem de 48 de volți și 140 CP, cu un motor electric de 23 kW/31 CP pe puntea spate. O variantă GPL va fi, de asemenea, inclusă în gamă, dar, ca și până acum, nu va fi disponibilă în Austria.

Poveste de succes românească

De la relansarea din 2004 cu primul model Logan, Dacia a vândut peste zece milioane de vehicule în întreaga lume și a devenit a doua cea mai mare marcă auto din Europa în rândul clienților privați. Sandero a fost pentru a doua oară consecutiv cel mai vândut model de autoturism din Europa, iar din 2017 este cel mai vândut vehicul pe piața privată europeană.

Dacia a cucerit cu succes și segmentul C: Bigster a fost cel mai vândut SUV din segmentul C pe piața privată europeană în a doua jumătate a anului 2025.