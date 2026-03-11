Ședință CSAT acum, convocată de Nicușor Dan. Pentru ce vor să folosească concret americanii baza Kogălniceanu - surse

Război în Iran, ziua 12. Două nave, lovite în strâmtoarea Ormuz. Bombardamente în toiul nopții în Tel Aviv
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Pe ordinea de zi se află solicitarea SUA de a folosi baza Kogălniceanu în operațiunile din Orientul Mijlociu.

Robert Hoară,  Cosmin Stan,  Teodora Suciu

La ora 09:30 a început ședința CSAT. Americanii au cerut undă verde pentru câteva aeronave de suport logistic, transmit sursele Știrilor ProTV. Astfel, militarii SUA vor să aducă și echipamente de protecție pentru forțele aliate. Ar fi vorba despre sisteme anti-dronă, sisteme de bruiaj și radare.

Această solicitare din partea SUA, explică sursele Știrilor ProTV, seamănă cu una similară, trimisă august 2025. Atunci, americanii au cerut „prepoziționarea pe teritoriul României a unor aeronave de realimentare în aer, a unui contingent al Statelor Unite ale Americii și mijloace de protecția forţei, precum și a unor aeronave ISR (Intelligence Surveillance and Reconnaissance) și de supraveghere aeriană, în vederea sprijinirii eventualelor operații viitoare”.


06_csat.mp4 pe stirileprotv.ro

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, oficialii vor discuta și despre cotațiile petrolului și efectele pentru Romania.

Administrația Prezidențială a anunțat că pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

• ”Situația din Orientul Mijlociu. Implicații pentru România; 

• Evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România;

• Analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare”.

Ar fi nevoie de aprobarea Parlamentului pentru ca SUA să poată folosi baza Kogălniceanu

Concret, americanii ar fi cerut autorităților de la București să poată folosi baza de la Mihail Kogălniceanu pentru operațiunile din Orientul Mijlociu, spun surse guvernamentale. Într-o astfel de situație, va fi nevoie însă și de aprobarea Parlamentului.

Emil Hurezeanu: „E vorba de aprovizionare, dizlocare de instalații de protecție a trupelor SUA existente și eventual care vor veni”.

Cosmin Stan: „Vom deveni țintă?”

Emil Hurezeanu: „Trebuie să ne punem întrebarea asta atunci când am intrat în NATO și UE. NATO este o alianță defensivă. O alianță defensivă presupune că este capabilă să se apere. Ne-am dorit activarea unui rol care să ne pună pe harta intereselor SUA”.

Cosmin Stan: „Totul se derulează foarte repede... care să fie răspunsul, da sau nu, cum au spus alte state SUA?”

Emil Hurezeanu: „Și alte state UE au o atitudine echivocă, suntem în contextul NATO, avem aceleași interese, aceeași agendă. (...)Dincolo de o decizie a CSAT este nevoie de o decizie a Parlamentului și ar fi nevoie de o dinamizare a comunicării cu societatea românească pentru a nu exista surprize, ministrul apărării etc. Oamenii să înțeleagă că suntem pe o hartă prin voia noastră”.

Mihail Kogalniceanu, un punct strategic pentru armata SUA

Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu este una strategică având în vedere poziționarea ei. În ultimii ani, s-au facut investiții masive în infrastructură iar acum baza poate primi și cele mai mari aeronave militare ale armatei americane.

Baza a fost folosită inclusiv vara trecută de avioanele britanice care au sprijinit atacurile americano-israeliene asupra Iranului. De asemenea, încă din 2003, baza de la Kogălniceanu a fost folosită ca pod aerian în războaiele din Iraq și Afganistan.

În acest moment, în România se mai află aproximativ 1.000 de militari americani după ce Donald Trump a cerut anul trecut retragerea unor efective din Europa. Cei mai mulți sunt staționați in bazele Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu.

La Deveselu se află scutul american anti-rachetă, menit să protejeze țările NATO de orice amenințare venită dinspre răsărit.

Bugetul pe 2026. Cine sunt pensionarii care ar putea primi ajutoare de la stat de 1.000 de lei. Pensiile rămân înghețate

Sursa: ProTV

