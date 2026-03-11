Război în Iran, ziua 12. Noi lovituri israeliene asupra Iranului și Libanului. Bombardamente în toiul nopții în Tel Aviv

Noi bombardamente au făcut ravagii în toiul nopții în Iran, dar și în Israel, la Tel Aviv.

În același timp, armata americană anunță că a distrus 16 nave iraniene folosite pentru plasarea de mine, în apropierea strâmtorii Ormuz. Donald Trump avertizează că vor exista consecinţe militare fără precedent dacă Iranul minează această rută vitală pentru transportul petrolului.

Liderii G7 urmează să se întâlnească miercuri prin videoconferinţă pentru a discuta impactul economic al conflictului, care duce la scăderea drastică a preţurilor petrolului şi ameninţă să paralizeze economia globală. (Întreaga știre AICI )

Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE) ia în considerare o eliberare fără precedent de rezerve strategice ca răspuns la creşterea preţurilor petrolului brut, potrivit AFP.

Iranul a revendicat miercuri responsabilitatea pentru o ofensivă la scară largă care a vizat un câmp petrolier din Arabia Saudită.

Incidentul s-a produs la 25 de mile marine (46 km) nord-vest de Emirate, foarte aproape de Strâmtoarea Ormuz. Nu au existat victime, iar echipajul este în siguranţă, a adăugat UKMTO.

„Căpitanul unei nave container a raportat că nava a suferit daune cauzate de un proiectil probabil necunoscut”, a declarat agenţia.

O navă container a fost avariată de un proiectil necunoscut în largul coastei Emiratelor Arabe Unite, în apropiere de Strâmtoarea Ormuz, a anunţat miercuri Organizaţia Maritimă şi de Transport Britanic (UKMTO).

Effie Defrin, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene: „Până acum, am atacat peste 400 de ținte ale regimului iranian. Una dintre principalele provincii pe care le-am vizat este provincia Ilam, situată în vestul Iranului.”

Fred Pleitgen, CNN: „Auzim avioane de luptă deasupra noastră. Apărarea antiaeriană e în acțiune. Ni s-a spus să plecăm cât putem de repede. Asta arată cu ce viteză se pot înrăutăți aici lucrurile. Filmam într-un loc... Trebuie să îmi scot masca. Filmam într-un loc ce a fost lovit ieri. ”

Între timp, Iranul ripostează, atacând țările vecine și Israelul. Qatar și Emiratele Arabe Unite au fost vizate iar de rachete și drone iraniene. Și țările din Golf au difuzat imagini cu interceptarea proiectilelor.

Marți noapte, comandamentul militar al Statelor Unite a dat publicității o serie de imagini imagini. Susține că prezintă distrugerea a 16 nave iraniene care amplasau mine în Strâmtoarea Ormuz.

Cu câteva ore înainte, Donald Trump avertiza Iranul să îndepărteze minele din regiune, altfel vor fi consecințe „la un nivel nemaivăzut”. Liderul american a amenințat, de asemenea, Teheranul, cu „moarte, foc și furie" dacă va ținti instalațiile petroliere din Golf sau dacă va bloca în continuare transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Un înalt oficial iranian de securitate i-a transmis în replică, lui Trump, să fie atent, „ca să nu fie el cel eliminat”.

Reporter: „Președintele (n.r. Trump) a spus ieri că președintele Putin i-a zis că vrea să fie de ajutor în Orientul Mijlociu. Kremlinul a emis un comunicat în care Putin spune, citez: „Aș dori să reafirm sprijinul nostru neclintit pentru Teheran și solidaritatea noastră cu prietenii iranieni”. Cum crede președintele că Rusia ar putea fi de ajutor dacă nu prin sprijinirea Iranului? Președintele Trump i-a cerut explicații lui Putin în legătură cu posibila transmitere de informații militare către Iran?”

Karoline Leavitt, secretar de presă al Casei Albe: „Președintele Trump și emisarul său special, Steve Witkoff, au declarat amândoi că au transmis Rusiei mesajul că, dacă astfel de lucruri se întâmplă, nu ar fi deloc mulțumiți și speră că nu se întâmplă așa ceva.”

140 de militari americani au fost răniți de la începutul războiului din Iran, dintre care 8 grav, a transmis Pentagonul.