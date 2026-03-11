Război în Iran, ziua 12. Noi lovituri israeliene asupra Iranului și Libanului. Bombardamente în toiul nopții în Tel Aviv
Război în Iran, ziua 12. Noi lovituri israeliene asupra Iranului și Libanului. Bombardamente în toiul nopții în Tel Aviv

Război în Iran, ziua 12. Noi lovituri israeliene asupra Iranului și Libanului. Bombardamente în toiul nopții în Tel Aviv

Stiri externe
Gettyimages 2264450732
Getty

Am intrat în ziua a 12-a de când SUA și Israelul au lansat operațiunea militară în Iran. Israelul a lansat noi lovituri cu rachete asupra Iranului, dar și în Liban, asupra grupării Hezbollah, din sudul Beirutului.

autor
Stirileprotv

În același timp, armata americană anunță că a distrus 16 nave iraniene folosite pentru plasarea de mine, în apropierea strâmtorii Ormuz. Donald Trump avertizează că vor exista consecinţe militare fără precedent dacă Iranul minează această rută vitală pentru transportul petrolului.

Noi bombardamente au făcut ravagii în toiul nopții în Iran, dar și în Israel, la Tel Aviv.

Desfășurarea evenimentelor, în format LIVE TEXT:

UPDATE 7:14 Navă avariată de un proiectil în zona strâmtorii Ormuz

O navă container a fost avariată de un proiectil necunoscut în largul coastei Emiratelor Arabe Unite, în apropiere de Strâmtoarea Ormuz, a anunţat miercuri Organizaţia Maritimă şi de Transport Britanic (UKMTO).

„Căpitanul unei nave container a raportat că nava a suferit daune cauzate de un proiectil probabil necunoscut”, a declarat agenţia.

Incidentul s-a produs la 25 de mile marine (46 km) nord-vest de Emirate, foarte aproape de Strâmtoarea Ormuz. Nu au existat victime, iar echipajul este în siguranţă, a adăugat UKMTO.

UPDATE 7:17. Eliberare fără precedent de petrol

Iranul a revendicat miercuri responsabilitatea pentru o ofensivă la scară largă care a vizat un câmp petrolier din Arabia Saudită. 

Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE) ia în considerare o eliberare fără precedent de rezerve strategice ca răspuns la creşterea preţurilor petrolului brut, potrivit AFP.

Liderii G7 urmează să se întâlnească miercuri prin videoconferinţă pentru a discuta impactul economic al conflictului, care duce la scăderea drastică a preţurilor petrolului şi ameninţă să paralizeze economia globală. (Întreaga știre AICI)

----

Effie Defrin, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene: „Până acum, am atacat peste 400 de ținte ale regimului iranian. Una dintre principalele provincii pe care le-am vizat este provincia Ilam, situată în vestul Iranului.”

Fred Pleitgen, CNN: „Auzim avioane de luptă deasupra noastră. Apărarea antiaeriană e în acțiune. Ni s-a spus să plecăm cât putem de repede. Asta arată cu ce viteză se pot înrăutăți aici lucrurile. Filmam într-un loc... Trebuie să îmi scot masca. Filmam într-un loc ce a fost lovit ieri. ”

Între timp, Iranul ripostează, atacând țările vecine și Israelul. Qatar și Emiratele Arabe Unite au fost vizate iar de rachete și drone iraniene. Și țările din Golf au difuzat imagini cu interceptarea proiectilelor.

Marți noapte, comandamentul militar al Statelor Unite a dat publicității o serie de imagini imagini. Susține că prezintă distrugerea a 16 nave iraniene care amplasau mine în Strâmtoarea Ormuz.

Cu câteva ore înainte, Donald Trump avertiza Iranul să îndepărteze minele din regiune, altfel vor fi consecințe „la un nivel nemaivăzut”. Liderul american a amenințat, de asemenea, Teheranul, cu „moarte, foc și furie" dacă va ținti instalațiile petroliere din Golf sau dacă va bloca în continuare transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Un înalt oficial iranian de securitate i-a transmis în replică, lui Trump, să fie atent, „ca să nu fie el cel eliminat”.

Reporter: „Președintele (n.r. Trump) a spus ieri că președintele Putin i-a zis că vrea să fie de ajutor în Orientul Mijlociu. Kremlinul a emis un comunicat în care Putin spune, citez: „Aș dori să reafirm sprijinul nostru neclintit pentru Teheran și solidaritatea noastră cu prietenii iranieni”. Cum crede președintele că Rusia ar putea fi de ajutor dacă nu prin sprijinirea Iranului? Președintele Trump i-a cerut explicații lui Putin în legătură cu posibila transmitere de informații militare către Iran?”

Karoline Leavitt, secretar de presă al Casei Albe: „Președintele Trump și emisarul său special, Steve Witkoff, au declarat amândoi că au transmis Rusiei mesajul că, dacă astfel de lucruri se întâmplă, nu ar fi deloc mulțumiți și speră că nu se întâmplă așa ceva.”

140 de militari americani au fost răniți de la începutul războiului din Iran, dintre care 8 grav, a transmis Pentagonul.

SURSE: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vine joi în România

Sursa: ProTV

Etichete: iran, SUA,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Jutta Leerdam, cadou de 200.000 de euro: Jake Paul și-a răsfățat „regina”
Jutta Leerdam, cadou de 200.000 de euro: Jake Paul și-a răsfățat „regina”
Citește și...
Eliberare fără precedent a rezervelor strategice de petrol. Liderii G7 se întâlnesc după „cel mai violent val de atacuri”
Stiri externe
Eliberare fără precedent a rezervelor strategice de petrol. Liderii G7 se întâlnesc după „cel mai violent val de atacuri”

Iranul a revendicat miercuri responsabilitatea pentru o ofensivă la scară largă care a vizat un câmp petrolier din Arabia Saudită. 

Donald Trump avertizează: Consecinţele militare pentru Iran vor fi fără precedent dacă minează strâmtoarea Ormuz
Stiri externe
Donald Trump avertizează: Consecinţele militare pentru Iran vor fi fără precedent dacă minează strâmtoarea Ormuz

Preşedintele american Donald Trump a avertizat marţi că vor exista consecinţe militare importante dacă Iranul decide să mineze strâmtoarea Ormuz, prin care trece în mod normal 20% din producţia mondială de petrol şi gaze naturale lichefiate (GNL).

Confuzie în jurul Strâmtorii Ormuz: secretarul Energiei din SUA șterge postarea despre escortarea unui petrolier
Stiri externe
Confuzie în jurul Strâmtorii Ormuz: secretarul Energiei din SUA șterge postarea despre escortarea unui petrolier

Secretarul american al Energiei Chris Wright a anunţat marţi pe X că Marina americană (US Navy) a escortat un petrolier în Strâmtoarea Ormuz, după care a şters postarea, câteva minute mai târziu, iar Gardienii Revoluţiei au dezminţit, relatează AFP.

Recomandări
Război în Iran, ziua 12. Noi lovituri israeliene asupra Iranului și Libanului. Bombardamente în toiul nopții în Tel Aviv
Stiri externe
Război în Iran, ziua 12. Noi lovituri israeliene asupra Iranului și Libanului. Bombardamente în toiul nopții în Tel Aviv

Am intrat în ziua a 12-a de când SUA și Israelul au lansat operațiunea militară în Iran. Israelul a lansat noi lovituri cu rachete asupra Iranului, dar și în Liban, asupra grupării Hezbollah, din sudul Beirutului.

Surse: SUA cer României permisiunea să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
Știri Actuale
Surse: SUA cer României permisiunea să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu

Statele Unite ar fi cerut permisiunea să folosească baza de la Mihail Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu.

Bugetul de stat pe 2026. Cine sunt pensionarii care ar putea primi ajutoare de 1.000 de lei. Pensiile rămân înghețate
Stiri Politice
Bugetul de stat pe 2026. Cine sunt pensionarii care ar putea primi ajutoare de 1.000 de lei. Pensiile rămân înghețate

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul bugetului pe anul acesta. Pensiile rămân înghețate, dar cei cu venituri mici vor primi ajutoare de la stat. Sunt bani în plus pentru Apărare, Educație și Energie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Martie 2026

44:58

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Martie 2026

01:46:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Nesimțire până la ultima picatură II

42:20

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 5

21:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

În mijlocul dezastrului, norocul îi surâde lui Radu Drăgușin! Reacția lui Igor Tudor: ”Lucruri incredibile!”

Sport

Scenariu incredibil la Tottenham după dezastrul cu Atletico! Fundașul i-ar fi ordonat lui Igor Tudor să îl înlocuiască pe Kinsky în minutul 17