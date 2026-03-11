O sursă din industria de apărare ucraineană a declarat că Riadul şi Kievul negociază şi o înţelegere „uriaşă” separată pentru arme, care ar putea fi finalizată săptămâna aceasta.

Recentele atacuri aeriene ale Iranului asupra statelor vecine din Golf, în contextul războiului dus de SUA şi Israel împotriva Teheranului, au declanşat o cursă pentru echipamente militare destinate combaterii rachetelor balistice şi a dronelor de atac Shahed.

Deşi sunt rentabili în comparaţie cu rachetele scumpe, interceptorii de apărare aeriană, precum Patriot, fabricaţi în SUA, costă milioane de dolari, ceea ce îi face o soluţie nesustenabilă pentru doborârea dronelor ieftine, construite în serie la un preţ de câteva zeci de mii de dolari bucata.

Arabia Saudită negociază contracte majore

Două surse din industria de apărare a Ucrainei, care au cerut să rămână anonime pentru a discuta despre negocierile care nu sunt publice, au declarat pentru Kyiv Independent că guvernele Ucrainei şi Arabiei Saudite discută contracte importante.

Una dintre surse a declarat pentru Kyiv Independent că se aşteaptă la o „înţelegere uriaşă” între Arabia Saudită şi Ucraina care ar putea interveni încă de miercuri.

Cealaltă sursă a declarat pentru Kyiv Independent că tocmai a fost semnat un contract pentru rachete de apărare aeriană fabricate în Ucraina, cu un producător saudit de arme care acţionează ca intermediar local.

Kyiv Independent menţionează că a contactat Ministerul Afacerilor Externe saudit şi Ambasada saudită la Kiev, dar nu a primit niciun răspuns până la momentul publicării articolului.

Interesele Kievului

Iranul a lansat roiuri de drone Shahed asupra vecinilor săi din Golf, în urma atacurilor americane şi israeliene care au început la sfârşitul lunii februarie. Apărarea aeriană a Israelului se bazează în mare măsură pe sistemul său Iron Dome, în timp ce ţările din Golf depind de bateriile Cheongung-II fabricate în Coreea de Sud şi, cel mai cunoscut, de rachetele sol-aer THAAD şi Patriot ale SUA. Muniţia pentru astfel de sisteme de apărare aeriană este însă mult mai scumpă decât dronele Shahed pe care acestea au acum sarcina să le doboare.

Pe de altă parte, ucrainenii sunt interesanţi să promoveze valoarea dronelor lor interceptoare fabricate la preţ redus, dar şi să oprească epuizarea stocurilor de rachete PAC-3 la nivel mondial.

Apărarea aeriană a Ucrainei este un subiect delicat. În urma întrebărilor privind eficacitatea dronelor interceptor în timpul iernii, când atacurile aeriene ruseşti au lovit capitala Kiev, comandantul-şef ucrainean Oleksandr Sîrski a scris pe 3 martie că dronele interceptor au efectuat aproape 6.300 de zboruri şi au distrus „peste 1.500 de UAV-uri ruseşti de diferite tipuri” în luna februarie.

Flota ucraineană de drone interceptor include modele precum „Octopus” de la TAF Industries, P1Sun de la Skyfall şi un proiect al cofondatorului Google, Eric Schmidt, numit Merops.

Wild Hornets, care produce drona interceptor „Sting”, este probabil cea mai mare ca volum.

„Produsul nostru este lider în ceea ce priveşte numărul de ţinte lovite”, a declarat un reprezentant al Wild Hornets pentru Kyiv Independent, precizând că producţia actuală depăşeşte 10.000 de unităţi pe lună.

În ceea ce priveşte deciziile politice de a exporta în Orientul Mijlociu, „decizia este în curs de luare, dar noi nu participăm la acest proces”, a declarat reprezentantul, care a cerut să nu fie numit din motive de securitate.

Ucraina, precaută cu exportul său de armament

Ucraina a controlat strict exportul de armament în timpul războiului. Guvernul este îngrijorat în special de posibilitatea ca tehnologia sa de interceptare să ajungă în străinătate.

Deşi oficialii ucraineni au promovat cu entuziasm interceptorii ca bază pentru tranzacţii masive sperate — în special rachetele PAC-3 din SUA —, aceştia sunt extrem de reticenţi în a le face publicitate. În noiembrie, Statul Major General a ordonat unităţilor militare să nu publice fotografii sau videoclipuri cu interceptorii lor.

În special pentru Orientul Mijlociu, preocuparea Ucrainei este influenţa persistentă a Rusiei asupra regiunii. Arabia Saudită şi Rusia, de exemplu, tocmai au semnat un acord de călătorie fără vize în decembrie.

Însă lipsa relativă de reglementare în rândul ţărilor din Golf, care le face deschise către banii ruşi, le face totodată mai dispuse să colaboreze cu producătorii de arme din Ucraina decât cu armatele SUA sau UE.