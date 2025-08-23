Gălbiori - când apar și cum să îi gătești perfect. Rețete tradiționale și gustoase

Gălbiorii sunt ciuperci de pădure foarte apreciate pentru aroma lor delicată și gustul distinct, folosite în numeroase rețete tradiționale românești, de la tocănițe și sosuri cremoase până la garnituri savuroase.

Gălbiorul este o specie comestibilă de ciupercă sălbatică din genul Cantharellus.

Este cel mai adesea de culoare galben-aurie, dar există și specii albe și roșu-aprins. Gălbiorii aurii sunt cei mai răspândiți și reprezintă adevărate comori pentru culegătorii din păduri.

Specii de gălbiori se găsesc în întreaga lume, de la Europa la Africa și America Centrală sau America de Nord. Gălbiorii cresc individual, dar în grupuri, pe solul pădurilor, de obicei în asociere cu anumite tipuri de arbori.

Ce sunt gălbiorii

Cunoscuți pentru aroma lor intensă, textura fragedă și nuanța galbenă, gălbiorii reprezintă o varietate de ciuperci comestibile vibrantă și versatilă.

Cantharellus cibarius, pe numele lor științific, gălbiorii au un gust ușor piperat, descris uneori ca fiind ușor dulce sau fructat. Gălbiorii sunt folosiți în numeroase rețete, inclusiv zacuscă, ciulama sau tocană.

De asemenea, sunt foarte nutritivi, oferind o cantitate importantă de antioxidanți, vitamine și minerale în fiecare porție.

Proprietățile nutriționale ale gălbiorilor

Gălbiorii sunt săraci în calorii, dar conțin o cantitate bună de fibre în fiecare porție. De asemenea, furnizează și alți nutrienți importanți, inclusiv cupru, niacină și vitamina D.

Doar 50 de grame de gălbiori cruzi conțin:

• Calorii: 17

• Proteine: 1 gram

• Carbohidrați: 4 grame

• Grăsimi: 0,3 grame

• Fibre: 2 grame

• Cupru: 21% din doza zilnică recomandată (DZ)

• Niacină: 14% din DZ

• Vitamina D: 14% din DZ

• Acid pantotenic: 12% din DZ

• Fier: 10% din DZ

• Riboflavină: 9% din DZ

• Mangan: 7% din DZ

Gălbiorii sunt deosebit de bogați în cupru, un mineral esențial pentru producția de energie a organismului, sănătatea creierului și metabolismul fierului.

Ei mai conțin și vitamina D, necesară pentru menținerea sănătății oaselor și a sistemului imunitar.

În plus, gălbiorii furnizează mai multe vitamine din complexul B, precum niacină și acid pantotenic, care susțin sistemul nervos central al organismului.

Unde și când poți găsi gălbiori în sălbăticie

Gălbiorii cresc în păduri de foioase și conifere, preferând solurile acide și bine drenate. Sunt întâlniți frecvent în păduri de stejar, fag, brad sau pin, unde apar în grupuri, de obicei în jurul rădăcinilor copacilor.

Sezonul optim de cules începe în iunie și poate dura până în octombrie, dar în funcție de cum e vremea, pot apărea din primăvară până la începutul iernii. Fructificarea este strâns legată de ploi abundente, ciupercile având nevoie de umiditate ridicată pentru a se dezvolta. Primele exemplare apar de regulă la 10–20 de zile după precipitații, iar zonele unde au crescut în anii trecuți sunt adesea productive și în sezoanele următoare.

Pentru cules, este recomandată folosirea unui cuțit mic și ascuțit pentru a tăia ciuperca de la baza piciorului, păstrând miceliul intact. Transportul se face ideal într-un coș de răchită sau o plasă, care permit aerisirea și previn deteriorarea. Datorită sistemului lor intern de hidratare, gălbiorii pot rezista câteva zile în pădure chiar și fără ploi, suportând perioade scurte de secetă și temperaturi ridicate.

Cum să recunoști gălbiorii autentici: sfaturi de siguranță

Gălbiorii cresc ocazional în grupuri, de obicei în patru sau cinci exemplare, dar în general apar individual.

La început, gălbiorii au formă rotundă și conică. Pe măsură ce se maturizează, pălăria lor se ramifică în forme variate, asemănătoare florilor. Marginile, atunci când sunt mature, par ușor destrămate. Lamelele gălbiorilor sunt false, mai degrabă asemănătoare cu niște vinișoare, nu sunt dese și tind să se bifurce spre marginea pălăriei. La rupere, interiorul este complet alb, iar atunci când se desfac mai mult, textura seamănă cu cea a brânzei tip „string cheese”. Mirosul este distinct, având note atât fructate, cât și sărate.

Gălbiorii au câteva specii asemănătoare la care culegătorii trebuie să fie atenți. Una dintre acestea este gălbiorul fals (Hygrophoropsis aurantiaca), care este, de obicei, mai portocaliu și are lamele adevărate, nu false, precum gălbiorul autentic. De asemenea, nu are mirosul fructat caracteristic gălbiorului.

Gălbiorul fals poate avea o pată portocalie mai închisă în centrul pălăriei, în timp ce gălbiorul adevărat are culoare uniformă sau ușor mai palidă în centru. La exemplarele mai bătrâne, pata poate lipsi, dar partea inferioară va fi mai închisă la culoare. Dacă este tăiat sau rupt, interiorul nu este complet alb, ci prezintă dungi galbene sau este portocaliu. Lamelele merg până la marginea pălăriei și până în jos pe picior.

Această specie a fost consumată în trecut, dar este considerată slab toxică.

Pentru a culege gălbiorii, răsucește ușor sau taie baza piciorului cu un cuțit mic, evitând smulgerea. Poți curăța de pământ și resturi direct după ce ai cules, folosind o pensulă moale. E important să duci gălbiorii proaspăt tăiați într-un coșde răchită sau o plasă, pentru a permite sporilor să se împrăștie în timp ce te deplasați, sprijinind astfel regenerarea în zonă. În plus, e important și pentru prospețimea acestora să nu fie ținuți în ceva etanș.

Beneficii pentru sănătate ale gălbiorilor

Bogați în antioxidanți

Gălbiorii sunt o sursă bună de antioxidanți – compuși care pot reduce inflamația și pot proteja împotriva bolilor cronice prin neutralizarea radicalilor liberi.

Studiile de laborator arată că gălbiorii conțin mai mulți compuși antioxidanți, precum beta-caroten, flavonoide, polifenoli și acid ascorbic.

Unele studii arată că anumiți compuși izolați din gălbiori pot reduce markerii inflamației, cum ar fi interleukina-6.

Deși sunt necesare mai multe cercetări, alte studii indică faptul că anumiți compuși din gălbiori ar putea avea proprietăți anticancerigene și ar putea încetini dezvoltarea celulelor canceroase, conform healthline.

Susțin sănătatea oaselor

Gălbiorii sunt una dintre puținele surse naturale de vitamina D, un nutrient esențial de care multe persoane au deficit.

Vitamina D este crucială pentru menținerea sănătății oaselor, ajutând la reglarea absorbției calciului și la mineralizarea țesutului osos.

Un aport adecvat de vitamina D, obținut prin expunere la soare, alimentație sau suplimente, este important. Studiile arată că deficitul de vitamina D poate fi asociat cu un risc mai mare de fracturi și osteoporoză.

Sprijină imunitatea

Gălbiorii conțin mai mulți micronutrienți implicați în funcționarea optimă a sistemului imunitar.

De exemplu, au un conținut ridicat de cupru, esențial pentru imunitate. Un deficit de cupru poate crește sensibilitatea organismului la infecții bacteriene.

Furnizează și o cantitate importantă de vitamina D, un alt micronutrient care sprijină sănătatea sistemului imunitar și protecția împotriva bolilor și infecțiilor. În plus, un studiu de laborator a constatat că anumiți compuși din gălbiori pot ajuta la combaterea radicalilor liberi și îmbunătățirea funcției celulelor imunitare.

Contraindicații

Este importantă prudența la cules, deoarece gălbiorii pot fi confundați cu alte tipuri de ciuperci, unele toxice.

Ciupercile culese din apropierea drumurilor intens circulate sau a zonelor industriale pot conține concentrații mari de metale grele, pesticide sau alte substanțe nocive.

Unele persoane pot fi alergice la anumite tipuri de ciuperci, inclusiv la gălbiori. Dacă apar reacții adverse după consum, cum ar fi erupții cutanate, mâncărimi sau tulburări digestive, trebuie întrerupt consumul și consultat medicul sau apelată o linie de urgență.

Rețete tradiționale cu gălbiori pe care trebuie să le încerci

Tocăniță de gălbiori cu legume

Ingrediente:

• 1 kg gălbiori

• 3 cepe mari sau 4 mai mici

• 500 ml ulei

• 1 gogoșar

• 3 roșii mari

• 1 linguriță sare

• 1/2 linguriță piper măcinat

• 1 linguriță ierburi aromate

• 4 căței de usturoi

Se curăță ceapa și se toacă, apoi se pune la prăjit cu puțin ulei până devine translucidă. Se adaugă gogoșarul tăiat fideluță și se lasă să se pătrundă. Se pun roșiile tăiate cubulețe și o cană de apă, se lasă la foc mic până se pătrund bine roșiile.

Se adaugă gălbiorii, sare, piper și ierburi aromate și se fierb până scade zeama. La final se adaugă usturoiul pisat, se acoperă tigaia și se lasă câteva minute pentru a se întrepatrunde aromele.

Tocăniță de gălbiori cu smântână

Ingrediente:

• 400 g gălbiori

• 200 ml smântână (dulce sau acrișoară)

• 50 g unt

• 2 căței usturoi

• Sare și piper

• Câteva frunze de pătrunjel

Se curăță gălbiorii cu peria, se taie marii în bucăți, iar cei mici se lasă întregi. Se topește untul într-o tigaie și se adaugă gălbiorii, amestecând ușor până scad și își lasă zeama. Se condimentează cu sare și piper și se adaugă usturoiul pisat și smântâna. Se mai lasă câteva minute apoi se presară pătrunjelul tocat și se servește. Poți servi cu o mămăliguță tare.

Zacuscă de gălbiori

Ingrediente:

• 1 kg gălbiori

• 1,5 kg ardei roșii (kapia sau gras)

• 1 kg ceapă

• 500 ml suc de roșii

• 200 ml ulei

• Sare, piper macinat și boabe

Se coc ardeii, se curăță și se taie fâșii. Ceapa se toacă și se călește în ulei până devine translucidă. Se adaugă ardeii și se călesc 7-8 minute, apoi gălbiorii și se amestecă 5-7 minute. Se adaugă sucul de roșii, usturoiul, sare, piper și opțional dafin sau cimbru. Se fierbe pe foc mic 45-50 minute până apare uleiul la suprafață. Se toarnă zacusca fierbinte în borcane, se închid și se lasă să se răcească lent.

Cum să cureți și să depozitezi corect gălbiorii

Curățarea oricărui tip de ciupercă este un proces în două etape. Prima etapă constă în îndepărtarea murdăriei, iar a doua – la fel de importantă – este uscarea corectă a ciupercilor. Ciupercile sunt ca niște bureți; absorb multă apă. Umiditatea în exces împiedică rumenirea corespunzătoare, așa că, dacă nu sunt uscate bine, pot deveni cauciucate și să aibă lipsă de aromă.

Dacă ai doar câțiva gălbiori, îi poți clăti sub un jet foarte slab de apă în chiuvetă. Marginile sunt delicate și un jet puternic le poate deteriora. După clătire, poți folosi o periuță de dinți cu peri moi pentru a îndepărta nisipul prins în creste și apoi îi poți clăti rapid din nou. Pentru uscare, îi poți tampona cu un șervețel îi lași să se usuce la aer până sunt gata de gătit.

Dacă culegi mai multe kilograme de gălbiori, să cureți fiecare ciupercă în parte este o muncă prea grea. În aceste cazuri, poți să îi scufunzi într-un bol mare cu apă, îi amesteci cu mâinile și lași murdăria să iasă la suprafață. Torni apoi apa și repeți procesul. În final, dacă este nevoie, îi pui într-o strecurătoare și clătești cu apă curată pentru a te asigura că sunt complet curați.

