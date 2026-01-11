Benjamin Netanyahu, zguduit de un scandal judiciar cu accente de spionaj. Șeful lui de cabinet a fost ridicat

Poliția israeliană a anunțat duminică reținerea unui apropiat al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, suspectat de obstrucționarea unei anchete privind scurgeri de informații clasificate legate de războiul împotriva mișcării islamiste palestiniene Hamas.

Cazul este prezentat de presa israeliană drept unul care îl slăbește politic pe șeful guvernului.

Ancheta vizează divulgarea unui document clasificat, prezentat ca provenind de la fostul lider Hamas, Yahya Sinwar, decedat între timp. Textul a fost publicat de cotidianul german Bild în septembrie 2024, în plin război în Fâșia Gaza, încălcând regulile de cenzură militară israeliană, transmite AFP, preluat de Agerpres.

„Un înalt oficial din cadrul biroului prim-ministrului a fost reţinut pentru interogatoriu (...) sub suspiciunea de obstrucţionare a unei anchete”, a transmis poliția într-un comunicat, fără a face public numele persoanei vizate.

Potrivit informațiilor apărute în presa israeliană, este vorba despre Tzachi Braverman, actualul șef de cabinet al lui Benjamin Netanyahu, care ar urma să fie numit ambasador al Israelului în Regatul Unit. Braverman a fost acuzat recent de Eli Feldstein, fost consilier al premierului, că ar fi încercat să împiedice desfășurarea anchetei privind aceste scurgeri de informații.

În declarații făcute la începutul lunii ianuarie pentru postul public de televiziune Kan, Feldstein a susținut că șeful de cabinet i-ar fi propus să blocheze investigația. Documentul transmis publicației Bild sugera că Hamas nu ar fi fost interesată nici de un armistițiu cu Israelul, nici de un acord privind eliberarea ostaticilor răpiți la 7 octombrie 2023, în timpul atacului care a declanșat războiul din Gaza.

Această scurgere de informații ar fi fost utilizată pentru a susține poziția guvernului potrivit căreia doar presiunea militară, și nu negocierile, ar putea duce la eliberarea ostaticilor. În interviul acordat postului Kan, Eli Feldstein a afirmat că Benjamin Netanyahu știa despre scurgerea de informații, al cărei scop ar fi fost mobilizarea opiniei publice în favoarea continuării războiului.

Legătură cu „Qatargate”

Conform presei israeliene, poliția a efectuat duminică o percheziție la domiciliul lui Braverman. Totodată, Feldstein, care a fost pus sub acuzare și reținut timp de câteva săptămâni în acest dosar, urma să fie audiat din nou în cursul aceleiași zile.

Cazul capătă o miză suplimentară în contextul în care Feldstein este implicat și în așa-numitul scandal „Qatargate”, o altă afacere care a afectat imaginea prim-ministrului. Feldstein și alți colaboratori ai lui Netanyahu sunt suspectați că ar fi fost recrutați de Qatar pentru a promova imaginea acestuia în Israel. Qatar, stat din Golf care găzduiește conducerea politică a Hamas, este unul dintre principalii mediatori în negocierile dintre mișcare și Israel.

Duminică, liderul opoziției, Yair Lapid, a cerut suspendarea numirii lui Braverman ca ambasador în Regatul Unit, catalogând drept „inacceptabil” ca o persoană suspectată că „obstrucţionează o anchetă serioasă de securitate” să reprezinte Israelul într-una dintre cele mai importante țări europene.

De cealaltă parte, ministrul de externe, Gideon Saar, a denunțat ceea ce a numit o „vânătoare de vrăjitoare”.

