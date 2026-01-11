Trump amenință un alt stat înainte să fie „prea târziu”. „Venezuela are acum SUA, cea mai puternică arma din lume”

Preşedintele american Donald Trump a îndemnat „ferm" Cuba duminică să încheie un acord cu Statele Unite, avertizând că naţiunea insulară nu va mai primi petrol sau bani, relatează Reuters, conform Agerpres.

„Petrolul și banii nu vor mai ajunge în Cuba, zero! Îi îndemn ferm să încheie un acord, înainte să fie prea târziu", a scris Trump pe platforma sa de socializare Truth Social.

„Cuba a trăit, timp de mulţi ani, din cantităţi mari de petrol şi bani din Venezuela. În schimb, Cuba a furnizat 'servicii de securitate' ultimilor doi dictatori venezueleni, dar asta s-a terminat! Majoritatea acelor cubanezi sunt morți în urma atacului SUA de săptămâna trecută, iar Venezuela nu mai are nevoie de protecţie împotriva tâlharilor şi şantajiştilor care i-au ţinut ostatici atâţia ani", a adăugat liderul de la Casa Albă.

„Venezuela are acum Statele Unite ale Americii, cea mai puternică armată din lume (de departe!), pentru a-i proteja, şi îi vom proteja", a mai scris Trump.

