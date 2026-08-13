Ciorba rădăuțeană se face cu piept de pui și este delicioasă, așa că ar trebui să încerci să o faci acasă măcar o dată. Mai ales pentru că ciorba rădăuțeană este în topul celor mai bune supe din lume.

Ce este ciorba rădăuțeană

Ciorba rădăuțeană este varianta mai ușoară a ciorbei de burtă. Se face cu piept de pui sau pulpă de pui. Ciorba rădăuțeană a fost inventată în Rădăuți, Suceava.

Ingredientele sunt asemănătoare cu cele pentru ciorbă de burtă, însă acest preparat conține mărar, care se adaugă proaspăt la final, pentru aromă.

Cu toate că baza se aseamănă cu cea de ciorbă de burtă, ciorba rădăuțeană este o variantă mai ușoară și care se poate face oricând, nu doar de sărbători. Este un preparat gustos care conține smântână, gălbenușuri sau ouă întregi, carne de pasăre și multe legume.

Cine a inventat ciorba rădăuțeană

Celebra ciorbă rădăuțeană a fost inventată de o femeie din Botoșani pe nume Cornelia Dumitrescu. Pe vremea când a inventat-o, aceasta lucra la un restaurant din județul Suceava.

Ciorba rădăuțeană a ajuns pe locul 12 în topul celor mai bune supe și ciorbe din lume, intitulat “Top 100 cele mai bune supe din lume” realizat de Taste Atlas în aprilie 2023.

Având puțin peste 40 de ani, ciorba rădăuțeană continuă să fie în topul preferințelor românilor. Cornelia s-a inspirat din ciorba de burtă, pe care nimeni din familia ei nu o suporta. În plus, era greu de făcut și comuniștii nu o vedeau cu ochi prea buni, pentru că era considerată „decadentă”, conform femeii.

“Locuind la curte creșteam păsări și având carne la dispoziție am făcut tot felul de preparate, inclusiv cârnați de curcan. Ciorba de burtă nu-i plăcea nici unuia dintre noi, iar într-o zi soțul, Serafim, m-a întrebat dacă aș putea face din pieptul de curcan o ciorbă ceva mai deosebită... La final de săptămână am făcut ciorba rădăuțeană, am chemat și copiii și le-a plăcut tuturor. El mi-a spus să introduc acest fel de mâncare la restaurant, că o să le placă oamenilor. Și așa am pornit cu ciorba rădăuțeană…”, povestește Cornelia Dumitrescu, conform stirileprotv.ro.

Așa că a adaptat rețeta și a înlocuit burta cu carnea de pui, un ingredient mult mai la îndemână și mai plăcut pe scară largă. A devenit rapid cea mai căutată ciorbă din meniurile restaurantelor românești.

Ingrediente esențiale pentru ciorba rădăuțeană

Ciorba rădăuțeană nu este la fel de simplă ca o ciorbă de legume sau de pui. Necesită mai multe ingrediente, iar rețeta originală este următoarea:

• 1 pui întreg, dezosat și curățat

• 3-5 morcovi

• 2 rădăcini de pătrunjel

• 2 rădăcini de păstărnac

• 3 cepe medii

• 1 țelină medie

• 1 ardei sau gogoșar

• sare și piper după gust

• 3 gălbenușuri

• 2 linguri de făină pentru dres ciorba

• 4 caței de usturoi

• 200-250 grame de smântână

• ardei iute pentru servit

• oțet pentru servit, opțional

• 500 grame smântână pentru servit

Pași detaliați pentru prepararea ciorbei rădăuțene

Se începe prin a tranșa puiul în bucăți medii – se desprind aripile și pulpele, iar opțional poți îndepărta oasele și separa spatele de piept. Legumele se curăță și se spală bine. Morcovii se taie în bucăți mai mici, iar celelalte legume pot fi lăsate întregi sau tăiate în două, pentru că mai târziu se scot.

După ce toate ingredientele sunt pregătite, pune bucățile de carne de pui într-o oală mare, de aproximativ 6 litri. Toarnă peste ele în jur de 4 litri de apă rec și pune cam 3 lingurițe de sare, apoi pune oala pe foc mare. Când începe să fiarbă, îndepărtează spuma care se formează la suprafață până când supa devine clară.

Când carnea fierbe, adaugă legumele curățate și spălate. Pune sare și piper – boabe sau măcinat. Lasă totul să fiarbă împreună timp de aproximativ 45 de minute, până când carnea este bine fiartă și fragedă.

După fierbere, scoate carnea și legumele din oală. Lasă carnea să se răcească, apoi dezoseaz-o, îndepărtează pielea și rupe-o sau taie-o în fâșii subțiri. Pentru a rămâne suculentă, poți păstra carnea într-un bol cu unul-două polonice de zeamă, până când o reintroduci în ciorbă.

Morcovii fierți se taie mărunt, dacă au fost lăsați întregi la fiert, iar restul legumelor se pot arunca sau păstra separat. Zeama rămasă, fără carne și legume, se lasă în continuare pe foc.

Separat, într-un bol, amestecă smântâna cu gălbenușurile și 2 linguri de făină, apoi încorporează usturoiul zdrobit. Pentru a tempera amestecul, adaugă treptat câte un polonic de zeamă fierbinte (aproximativ trei în total), amestecând bine după fiecare.

Redu focul la minimum și toarnă compoziția obținută în oală, amestecând ușor. Lasă ciorba să mai fiarbă câteva minute, cât să se îngroașe puțin datorită făinii.

La final, adaugă înapoi în oală carnea mărunțită și morcovul tocat. Adaugă o legătură de mărar tocată mărunt la final. Ciorba rădăuțeană se servește caldă, alături de smântână și ardei iute. Cine dorește, o poate acri cu oțet, după gust.

Cum să obții gustul autentic al ciorbei rădăuțene

Dacă vrei să faci o ciorbă rădăuțeană de excepție, urmează aceste sfaturi.

Alege un pui de țară sau bio. Carnea de pasăre va schimba complet aroma acestei ciorbe. Când faci supa, încearcă să folosești carne cu os, care are și grăsime. Pulpele, gâtul și aripioarele sunt perfecte.

Ai grijă la usturoi. Această ciorbă se aseamănă, dar nu este la fel cu ciorba de burtă, așa că ai grijă la usturoi. Vrei o aromă subtilă, nu prea puternică, așa că rezumă-te la doar 3-4 căței de usturoi.

Folosește oțet sau zeamă de lămâie la final. Ai grijă cu cantitățile: ciorba rădăuțeană trebuie să fie puțin acrișoară, dar nu înțepătoare.

La final, când dregi ciorba, amestecă bine gălbenușurile cu smântâna grasă. Ai grijă să temperezi amestecul, astfel încât să nu se taie în ciorbă.

Înainte de a servi, lasă ciorba să stea 15-20 de minute cu capacul pus după ce ai închis focul, pentru a fi mai gustoasă.