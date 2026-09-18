În același timp, piesele făcute la noi în țară merg la export. Sunt apreciate de străini pentru calitate.

Un pat pe care îl folosim pentru optimizarea spațiilor. Se ridică în tavan, ceea ce face posibilă folosirea spațiului de dedesubt. În mai puțin de un minut, o cameră de dormit se transformă într-una de studiu.

Reporter: Cu cât coboară tavanul?

Bogdan Cristolovean, reprezentantul unui producător de mobilă: „40 de cm, la o înălțime de 2,60, care e înălțimea minimă, spațiul util devine de 2,20.”

Întreg ansamblul, util mai ales în locuințe mici, ajunge însă până la 5.000 de euro.

Nu sunt ieftine nici piesele de mobilier care atrag imediat atenția prin design. De exemplu, o masă inspirată din hora românească, fabricată la Piatra Neamț. Un business de familie, transmis din generație în generație.

Piciorul, reprodus în întreaga colecție, este inspirat din structura osoasă a păsărilor - ușoară, dar extraordinar de rezistentă.

Voicu Ștefan Crețu, producător mobilă: „Îi oferi posibilitatea piciorului să preia încărcările într-un mod care îi permite să susțină o greutate foarte mare. Această masă poate să susțină până la 300 de kg. Este foarte ușoară, este din stejar masiv.”

Majoritatea acestor piese merg însă către export, unde impresionează prin atenția la detalii. Aceste fotolii, de pildă, trec printr-un amplu proces de producție.

Mihaela Șimon, designer: „Sunt mașinării specifice pentru lemn, dar partea de îmbinări sau șlefuire, ca totul să fie cursiv și plăcut la atingere, se face manual. E o îmbinare între mașini și lucru manual.”

Designerii români inovează din ce în ce mai mult.

Sebastian Mîndroiu, președinte ARDI: „Ducem lemnul la nivel de artă, la felul în care e tăiat, prelucrat, esențele de lemn, culorile folosite. Inovăm la nivel de grafică, creativitatea folosind motive, inspirație locală, fie că vorbim de covoare, tapet, perne, și mi-aș dori eu să inovăm și la nivel de tehnologii, poate metal.”

Totuși, mulți români preferă mobilă produsă în alte țări. În timp ce exporturile cu mobila produsă la noi au crescut cu doar 14% în ultimii 10 ani, importurile au crescut de două ori și jumătate. Prețurile sunt mai mici.

Dumitru Blaga, președinte Asociația Producătorilor de Mobilă din România: „Recomand celor din România care vor să își mobileze casa sau instituții publice să se uite mai cu atenție la manufactura românească, la valoarea adăugată pe care o lăsăm aici.”

Expoziția cu mobilier produs în România poate fi vizitată în acest weekend, la Romexpo.