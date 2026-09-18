Evenimentul marchează eliminarea oficială a ultimei mari bariere de pe traseul Autostrăzii A1, care va lega direct Sibiul de vama Nădlac. Aceasta este cea mai importantă performanță inginerească, în materie de drumuri, după construirea Transfăgărășanului.

Camerele au surprins momentul emoționant când, după mii de ore de zgomot asurzitor și tensiune uriașă, o rază de lumină venită din sens opus a tăiat bezna galeriei. Muncitorii din cele două echipe, care au săpat luni de zile unii spre ceilalți din capete diferite ale muntelui, s-au întâlnit.

Prin succesul de astăzi, dificultățile tehnice care blocau legătura dintre Sibiu și vama Nădlac au fost eliminate.

Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor: „Azi au legat Transilvania de Banat, așteptăm să lege Transilvania și de Moldova”.

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor: „Este o lecție pentru statul român că trebuie să existe o coerență indiferent de culoarea politică”.

Odată deschisă această legătură, se va putea circula fără întrerupere pe autostradă de la Boița, lângă Sibiu, până la granița cu Ungaria, la Nădlac: peste 360 de kilometri.

Horațiu Cosma: „Este momentul pe care îl aștept și așteaptă foarte mulți români de ani de zile, să vedem în sfârșit luminița când vom circula pe această autostradă și vom elimina acele ambuteiaje pe care le știu românii”.

Peste doi ani de la începutul lucrărilor

Actualul constructor a început lucrările în 2024. Proiectul a fost modificat pentru ca șoseaua să treacă pe sub dealuri, iar animalele să traverseze pe deasupra.

Zona face parte dintr-un coridor de deplasare a urșilor, lupilor și a altor sălbăticiuni, între Munții Apuseni și Carpații Meridionali. Primul tunel are 400 de metri, iar cel de-al doilea, care a fost finalizat de săpat, e de cinci ori mai mare.

Corespondent Știrile ProTV: „Aproape doi kilometri vor parcurge șoferii prin acest tunel, pe două benzi de circulație, cu o bandă de urgență alături. Mașinile din sens opus vor trece prin galeria vecină. Urmează lucrările de hidroizolație, căptușeală din beton și turnarea asfaltului, care vor transforma acest șantier într-un drum pe care să circulăm în siguranță."

Între cele două galerii vor exista legături prin care oamenii să poată fi evacuați, iar echipele de intervenție să ajungă în caz de urgență. În afara tunelurilor, constructorii lucrează la viaducte și aștern asfalt pe porțiunile de drum. Întregul șantier a ajuns la aproximativ 75 la sută. Valoarea contractului pentru completarea secțiunii Margina-Holdea este de 1,82 miliarde de lei, fără TVA.