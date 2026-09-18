Chatbot-ul unei bănci din România i-a spus unui client că este idiot, în urma unei conversații despre serviciile oferite de instituția financiară. Reprezentanții băncii își cer scuze și spun că, din păcate, chat-botul a preluat o parte rea a comportamentului uman, dar transmit că sistemul a fost ajustat.

Lia este asistentul cu inteligență artificială al băncii și ar trebui să îi ajute pe clienți să găsească repede toate informațiile de care au nevoie.

În acest caz, conversația a început cu întrebări despre condițiile de utilizare a unor servicii bancare. Chatbotul i-a cerut clientului detalii.

După câteva mesaje, însă, omul i-a scris: „Îmi pierd vremea cu tine.”

Replica asistentului virtual a fost neașteptată: „Vreau să vorbești cu un om, nu cu mine, idiotule. Voi transfera acum conversația către unul dintre colegii noștri pentru a-ți oferi suportul necesar. Vei primi un răspuns în scurt timp.”

Clientul spune că, în primă fază, a fost surprins, apoi a început să râdă și a făcut publică discuția.

Corespondent PROTV: „Reprezentanții băncii Libra Internet Bank spun că agenții AI, deși au interdicții, în situații rare, pot să copieze limbajul la care au fost supuși.”

În același comunicat transmit că: „Lia nu trebuie să preia partea "rea" a comportamentului uman, indiferent de indecența abordării la care a fost expusă. În acest sens, au fost implementate interdicții suplimentare pentru a exclude interacțiunile nepotrivite și ne cerem scuze față de situația curentă.”

În ultimele luni, tot mai multe companii din diferite domenii folosesc asistenți virtuali pentru interacțiunea cu publicul.