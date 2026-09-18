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Germania a intrat într-o nouă eră militară. A primit primul avion de vânătoare F-35, aproape imposibil de detectat de radare

Stiri externe
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F 35 germania lockheed
X.com/LockheedMartin

Germania a primit vineri primul din cele 35 de avioane de vânătoare americane F-35 pe care le comandase în SUA, în cadrul unei ceremonii în Texas, în locul în care sunt produse aceste aparate de înaltă tehnologie, relatează AFP.

autor
Alexandru Toader

Constructorul Lockheed Martin a "predat guvernului german primul F-35A Lightning II", destinat acestei ţări, la Fort Worth, a indicat compania într-un comunicat, scrie Agerpres.

Prezent la ceremonia, ministrul german al apărării Boris Pistorius a lăudat aparatul pe care îl consideră "cel mai avansat în lume", estimând că această livrare marchează "începutul noi ere pentru aviaţia militară germană".

Avionul F-35 a fost dezvoltat de SUA în parteneriat cu alte ţări ale NATO. Concepţia sa şi învelişul specific cu care este dotat îl face foarte dificil de detectat de radare.

Germania comandase aceste aparate în 2022 - anul invaziei ruse pe scară largă în Ucraina - pentru a-şi înlocui flota aeriană învechită.

Administraţia Trump ceruse de mult timp ţărilor europeni să-şi crească cheltuielile militare cu scopul de a permite SUA să-şi concentreze resursele spre alte provocări, în special rivalitatea cu China.

Mai multe ţări, între care Germania, şi-au sporit astfel bugetele pentru apărare şi au aprobat în 2025 obiectivul de a consacra 5% din PIB securităţii până în 2035.

Conflictul în Orientul Mijlociu, declanşat la sfârşitul lunii februarie, nu a făcut decât să crească tensiunile geopolitice, deja exacerbate de războaiele din Ucraina şi Fâşia Gaza, iar comenzile pe lângă producătorii de armamente şi echipamente militare s-au înmulţit.

Până atunci, SUA nu autorizaseră vânzarea de F-35 decât aliaţilor lor cei mai apropiaţi, în special ţările europene membre ale NATO şi Israelul.

Dar, joi, guvernul american a aprobat vânzarea a 48 de avioane de luptă stealth F-35 Arabiei Saudite, în valoare de 24,3 miliarde de dolari.

Lockheed Martin afirmă că peste 1.350 de avioane F-35 sunt în prezent în serviciu în lume. 

Sursa: Agerpres

Etichete: f-35, germania, avion,

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