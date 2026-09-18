Doar că, în loc de stele, localurile din zonă primesc niște fluturași care atestă că bucătarii folosesc ingrediente locale și rețete tradiționale.

Fluturele gălbior roșcat, numit științific Myrmidone, este o specie protejată și trăiește doar în câteva zone din Europa, între care și Harghita. Prezența lui atestă curățenia și bogăția florală a pajiștilor care îi sunt casă.

De aceea a fost ales ca simbol al calității ingredientelor locale din viitoarea regiune gastronomică europeană.

Condiții pentru 3 fluturi Myrmidone, potrivit Asociației Dezvoltare Intercomunitară Harghita:

- cel puțin 5 producători locali

- cel puțin 7 ingrediente locale

- cel puțin 3 băuturi nealcoolice locale

- cel puțin 3 băuturi alcoolice locale

- cel puțin 20 la sută meniu sezonier

- cel puțin 3 preparate locale

Un restaurant are trei fluturi Myrmidone. Ca să-i primească, a trebuit să demonstreze, printre altele, că se aprovizionează de la cel puțin cinci producători, aflați la cel mult 100 de kilometri distanță, și că măcar șapte dintre ingredientele folosite sunt locale, la fel și o parte a băuturilor.

Când am ajuns noi, bucătăreasa făcea ciorbă de cartofi cu brânză.

Maria Vaiman, bucătăreasă: „Știți, pe vremuri, când oamenii mergeau la câmp, nu aveau timp să facă mâncare. Brânza era în casă, cartofi aveau, și repede preparau o mâncare.”

Nu doar restaurantele primesc fluturi Myrmidone, ci și brutăriile, cafenelele și punctele gastronomice locale.

Beata Sofalvi, reprezentant punct gastronomic local: „Avem tobă, avem caltaboș, ouă de la găinile noastre, avem o prăjitură cu urdă făcută de producător local”

Un localnic crește 500 de păsări, care îi dau zilnic sute de ouă, așa că a început să prepare paste artizanale.

Szolt Gergely, producător local: „Tot ce vedeți aici e făcut cu ouă de prepeliță, făină grișată, făcut de mine.”

59 de unități au primit deja certificatul Myrmidone.

Szabo Karoly, inițiatorul proiectului: „Am mers la fața locului, am văzut bucătarii, echipele, lucrul cu producătorii locali, conexiunile dintre ei, le-am zis să ne arate facturile de anul trecut.”

Clienții abia acum descoperă ideea.

Ospătar: „Absolut tot ce aveți în farfurie e local, în afara de măsline, ardeii copți și sosul barbeque.”

Clientă: „Mi-a plăcut foarte mult această brânză de oaie și coastele foarte bine gătite.”

Unitățile certificate trebuie să respecte un cod de conduită. Printre reguli sunt risipa alimentară redusă și folosirea limitată a plasticului la servire.