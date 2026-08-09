În Sectorul 1, trotinetele electrice nu mai puteți să mergeți cu trotineta prin parcuri și nici la locurile de joacă. Hotărârea a fost deja votată de Consiliul Local. În primă fază, cei care nu respectă decizia vor fi avertizați. La următoarele abateri urmează sancțiunile.

Polițist local: „Au fost și incidente, au lovit și copilașii, copiii fiind mai neatenți n-au văzut, s-a luat decizia să se interzică accesul tuturor vehiculelor motorizate inclusiv trotinetele. Sancțiunile în acest moment pleacă de la o mie de lei până la 5.000 de lei.”

Părinte: „Am copii mici și nu sunt atenți cei mari, nu se uită pe unde merg cu trotinetele. Adică efectiv poate să dea peste cei mici, nu sunt atenți, merg cu viteză, le lasă pe oriunde”.

Doar în primele șase luni Poliția Rutieră a aplicat în jur 1500 de sancțiuni pentru trecerea pe roșu, cu trotineta sau cu bicicleta, transportarea altor persoane și conducerea sub influența alcoolului ori a substanțelor interzise.

În același timp, Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un regulament care prevede reguli stricte atât pentru operatori, cât și pentru utilizatori.

Corespondent Știrile ProTV: „Dacă noul regulament va trece de votul consiliului, cei care vor vrea să închirieze o trotinetă trebuie să aibă cel puțin 18 ani. Iar acest lucru va trebui verificat de operatorii care le închiriază. De asemenea, aceste firme vor trebui să folosească GPS și un sistem care recunoaște zonele din oraș, astfel încât trotinetele să încetinească automat, să nu poată circula sau chiar să fie blocate temporar în anumite locuri stabilite de primărie”.

Companiile care închiriază trotinete vor fi obligate să obțină autorizație de funcționare și să limiteze numărul de vehicule de pe străzi.