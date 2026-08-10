Scena principală de la Summer Well a vibrat pe acordurile artistului australian Nick Cave și ale trupei sale „The Bad Seeds”. Piesa „Red Right Hand”, devenită celebră și datorită serialului Peaky Blinders, i-a cucerit pe oameni.

Fată: „Special pentru Nick. Vis împlinit. Încă nu am cuvinte, emoție toată. Superb, un artist desăvârșit.”

Fată: „Am plâns. Devin fană fidelă.”

Fată: „El m-a făcut să aleg acest festival.”

Fată: „A fost superb. Am venit special pentru el.”

Nu au lipsit nici momentele emoționante. Piesa „O Children” a fost cântată alături de o fetiță din public.

Distracția a continuat și pe celelalte scene. Publicul tânăr a fost cucerit cu un mix de house și rock.

Fată: „Îmi place super mult. Am venit cu prietenii mei. Cu siguranță vin și la anul.”

Corespondent PROTV: „Cele 3 zile de festival au cuprins întocmai ce și-au dorit oamenii - muzică, dans și atmosferă incendiară. Iar petrecăreții nu se opresc aici, sunt hotărâți să plece acasă abia după ultimul acord.”